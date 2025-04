Envie de changer de smartphone ? Voici les meilleurs modèles haut de gamme en avril 2025

Les trois smartphones sélectionnés adoptent des approches esthétiques très différentes, tant par l’agencement de leurs capteurs photo que par leurs lignes et matériaux. Le Honor Magic6 Pro présente un dos dominé par un large cercle central regroupant les capteurs, à l’apparence inspirée de l’horlogerie. Ce module circulaire, cerclé de doré sur la version en similicuir vert (Epi green), confère une signature visuelle distincte. Son écran est incurvé sur les quatre côtés, ce qui accentue son aspect premium. À l’inverse, le Samsung Galaxy S25 Ultra opte pour un design minimaliste : ses capteurs photo sont alignés de manière très discrète et parfaitement symétrique, sans module apparent, renforçant une impression de simplicité soignée. Ses bords sont plats avec des coins légèrement arrondis. Le iPhone 16 Pro Max conserve quant à lui l’identité visuelle propre à Apple, avec un bloc photo carré situé dans le coin supérieur gauche du dos, regroupant ses capteurs en triangle. Les bords du téléphone sont plats, conformément à la tendance actuelle d’Apple.

En ce qui concerne les dimensions, le plus grand modèle est le Galaxy S25 Ultra, suivi de très près par l’iPhone 16 Pro Max. Le Honor Magic6 Pro est légèrement plus étroit et un peu plus compact. Toutefois, le Magic6 Pro est également le plus épais et le plus lourd, tandis que le Galaxy S25 Ultra est le plus léger du trio.

Tous trois sont certifiés IP68, garantissant une étanchéité à la poussière et une immersion temporaire dans l’eau. Côté matériaux, les cadres sont en titane pour l’iPhone et le Samsung, tandis que le Honor propose un cadre en verre pour la finition noire et en similicuir pour la finition verte. Les coloris disponibles varient : noir et vert pour le Honor, une large palette allant du noir au bleu pour le Galaxy (avec certaines teintes exclusives au site Samsung), et noir, sable, blanc et naturel pour l’iPhone.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

D’un point de vue technique, les smartphones haut de gamme sélectionnés embarquent chacun un processeur de dernière génération. Le Honor Magic6 Pro est doté du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, une puce gravée en 4 nm, réputée pour son efficacité énergétique et ses performances graphiques. Le Samsung Galaxy S25 Ultra utilise une version optimisée de ce processeur, baptisée Snapdragon 8 Elite for Galaxy, personnalisée pour les appareils de la marque coréenne, offrant des fréquences de fonctionnement plus élevées et une gestion thermique améliorée. Quant à l’iPhone 16 Pro Max, il embarque l’Apple A18 Pro, une puce en architecture ARM qui mise sur l’efficacité des cœurs personnalisés d’Apple, très performants en traitement d’image et en intelligence artificielle.

Concernant la mémoire vive, le Honor et le Galaxy disposent chacun de 12 Go de RAM, contre 8 Go pour l’iPhone. En matière de stockage, les trois modèles proposent des configurations allant de 256 Go à 1 To, mais aucun n’offre de port pour carte microSD. L’extensibilité du stockage est donc absente, imposant de bien choisir sa capacité au moment de l’achat.

En termes de puissance brute, le Galaxy S25 Ultra prend l’avantage grâce à son processeur optimisé, suivi de très près par le Honor Magic6 Pro et son Snapdragon 8 Gen 3. L’iPhone 16 Pro Max, bien qu’un peu en retrait sur la quantité de RAM, compense avec une excellente optimisation logicielle propre à iOS. Toutefois, en environnement Android, le modèle de Samsung affiche la meilleure puissance combinée.

Côté affichage, les trois appareils utilisent des dalles AMOLED. Le Samsung Galaxy S25 Ultra propose un écran de 6,9 pouces, tout comme l’iPhone 16 Pro Max. Le Honor Magic6 Pro affiche quant à lui 6,8 pouces, mais avec une courbure sur les quatre bords, ce qui lui donne une sensation immersive particulière. Tous les écrans offrent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, assurant une grande fluidité.

Concernant la luminosité maximale, le Galaxy S25 Ultra prend une nette avance avec 2600 cd/m² en usage standard, et un traitement antireflet très avancé, ce qui le rend particulièrement lisible en extérieur. Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, peut atteindre des pics de 5000 cd/m², ce qui est remarquable dans certaines conditions HDR, bien qu’il affiche 1600 cd/m² en usage typique. L’iPhone 16 Pro Max atteint 2000 cd/m², ce qui reste élevé.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les configurations photo varient fortement entre les trois modèles. Le Galaxy S25 Ultra est le plus complet avec quatre capteurs arrière : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, et un autre téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom 3x. Cette configuration permet une grande polyvalence, avec une excellente qualité sur toutes les focales.

Le Honor Magic6 Pro propose une configuration triplement aboutie : un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle également de 50 mégapixels compatible macro, et un capteur téléobjectif de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x. Ce dernier offre une définition extrêmement élevée, mais un grossissement optique moindre que celui du Samsung.

L’iPhone 16 Pro Max conserve son approche à quatre capteurs avec deux modules téléobjectif : un de 12 mégapixels avec zoom 2x, et un autre 5x, également de 12 mégapixels. Son capteur principal et son ultra grand-angle sont tous deux de 48 mégapixels, un choix qui met l’accent sur la fidélité des couleurs et la gestion logicielle des clichés.

Pour les selfies, le Honor propose un capteur de 50 mégapixels associé à un capteur 3D ToF pour une meilleure profondeur. Le Samsung embarque un capteur frontal de 12 mégapixels, identique à celui de l’iPhone 16 Pro Max.

En termes de qualité photo globale, le Galaxy S25 Ultra domine grâce à sa polyvalence, sa résolution élevée et ses multiples options de zoom. Le Magic6 Pro impressionne par la définition de son capteur téléobjectif, mais reste légèrement derrière en zoom optique. L’iPhone, enfin, reste fidèle à son traitement logiciel de qualité, mais sa résolution plus modeste sur les téléobjectifs le place en retrait pour les prises de vue à distance.

Côté connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G, Bluetooth 5.3 ou 5.4, et NFC. Le Galaxy S25 Ultra dispose du Bluetooth 5.4, contre 5.3 pour les autres. Le Wi-Fi 7 est supporté par le Galaxy et le Honor, alors que l’iPhone reste limité au Wi-Fi 6E. Aucun ne propose de prise jack audio. Seul le Honor Magic6 Pro intègre un émetteur infrarouge, utile pour le contrôle d’appareils domestiques.

Les trois smartphones placent le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, sauf l’iPhone 16 Pro Max qui n’en dispose pas, misant uniquement sur la reconnaissance faciale (Face ID). Cela peut être un critère de choix pour les utilisateurs attachés à une identification tactile.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les différences de capacité de batterie sont notables. Le Honor Magic6 Pro intègre une batterie de 5600 mAh, la plus imposante du plateau. Il devance largement le Galaxy S25 Ultra et ses 5000 mAh, ainsi que l’iPhone 16 Pro Max avec 4422 mAh. En théorie, le modèle de Honor pourrait donc proposer la meilleure autonomie, même si celle-ci dépend fortement des usages et de l’optimisation logicielle.

La recharge rapide constitue un autre point différenciant. Le Magic6 Pro supporte une puissance de charge filaire allant jusqu’à 80 watts, avec en prime une charge sans fil à 60 watts, ainsi qu’une charge inversée. Le Galaxy S25 Ultra est plus modeste, avec une charge filaire de 45 watts, une recharge sans fil de 10 watts, et la possibilité de recharge inversée. L’iPhone 16 Pro Max, de son côté, plafonne à 27 watts en charge filaire, sans information officielle sur la puissance sans fil, mais avec la compatibilité MagSafe.

Ainsi, sur ce point, le Honor Magic6 Pro est clairement en tête, tant pour la capacité de sa batterie que pour la rapidité et la flexibilité de ses options de recharge. Le Galaxy S25 Ultra reste correct mais un cran en dessous, tandis que l’iPhone 16 Pro Max se montre plus limité, notamment en recharge rapide.