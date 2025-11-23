Envie de changer de smartphone ? Voici les meilleurs modèles haut de gamme en novembre 2025

Du côté du design, les trois smartphones rivalisent d’élégance, mais chacun adopte une identité visuelle bien distincte. L’iPhone 17 Pro mise sur une approche épurée avec un châssis en aluminium et un dos en verre renforcé. Ses bords sont légèrement arrondis, conférant une bonne prise en main tout en conservant une esthétique sobre et soignée. Le module photo est intégré dans un plateau rectangulaire occupant toute la largeur de l’appareil, avec une disposition triangulaire des trois capteurs.

Ce modèle est disponible en trois coloris : Cosmic Orange, Deep Blue et Silver. En termes de gabarit, l’iPhone 17 Pro s’avère le plus compact, et aussi le plus léger des trois, affichant environ 204 grammes sur la balance.

Le Galaxy S25 Ultra, pour sa part, présente un format plus massif avec un châssis en titane. Son design plus anguleux est tempéré par des bords légèrement incurvés, et l’ensemble arbore une certaine sobriété dans des finitions mates disponibles en Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium Grey et Titanium White Silver.

Le bloc photo arrière occupe une large bande verticale avec les capteurs alignés individuellement, sans structure commune, ce qui accentue l’effet haut de gamme du produit. Avec ses dimensions plus imposantes, le S25 Ultra est le plus grand et le plus lourd de ce comparatif, frôlant les 218 grammes.

Le OnePlus 15 se distingue par un format intermédiaire.

Il se pare d’un module photo arrondi en forme de carré aux angles doux, logé dans le coin supérieur gauche, ce qui lui donne une silhouette originale. Les bords de l’appareil sont plats, et les finitions proposées incluent des coloris tels que Sand Storm, noir et violet.

Moins lourd que le Galaxy S25 Ultra, il se positionne entre ses deux concurrents en termes de gabarit.

En ce qui concerne l’étanchéité, les trois appareils répondent aux standards actuels. L’iPhone 17 Pro et le Galaxy S25 Ultra sont tous deux certifiés IP68, ce qui leur permet de résister à la poussière ainsi qu’à une immersion dans l’eau pendant une trentaine de minutes. Le OnePlus 15 bénéficie également d’une certification IP68, et même IP69K, ce qui en ferait le plus robuste des trois sur ce critère.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le terrain des performances, les différences se situent à la fois dans le type de processeur embarqué et dans les configurations de mémoire. L’iPhone 17 Pro est équipé de la puce Apple A19 Pro, un processeur maison optimisé pour l’écosystème iOS, accompagné de 12 Go de mémoire vive. Le stockage interne peut atteindre jusqu’à 2 To selon les versions, mais, comme à l’accoutumée chez Apple, l’extension via carte microSD n’est pas possible.

Le Galaxy S25 Ultra embarque le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une puce parmi les plus puissantes de l’écosystème Android, épaulée par 12 ou 16 Go de mémoire vive selon les variantes disponibles. Le stockage peut atteindre 1 To, sans possibilité d’extension, Samsung ayant abandonné ce choix sur ses modèles haut de gamme depuis plusieurs générations.

Quant à l’OnePlus 15, il repose sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, une version légèrement différente mais tout aussi performante du processeur haut de gamme de Qualcomm. Les options de mémoire vive vont de 12 à 16 Go et le stockage interne est proposé jusqu’à 512 Go. Là encore, aucune extension par microSD n’est prévue.

Des écrans très haut de gamme, mais des priorités différentes

Les trois smartphones offrent des écrans de très haute qualité, mais ils ne font pas les mêmes choix technologiques. L’iPhone 17 Pro est équipé d’une dalle OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces. Elle affiche une résolution précise, avec une fréquence de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz. L’écran est plat, sans incurvation, ce qui plaît à une majorité d’utilisateurs en quête de sobriété et de lisibilité.

Le Galaxy S25 Ultra propose une dalle Dynamic AMOLED LTPO 2X de 6,9 pouces. Sa définition est plus élevée, et elle prend en charge une fréquence de rafraîchissement adaptatif allant également jusqu’à 120 Hz. Contrairement à l’iPhone, son écran est légèrement incurvé sur les côtés, ce qui peut améliorer l’immersion visuelle mais peut également gêner certains usages au quotidien, notamment la prise en main.

Le OnePlus 15, de son côté, mise sur une dalle AMOLED de 6,78 pouces au format 1,5K. Là où il se démarque nettement, c’est par sa fréquence de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 165 Hz, un avantage notable pour les amateurs de fluidité, notamment dans les jeux ou le défilement rapide de contenus. Sa luminosité maximale en fait un des écrans les plus lumineux du marché actuellement.

En tenant compte de la fréquence d’affichage, de la taille de la dalle et de la technologie utilisée, le OnePlus 15 prend l’avantage avec son écran très fluide et lumineux. Il est suivi de près par le Galaxy S25 Ultra, qui brille par sa taille et sa définition élevée. L’iPhone 17 Pro complète ce classement avec une dalle parfaitement calibrée, mais légèrement en retrait en matière de fréquence maximale et de diagonale.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, les trois smartphones rivalisent d’avancée techniques, mais ils ne jouent pas tout à fait dans la même catégorie en matière d’optique et de polyvalence. L’iPhone 17 Pro s’appuie sur un trio de capteurs de 48 mégapixels chacun. On retrouve un capteur principal grand-angle, un ultra-grand-angle et un téléobjectif périscopique offrant une focale équivalente à 100 mm. Cette configuration permet une très bonne gestion des situations de lumière variée, un niveau de détail constant, et des portraits au bokeh naturel. À l’avant, la caméra frontale atteint 18 mégapixels, bien intégrée à l’écosystème iOS pour des appels vidéo fluides et des selfies détaillés. Notez la présence de la fonction Center Stage qui adapte automatiquement le niveau de zoom pour des prises de photos en groupe.

Le Galaxy S25 Ultra pousse encore plus loin l’expérience photographique avec un module principal de 200 mégapixels, accompagné d’un capteur ultra-grand-angle de 50 mégapixels, d’un téléobjectif périscopique 5x de 50 mégapixels également, et d’un second téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Cette architecture fait du smartphone de Samsung un outil particulièrement complet, apte à capturer des scènes très variées, du paysage à la macrophotographie en passant par le téléobjectif longue portée. À l’avant, le capteur selfie est de 12 mégapixels, plus modeste en chiffres, mais soutenu par un traitement logiciel de haut niveau.

Le OnePlus 15 opte pour une stratégie équilibrée, en embarquant trois capteurs arrière de 50 mégapixels. Le premier est un grand-angle, le second un ultra-grand-angle, et le troisième un téléobjectif avec zoom optique jusqu’à 3,5x. Il permet une bonne polyvalence, bien que les possibilités de zoom soient plus limitées que sur le modèle de Samsung. En revanche, le OnePlus se rattrape avec un capteur frontal de 32 mégapixels, très efficace pour les selfies et les vidéos en haute définition.



Côté connectivité, tous trois adoptent les dernières normes du marché. L’iPhone 17 Pro intègre le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, la 5G, la puce ultra large bande et la technologie NFC, mais ne propose pas de prise jack audio, tout comme ses concurrents. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran, une solution à la fois discrète et pratique. Le Galaxy S25 Ultra embarque lui aussi le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, la 5G et l’UWB. Là encore, aucun port jack n’est proposé, et le lecteur d’empreintes est logé sous la dalle.

Quant au OnePlus 15, il propose également le Wi-Fi 7, une compatibilité 5G complète, la puce NFC, et un capteur d’empreintes sous l’écran. Le Bluetooth est présent en version récente, bien que sa version exacte varie selon les sources. Aucun des trois appareils ne dispose d’un émetteur infrarouge. En somme, tous trois proposent une connectivité très complète, avec une préférence pour l’iPhone et le Galaxy dans la gestion avancée des réseaux et des accessoires connectés.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les écarts sont significatifs entre les modèles analysés, notamment en raison de différences de capacité de batterie et de technologies de recharge. Le OnePlus 15 se démarque très nettement sur ce point en intégrant une batterie de 7300 mAh, une capacité nettement supérieure à celle de ses concurrents. Une telle batterie lui permet, en théorie, de dépasser largement une journée d’usage intensif sans difficulté. À cela s’ajoute une recharge rapide filaire de 120 watts, l’une des plus rapides du marché, qui permet une recharge complète en une vingtaine de minutes selon les conditions. L’appareil est également compatible avec la recharge sans fil à hauteur de 50 watts, ce qui reste rare à ce niveau de puissance.

Le Galaxy S25 Ultra s’appuie sur une batterie de 5000 mAh, un standard désormais bien installé dans le haut de gamme Android. Il propose une recharge rapide filaire de 45 watts, permettant un rechargement complet en un peu plus d’une heure. Il est également compatible avec la recharge sans fil, bien que celle-ci demeure en retrait en termes de puissance par rapport au OnePlus, se limitant à environ 15 watts dans la majorité des cas.

L’iPhone 17 Pro, enfin, adopte une batterie estimée autour de 4250 mAh. Ce chiffre, bien que plus modeste, est compensé par l’excellente optimisation logicielle d’iOS, qui permet de tirer le meilleur parti de chaque milliampère. L’appareil prend en charge la recharge rapide via le port USB-C, et il est aussi compatible avec la technologie MagSafe, ce qui permet une recharge sans fil magnétique plafonnée à 15 watts. Si la vitesse de recharge reste inférieure à celle de ses concurrents, la stabilité du système et la gestion énergétique en font un smartphone parfaitement capable de tenir une journée complète sans recharge, selon l’usage.

