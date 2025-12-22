Eux et aucun autre : les smartphones reconditionnés à offrir pour Noël

D’un point de vue esthétique, les différences entre ces trois iPhone sont tout de même perceptibles. Ainsi, l’iPhone 12 Mini adopte un format compact avec des tranches plates en aluminium et un dos en verre, tandis que l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 14 Pro utilisent un châssis plus premium associant verre mat texturé et contours en acier inoxydable. À l’arrière, l’organisation des capteurs photo est identique entre les versions Pro et Pro Max.

L’iPhone 12 Mini intègre deux capteurs disposés en diagonale dans un module carré discret, alors que l’iPhone 13 Pro Max et l’iPhone 14 Pro arborent trois capteurs de grande taille, également logés dans un bloc carré proéminent, auquel s’ajoute un scanner LiDAR. En outre, les profils sont strictement plats sur les trois modèles, conformément au design introduit par Apple depuis l’iPhone 12.

Côté coloris, l’iPhone 12 Mini est proposé en noir, blanc, bleu, vert, violet et rouge, l’iPhone 13 Pro Max en graphite, or, argent, bleu alpin et vert alpin, tandis que l’iPhone 14 Pro se décline en noir sidéral, argent, or et violet intense.

Le plus petit et le plus léger est sans surprise l’iPhone 12 Mini, tandis que l’iPhone 13 Pro Max est à la fois le plus grand et le plus lourd. Enfin, les trois smartphones bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, un point commun rassurant pour un usage quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, ces trois smartphones reposent sur des processeurs conçus par Apple, mais de générations différentes. L’iPhone 12 Mini est équipé de la puce Apple A14 Bionic, gravée en 5 nanomètres, associée à 4 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage de 64, 128 ou 256 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD. L’iPhone 13 Pro Max franchit un cap avec la puce Apple A15 Bionic, plus rapide et plus efficiente, épaulée par 6 Go de mémoire vive et des stockages de 128, 256, 512 Go ou 1 téraoctet.

L’iPhone 14 Pro va encore plus loin grâce à la puce Apple A16 Bionic, gravée plus finement, qui améliore les performances graphiques et la gestion énergétique, tout en conservant 6 Go de mémoire vive et des capacités de stockage identiques à celles de l’iPhone 13 Pro Max. Aucun de ces modèles ne permet l’ajout d’une carte mémoire.

Ainsi, en termes de puissance pure, l’iPhone 14 Pro se place en tête, suivi de près par l’iPhone 13 Pro Max, tandis que l’iPhone 12 Mini demeure le moins performant, bien qu’encore largement suffisant pour un usage fluide au quotidien.

Les écrans sont tous différents sur les trois appareils. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux. L’iPhone 12 Mini dispose d’une dalle OLED Super Retina XDR de 5,4 pouces, affichant une définition élevée, une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale avoisinant les 1200 cd/m² en HDR. L’iPhone 13 Pro Max propose un écran OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces, intégrant la technologie ProMotion avec une fréquence adaptative pouvant atteindre 120 Hz, ainsi qu’une luminosité maximale similaire, voire légèrement supérieure en plein soleil.

L’iPhone 14 Pro, quant à lui, propose une dalle OLED de 6,1 pouces, également dotée de la technologie ProMotion à 120 Hz, avec une luminosité maximale encore renforcée, notamment en usage extérieur.

Les trois écrans sont plats, sans incurvation sur les bords. En comparaison, l’iPhone 13 Pro Max se montre le plus immersif grâce à sa grande diagonale, tandis que l’iPhone 14 Pro offre un excellent compromis entre confort visuel, finesse d’affichage et fluidité. L’iPhone 12 Mini, bien que très qualitatif, se positionne en retrait du fait de sa taille réduite et de l’absence de fréquence élevée.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, l’écart entre les modèles est significatif. L’iPhone 12 Mini embarque un double module photo composé d’un capteur principal de 12 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, complétés à l’avant par un capteur selfie de 12 mégapixels. L’iPhone 13 Pro Max ajoute à cette configuration trois capteurs arrière de 12 mégapixels, comprenant un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique, ainsi qu’un scanner LiDAR pour la gestion de la profondeur et de la mise au point en basse lumière.

L’iPhone 14 Pro marque une évolution assez remarquable dans la stratégie Apple en intégrant un capteur principal de 48 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un scanner LiDAR, sans oublier un capteur frontal de 12 mégapixels amélioré.



En pratique, l’iPhone 14 Pro permet d’obtenir les images les plus détaillées et les plus polyvalentes, suivi de l’iPhone 13 Pro Max, très homogène, tandis que l’iPhone 12 Mini reste plus limité, bien que tout à fait satisfaisant pour un usage courant.

Concernant la connectivité, les trois modèles sont compatibles avec les réseaux 5G, disposent du Wi-Fi 6, du Bluetooth et ne proposent pas de prise audio jack. Aucun ne possède d’émetteur infrarouge.

Enfin, le lecteur d’empreintes digitales est absent, l’authentification reposant exclusivement sur Face ID, intégré à l’avant de l’appareil.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue un critère déterminant, en particulier pour un smartphone offert à Noël et destiné à un usage quotidien prolongé. L’iPhone 12 Mini intègre une batterie de capacité modeste, ce qui se traduit par une endurance plus limitée, surtout en cas d’usage intensif. À l’inverse, l’iPhone 13 Pro Max embarque une batterie nettement plus généreuse, lui permettant d’offrir la meilleure autonomie des trois modèles, bien que celle-ci varie naturellement selon les usages.

L’iPhone 14 Pro se situe dans une position intermédiaire, avec une endurance correcte mais inférieure à celle du grand modèle de 2021.

En matière de recharge, les trois smartphones supportent la recharge filaire rapide, avec une puissance maximale d’environ 20 watts, ainsi que la recharge sans fil via la technologie MagSafe, à une puissance pouvant atteindre 15 watts.

