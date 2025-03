Faut-il mieux choisir le Xiaomi 15 Ultra ou sa version 14 Ultra ?

Les deux modèles adoptent un design très proche, avec un dos texturé et un bloc photo circulaire proéminent au centre. Toutefois, le Xiaomi 15 Ultra conserve des profils très plats, à l’image du Xiaomi 14 Ultra, mais propose une finition supplémentaire : Silver Chrome (bicolore), qui lui confère une allure encore plus premium.

En termes de dimensions, les différences sont minimes. Le 15 Ultra est légèrement plus compact (161,3 mm de hauteur contre 161,4 mm pour le 14 Ultra) et un peu plus épais (9,3 mm contre 9,2 mm). Son poids est également plus élevé : 226 grammes (voire 229 g pour la finition Silver Chrome) contre 220 g pour le 14 Ultra.

Les deux smartphones sont certifiés IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière. Côté coloris, le 14 Ultra est disponible en noir et blanc, tandis que le 15 Ultra ajoute la finition Silver Chrome.

Puissance et écran : une évolution notable

Le Xiaomi 15 Ultra est équipé du Snapdragon 8 Elite, un processeur plus récent et plus performant que le Snapdragon 8 Gen 3 du Xiaomi 14 Ultra. Les deux modèles disposent de 16 Go de RAM et d’un stockage interne de 512 Go (voire 1 To pour le 15 Ultra), sans possibilité d’extension via micro SD.

L’écran AMOLED de 6,73 pouces est identique sur les deux smartphones, avec une définition de 1440 x 3200 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, le 15 Ultra atteint un pic de luminosité de 3200 cd/m², contre 3000 cd/m² pour le 14 Ultra, offrant une meilleure lisibilité en extérieur. Il bénéficie également d’un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz (contre 240 Hz pour le 14 Ultra), ce qui améliore la réactivité de l’écran.

Photographie : un avantage pour le 15 Ultra

Les deux modèles partagent une base similaire avec :

- Un capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, avec une ouverture variable.

- Un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

- Un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique de 3,2x.

Cependant, la configuration du zoom diffère. Le Xiaomi 14 Ultra propose un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec un zoom optique 5x, tandis que le 15 Ultra passe à 200 mégapixels (capteur HP9 de Samsung) pour un zoom 3,2x. Cette montée en résolution permet une meilleure qualité d’image en zoom numérique.

Les deux modèles profitent de l’optimisation Leica, des modes Authentic et Vibrant, et d’un capteur selfie de 32 mégapixels.

Connectivité : quelques différences ?

Le Xiaomi 15 Ultra embarque du Wi-Fi 7 directement, alors que le 14 Ultra propose du Wi-Fi 6E avec une possible mise à jour vers la version 7. Le Bluetooth est plus récent sur le 15 Ultra (version 6.0 contre 5.4 sur le 14 Ultra).

Le Xiaomi 14 Ultra a l’avantage d’intégrer un émetteur infrarouge, absent sur le 15 Ultra. En revanche, les deux modèles sont dépourvus de prise jack et disposent d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Autonomie et recharge : une légère amélioration

Le Xiaomi 15 Ultra dispose d’une batterie légèrement plus grande (5410 mAh contre 5300 mAh sur le 14 Ultra). L’autonomie dépendra néanmoins des usages. Les deux modèles supportent une charge filaire de 90 W, une charge sans fil de 80 W et une charge inversée de 10 W.

Verdict : lequel choisir ?

Le Xiaomi 15 Ultra représente une évolution plutôt qu’une révolution par rapport au 14 Ultra. Son processeur plus puissant, son écran légèrement plus lumineux, et son téléobjectif de 200 mégapixels sont des atouts, mais le 14 Ultra reste une excellente alternative, notamment si vous souhaitez un téléobjectif périscopique 5x ou un smartphone un peu plus léger.

Si vous possédez déjà un Xiaomi 14 Ultra, la mise à niveau vers le 15 Ultra n’est pas indispensable. En revanche, si vous hésitez entre les deux, le 15 Ultra offre un meilleur processeur, une connectivité plus avancée et un zoom amélioré, justifiant son choix pour ceux qui recherchent le meilleur de Xiaomi.