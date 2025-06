Fête des pères : 3 smartphones simples, utiles et durables à offrir (ou s'offrir) en 2025

Chacun des trois smartphones présente une identité claire, adaptée à un usage simple et quotidien. Le Google Pixel 8a mise sur un design compact, moderne et épuré. Il affiche des lignes légèrement arrondies, une face arrière en plastique mat agréable au toucher, et la fameuse bande horizontale accueillant les capteurs photo, signature de la gamme Pixel. Il est disponible en plusieurs coloris : noir, bleu, vert et rose. Avec ses dimensions réduites (152,1 x 72,7 x 8,9 mm), c’est un appareil idéal pour les utilisateurs à la recherche d’un modèle simple, facile à manipuler d’une seule main, notamment les personnes âgées ou peu à l’aise avec les grands formats.

Le Samsung Galaxy A15, de son côté, adopte un style plus classique, avec des tranches plates et un dos en plastique brillant décliné en noir, bleu clair, bleu foncé et jaune. Les capteurs photo sont intégrés directement dans la coque, sans module, dans un alignement vertical minimaliste. Avec ses dimensions plus imposantes (160,1 x 76,8 x 8,4 mm), il offre une prise en main confortable, même pour ceux qui privilégient une lisibilité maximale à l'écran. Il est également un peu plus lourd que le Pixel 8a, mais reste bien équilibré.

L’iPhone SE 2022, enfin, conserve un format classique et reconnaissable, avec un châssis en aluminium et une façade symétrique inspirée de l’iPhone 8. Il est le plus compact du trio (138,4 x 67,3 x 7,3 mm) et le plus léger (144 g). Il dispose encore d’un bouton physique en façade intégrant le lecteur d’empreinte Touch ID, ce qui peut s’avérer très rassurant pour des utilisateurs peu à l’aise avec les technologies plus récentes. Il est proposé en noir, blanc et rouge.

En matière de résistance, seuls les Pixel 8a et iPhone SE 2022 sont certifiés IP67, les rendant résistants à l’eau et à la poussière. Le Galaxy A15, plus économique, ne dispose d’aucune certification d’étanchéité. Le Pixel 8a, en plus d’être compact, combine donc simplicité, robustesse et modernité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan technique, les trois smartphones n’appartiennent pas à la même catégorie de puissance, mais tous s’avèrent suffisants pour une utilisation courante. Le Google Pixel 8a est équipé du Tensor G3, le processeur conçu par Google et gravé en 4 nm. Il est épaulé par 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, sans possibilité d’extension. Ce processeur assure une fluidité irréprochable dans Android, ainsi que des performances adaptées à la photo, à la navigation web et aux appels vidéo. C’est un modèle qui allie performance et simplicité d’utilisation, particulièrement bien optimisé.

Le Samsung Galaxy A15, plus modeste, intègre une puce MediaTek Helio G99 (6 nm), accompagnée de 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, extensible via carte microSD. Moins puissant que le Pixel, il offre néanmoins une expérience fluide dans les usages quotidiens, en particulier grâce à sa One UI simplifiée, parfaitement adaptée aux utilisateurs peu technophiles.

L’iPhone SE 2022 embarque le processeur Apple A15 Bionic, une puce haut de gamme toujours très performante aujourd’hui. Associée à 4 Go de RAM et des options de 64, 128 ou 256 Go de stockage, cette configuration assure une fluidité exemplaire, y compris pour les tâches exigeantes. Surtout, il profite du soutien logiciel étendu d’Apple, avec des mises à jour prévues pour encore plusieurs années, ce qui en fait un choix durable et rassurant.

Côté écran, les différences sont marquées. Le Galaxy A15 propose une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces, 90 Hz, avec une luminosité de 800 nits, idéale pour les yeux fatigués ou les environnements très lumineux. L’iPhone SE 2022 conserve un écran LCD de 4,7 pouces, 60 Hz, avec des bordures épaisses et une définition HD. Le Pixel 8a se situe entre les deux : écran OLED de 6,1 pouces, 120 Hz, luminosité de 1400 nits en pic, et format compact bien adapté aux seniors comme aux amateurs de formats réduits.

Le classement est donc le suivant : Pixel 8a en tête pour la qualité de l’écran et la fluidité, suivi du Galaxy A15 pour sa taille et sa lisibilité, puis l’iPhone SE 2022, qui compense son écran daté par la simplicité d’affichage et la qualité du traitement logiciel Apple.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les trois smartphones offrent des prestations photo suffisantes pour immortaliser les moments du quotidien, mais leur approche est différente. Le Pixel 8a s’appuie sur un double capteur : 64 mégapixels principal (stabilisé) et 13 mégapixels ultra grand-angle. Grâce au traitement d’image avancé de Google, les photos sont nettes, bien contrastées et parfaitement exposées, même en basse lumière. De plus, la caméra frontale 13 mégapixels permet des appels vidéo clairs et des selfies détaillés.

Le Samsung Galaxy A15 dispose d’un triple capteur : 50 mégapixels principal, 5 mégapixels ultra grand-angle et 2 mégapixels macro. Les résultats sont corrects pour des usages simples comme la photographie de famille ou de paysages. Le capteur avant est de 13 mégapixels, ce qui est suffisant pour les appels vidéo et les réseaux sociaux.

L’iPhone SE 2022, fidèle à l’ADN Apple, mise sur la simplicité et la fiabilité avec un capteur unique de 12 mégapixels. Grâce à son traitement logiciel performant, les clichés sont bien équilibrés, même si les options sont plus limitées. Le capteur selfie est de 7 mégapixels. Moins polyvalent en termes de zoom ou de plans larges, il reste un appareil photo fiable et constant.

Pour la connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G, assurant une navigation fluide. Le Pixel 8a est équipé du Wi-Fi 6E, le Galaxy A15 du Wi-Fi 5, et l’iPhone SE du Wi-Fi 6. Aucun ne propose d’infrarouge. Le Galaxy A15 conserve une prise jack 3,5 mm, ce qui peut être un avantage pour les utilisateurs plus traditionnels. Les Pixel 8a et iPhone SE, eux, n’en disposent pas. Pour le lecteur d’empreinte, il est sous l’écran sur le Pixel, latéral sur le Galaxy A15, et intégré au bouton en façade (Touch ID) sur l’iPhone SE — ce dernier étant très pratique pour les habitués des anciens iPhones.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En ce qui concerne l’autonomie, les écarts sont là encore liés au format et à la technologie embarquée. Le Samsung Galaxy A15 embarque une batterie de 5000 mAh, qui lui permet d’assurer jusqu’à deux jours d’utilisation légère à modérée, un atout évident pour les utilisateurs qui souhaitent éviter les recharges fréquentes. La charge rapide est limitée à 25 W, sans recharge sans fil.

Le Pixel 8a, avec sa batterie de 4492 mAh, offre une autonomie confortable pour un smartphone compact. Il prend en charge la recharge rapide 18 W en filaire et recharge sans fil 7,5 W, ce qui est rare dans cette gamme de prix. C’est un modèle équilibré, parfaitement taillé pour un usage quotidien.

L’iPhone SE 2022, en revanche, souffre d’une batterie plus modeste (2018 mAh), qui oblige à une recharge quotidienne, voire plus fréquente en cas d’usage intensif. Il est compatible avec la charge rapide 20 W et MagSafe 15 W, mais reste en retrait sur ce critère.