Galaxy A56 vs A55, quelles sont les différences entre les deux milieu de gamme de Samsung ?

Esthétiquement, les Galaxy A56 et Galaxy A55 adoptent un langage de design similaire, avec un dos en verre et des capteurs photo intégrés de manière épurée, sans module apparent. Le Galaxy A55 se distingue toutefois par un léger effet bombé au niveau des boutons de volume et d’alimentation, tandis que le Galaxy A56 conserve une finition plus lisse.

Côté dimensions, le Galaxy A56 est plus grand mais aussi plus fin avec une épaisseur de 7,4 mm contre 8,2 mm pour son prédécesseur. En revanche, le Galaxy A55 est plus lourd, affichant 213 grammes contre 197 grammes pour le A56.

Les deux modèles offrent une certification IP67, garantissant une protection contre l’immersion temporaire et la poussière. Côté coloris, le Galaxy A56 se décline en gris, graphite, rose et vert, tandis que le Galaxy A55 propose des options plus variées avec des teintes bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune).

Performances : un nouveau processeur plus puissant pour le Galaxy A56

Le Galaxy A56 bénéficie d’une mise à jour matérielle significative avec un processeur Exynos 1580 gravé en 4 nm, tandis que le Galaxy A55 embarque un Exynos 1480. Ce changement permet au A56 de gagner en puissance et en efficacité énergétique, bien que la quantité de RAM reste à 8 Go sur les deux modèles. Concernant le stockage, les deux smartphones existent en versions 128 Go et 256 Go. Cependant, seul le Galaxy A55 propose un port micro SD pour étendre la mémoire, une option qui disparaît sur le A56.

En termes de puissance brute, le Galaxy A56 se positionne au-dessus du A55 grâce à son processeur plus récent et plus performant. Cette amélioration devrait se traduire par une meilleure fluidité, notamment dans les jeux et les applications exigeantes.

Les deux smartphones sont équipés d’écrans AMOLED offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une navigation fluide. Toutefois, quelques différences existent :

- Le Galaxy A56 possède un écran légèrement plus grand de 6,7 pouces, contre 6,6 pouces pour le A55.

- La luminosité maximale est plus élevée sur le A56 (1200 cd/m² contre 1000 cd/m² sur le A55), ce qui devrait améliorer la lisibilité en extérieur.

- Les deux modèles sont compatibles HDR10+, avec un verre de protection Corning Gorilla Glass Victus+.

En somme, l’écran du Galaxy A56 offre une meilleure lisibilité dans des conditions de forte luminosité, tandis que celui du Galaxy A55 conserve une bonne réactivité grâce à son taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, un élément non précisé sur le A56.

Des capteurs photo similaires, sauf pour le selfie

À l’arrière, les deux smartphones adoptent un module triple capteur composé de :

- Un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement pour les prises de vue classiques.

- Un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

- Un capteur macro de 5 mégapixels.

Les différences apparaissent sur le capteur selfie :

- Le Galaxy A56 embarque un capteur de 12 mégapixels, contre 32 mégapixels pour le Galaxy A55.

- En vidéo, les deux modèles permettent un enregistrement en 4K à 30 images par seconde.

Pour les amateurs de selfies, le Galaxy A55 semble plus intéressant grâce à son capteur frontal de plus haute résolution. Toutefois, en photographie générale, les deux modèles devraient offrir une expérience similaire, avec une stabilisation efficace sur le capteur principal.

Connectivité et fonctionnalités : quelques évolutions sur le Galaxy A56

Les deux smartphones sont compatibles 5G et intègrent des technologies récentes comme le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3. Cependant, le Galaxy A56 prend en charge le Wi-Fi 6E, offrant potentiellement une meilleure stabilité et des débits plus élevés. Aucun des deux modèles ne dispose d’une prise jack ni d’un émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sous l’écran sur les deux appareils.

Les deux smartphones intègrent une batterie de 5000 mAh, ce qui leur permet d’offrir une bonne endurance. Toutefois, la vitesse de charge est en faveur du Galaxy A56, qui prend en charge jusqu’à 45 W, contre seulement 25 W pour le Galaxy A55. Cela signifie que le Galaxy A56 se recharge beaucoup plus rapidement, un atout non négligeable au quotidien. En revanche, aucun des deux modèles ne propose de charge sans fil.

Galaxy A56 ou A55 : lequel choisir ?

Le Galaxy A56 se distingue par un processeur plus puissant, un écran plus lumineux et une recharge rapide à 45 W, tandis que le Galaxy A55 conserve un capteur selfie de 32 mégapixels et la possibilité d’étendre le stockage via micro SD. Si vous cherchez un smartphone plus performant et rapide à recharger, le Galaxy A56 est un meilleur choix. En revanche, si l’extension du stockage et un meilleur capteur selfie sont des critères importants, alors le Galaxy A55 reste une alternative intéressante.