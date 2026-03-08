NXTPaper sur AMOLED : TCL veut conjuguer confort visuel, anti‑reflets et haute luminosité

À retenir TCL intègre sa technologie NXTPaper dans une dalle AMOLED pour smartphones.

Depuis plusieurs années, TCL développe la solution NXTPaper proposant des écrans présentés comme plus confortables pour les yeux que les dalles LCD classiques. Jusqu’ici, cette approche restait cantonnée aux tablettes et smartphones équipés d’écrans LCD mats, comme les séries NXTPaper 40, 50, 60 Ultra et plus récemment NXTPaper 70 Pro. Lors du salon MWC 2026, le constructeur a franchit une nouvelle étape en annonçant l’intégration de NXTPaper à une dalle AMOLED destinée au marché du smartphone.

Selon TCL, l’objectif est de combiner le contraste élevé, les noirs profonds et la richesse colorimétrique de l’AMOLED avec les dispositifs matériels de confort oculaire déjà expérimentés sur ses produits précédents.

TCL NXTPaper 70 Pro

Un défi technique

Pour y parvenir, la marque s’est appuyée sur plusieurs leviers techniques. D’une part, le nouvel écran NXTPaper AMOLED reprend le principe d’un filtrage matériel de la lumière bleue, dont le niveau serait désormais ramené à environ 2,9% de l’émission totale, contre environ 3,41% sur les versions LCD antérieures, d’après TCL. D’autre part, le constructeur évoque un système de polarisation circulaire poussé à 90%, censé rapprocher davantage le rendu de celui d’une lumière dite plus naturelle. Enfin, l’ensemble est associé à la possibilité de faire des réglages adaptatifs de luminosité et de température de couleur, ajustés selon l’éclairage ambiant et l’heure de la journée, avec l’idée de mieux respecter les rythmes circadiens des utilisateurs, selon le fabricant.

Cette approche va à l’encontre du marché et notamment là où les marques rivalisent et concentrent leurs efforts sur la production de panneaux de plus en plus lumineux et saturés malgré quelques innovations à l’image de la technologie Ecran de confidentialité du nouveau Samsung Galaxy S26 Ultra.

Ici, TCL cherche au contraire à privilégier un traitement matériel sur plusieurs couches, en ajoutant à l’AMOLED un ensemble de fonctions habituellement réservées aux écrans LCD dits « papier‑like ». Reste que si la technologie est intéressante aussi bien sur le papier qu’en vrai, elle a encore du mal à trouver son public.

Anti‑reflets matériel et forte luminosité : un AMOLED pensé pour l’extérieur

L’un des points mis en avant par TCL concerne le traitement anti‑reflets du nouveau NXTPaper AMOLED. Selon le fabricant, il s’agirait du premier écran de smartphone AMOLED doté d’une vraie couche anti‑reflets matérielle, et non d’un simple revêtement brillant couplé à des ajustements logiciels. Cette couche repose sur une technologie de nano‑matrix lithography, déjà utilisée sur les dalles LCD NXTPaper, mais adaptée ici aux contraintes de l’AMOLED.

Concrètement, cette surface micro‑structurée est conçue pour diffuser les réflexions de la lumière ambiante afin de réduire l’effet miroir, tout en préservant la netteté perçue de l’image.

Dans le même temps, la marque annonce un pic de luminosité de 3200 cd/m², un niveau nettement supérieur à celui de nombreux écrans OLED actuels, qui tourne plutôt autour de quelques milliers de cd/m² pour les modèles haut de gamme.

