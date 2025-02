Galaxy S25 VS Galaxy S24 : la différence vaut-elle d’y mettre le prix ?

Le Galaxy S25 et le Galaxy S24 partagent un design minimaliste avec des capteurs photo subtilement intégrés à l'arrière, donnant une apparence épurée où les objectifs semblent simplement posés sur la coque. Cependant, le Galaxy S25 se distingue par une légère bordure autour des capteurs, accentuant leur présence et offrant une symétrie parfaite. Les deux modèles arborent des profils plats avec des coins légèrement arrondis, leur conférant une prise en main confortable.

En termes de dimensions, ils sont presque identiques : le Galaxy S25 mesure 147 mm de hauteur, 70,5 mm de largeur et 7,2 mm d'épaisseur, tandis que le Galaxy S24 fait 147 mm de hauteur, 70,6 mm de largeur et 7,6 mm d'épaisseur. Le S25 est le plus léger avec un poids de 162 grammes contre 167 grammes pour le S24.

Côté coloris, le Galaxy S25 se décline en bleu clair, bleu nuit, gris et vert d'eau, ainsi qu'en noir absolu, corail et or rose exclusivement sur le site Samsung.com. Le Galaxy S24 propose quant à lui des options plus classiques : noir, argent, indigo (violet) et crème.

Enfin, les deux modèles bénéficient d'une certification d'étanchéité IP68, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière, un atout non négligeable pour une utilisation quotidienne en toute tranquillité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Galaxy S25 surpasse le Galaxy S24 en termes de performances grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, une version optimisée pour Samsung, couplé à 12 Go de mémoire vive. En comparaison, le Galaxy S24 est équipé du Samsung Exynos 2400 avec 8 Go de RAM. Cette différence de puissance se traduit par une meilleure fluidité dans les applications gourmandes en ressources et un multitâche plus efficace sur le S25.

En ce qui concerne le stockage, le Galaxy S25 propose trois options : 128 Go, 256 Go et 512 Go, tandis que le Galaxy S24 n'offre que 128 Go ou 256 Go. Aucun des deux modèles ne permet l'extension du stockage via une carte micro SD, un point à prendre en compte pour ceux qui stockent beaucoup de données.

Pour l'affichage, les deux smartphones disposent d'un écran AMOLED de 6,2 pouces avec une définition de 1080 x 2340 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, garantissant une excellente fluidité lors du défilement et des jeux vidéo. Leur luminosité maximale atteint 2600 cd/m², assurant une lisibilité parfaite même en plein soleil. Les écrans sont protégés par du Corning Gorilla Glass Victus 2, offrant une bonne résistance aux rayures.

Bien que techniquement très proches en termes d'affichage, le Snapdragon du Galaxy S25 permet une gestion plus fluide des animations et des contenus HDR10+, ce qui lui confère un léger avantage pour les amateurs de multimédia.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Galaxy S25 et le Galaxy S24 partagent la même configuration photographique : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et stabilisation optique. Le capteur à selfie de 12 mégapixels est identique sur les deux modèles.

Cependant, le Galaxy S25 bénéficie de l'optimisation Snapdragon, offrant un traitement d'image légèrement plus performant, notamment en termes de gestion des détails et des contrastes en basse lumière. Cela en fait un choix plus pertinent pour les passionnés de photographie mobile.

En matière de connectivité, le Galaxy S25 est équipé du Wi-Fi 7, tandis que le Galaxy S24 se contente du Wi-Fi 6E. Le Bluetooth 5.4 sur le S25 est également plus récent que le Bluetooth 5.3 du S24. Aucun des deux modèles ne possède de prise jack ni d'émetteur infrarouge. Le lecteur d'empreinte digitale est positionné sous l'écran sur les deux appareils, offrant une expérience de déverrouillage fluide et moderne.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les Galaxy S25 et S24 sont tous deux dotés d'une batterie de 4000 mAh. Leur autonomie devrait être similaire, bien que le Snapdragon du S25 puisse offrir une gestion énergétique plus efficace que l'Exynos du S24. Néanmoins, cette différence reste marginale et varie selon les usages.

En termes de recharge, les deux modèles supportent une puissance maximale de 25 watts en filaire et de 10 watts pour la charge sans fil. La fonction de charge inversée est également présente sur les deux smartphones, permettant de recharger d'autres appareils compatibles sans fil.

Conclusion : Lequel choisir ?

En conclusion, le Galaxy S25 surpasse le Galaxy S24 dans plusieurs domaines clés, notamment en matière de performances grâce à son Snapdragon optimisé, sa mémoire vive de 12 Go et son stockage maximal de 512 Go. Son traitement d'image légèrement amélioré et ses options de connectivité plus récentes (Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4) en font un choix plus complet pour ceux qui recherchent le meilleur de la technologie.

Cependant, le Galaxy S24 reste un excellent smartphone avec des caractéristiques similaires dans de nombreux aspects, notamment l'écran AMOLED de haute qualité et la configuration photo. Pour ceux qui souhaitent un appareil haut de gamme tout en maîtrisant leur budget, le S24 constitue une alternative intéressante.

Ainsi, le choix entre le Galaxy S25 et le Galaxy S24 dépendra essentiellement de votre besoin en performance et en stockage. Si vous recherchez le meilleur de Samsung avec une utilisation intensive en multitâche et en photographie, le Galaxy S25 vaut l'investissement supplémentaire. En revanche, si vous privilégiez un rapport qualité-prix équilibré tout en profitant des dernières technologies, le Galaxy S24 reste une option pertinente.