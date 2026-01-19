Gaming mobile : 3 smartphones taillés pour jouer (à traquer en promo)

Dans un premier temps, regardons ce qu’il en est du design des trois modèles de ce comparatif. Ainsi, le Asus ROG Phone 9 Pro adopte une esthétique gaming affirmée avec un dos qui intègre une triple caméra organisée dans un coin et des éléments de design qui rappellent ses ambitions orientées performance pure, tout en conservant des profils anguleux plutôt que courbés et une seule option de couleur sombre disponible dans la version standard.

Il présente un profil plat sur ses faces avant et arrière, sans pliures, et mesure environ 163,8 x 77 x 8,9 mm pour un poids de 227 g avec certification d’étanchéité IP68 contre l’eau et la poussière, ce qui est un avantage pour l’usage quotidien.

À ses côtés, le RedMagic 11 Pro mise sur une allure plus agressive encore, avec un dos aux lignes prononcées et un anneau laissant apparaitre son système de refroidissement liquide interne. Ses capteurs photo sont également alignés mais sans protrusion notable, et ses profils restent plats, malgré une largeur et une épaisseur proches de celles du ROG Phone. Il pèse légèrement plus, autour de 230 g, mais ne dispose que d’une certification IPX8 indiquant une bonne résistance à l’eau sans protection certifiée contre la poussière.

Enfin, le Samsung Galaxy Z Fold7 s’écarte complètement de la norme : il est un smartphone pliable, ce qui signifie qu’il comporte deux écrans, l’un externe plus compact et l’autre interne lorsque l’appareil est déplié, rendant son design remarquablement différent. En mode fermé, il se présente comme un smartphone haut mais relativement fin, et lorsqu’il est ouvert, il donne une grande surface utile pour jouer. La charnière innovante et la structure renforcée de ce Fold lui permettent d’être plus fin et plus léger que l’Asus ou le RedMagic malgré son grand écran interne. Disponible en plusieurs couleurs comme Bleu Nuit, Gris, Noir Absolu ou Vert d’eau selon les versions, il ne bénéficie toutefois que d’un indice de résistance à l’eau plus modeste (IP48 ou équivalent selon les spécifications constructeur) et pèse environ 215 g.

Ainsi, en termes de dimensions et de poids, le Galaxy Z Fold7 est le plus léger et le plus grand lorsqu’il est déplié, tandis que le ROG Phone 9 Pro apparaît comme un compromis entre taille et robustesse et le RedMagic 11 Pro se situe dans une position intermédiaire parfois plus proche du ROG Phone en taille mais sans la même certification d’étanchéité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan de la performance brute, les trois appareils se livrent une bataille sans merci et ne vous laisseront jamais tomber. Notez ainsi que l’Asus ROG Phone 9 Pro est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, associé à 16 Go de mémoire vive dans sa configuration courante — une combinaison pensée pour délivrer des performances élevées dans les jeux les plus exigeants tout en assurant une gestion thermique efficace.

L’espace de stockage interne de ce modèle peut atteindre jusqu’à 1 To selon les variantes, mais il n’est pas prévu d’extension via microSD, ce qui signifie que l’utilisateur doit anticiper ses besoins au moment de l’achat.

De son côté, le RedMagic 11 Pro est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, une version plus récente et plus puissante dans l’absolu que celle de l’Asus, et il peut être configuré avec jusqu’à 24 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne également sans possibilité d’extension microSD, privilégiant la performance pure et la capacité de traitement.

Enfin, le Samsung Galaxy Z Fold7 repose lui aussi sur un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, mais sa mémoire vive est généralement proposée en configurations de 12 ou 16 Go, avec des options de stockage allant jusqu’à 1 To, toujours sans extension microSD sur ce modèle.

Classés du plus puissant au moins puissant selon les architectures et les générations respectives des processeurs, le RedMagic 11 Pro occupe donc la première place grâce à son Snapdragon 8 Elite Gen 5 plus récent, suivi de près par le Asus ROG Phone 9 Pro avec son Snapdragon 8 Elite, et enfin le Samsung Galaxy Z Fold7 qui, bien que très capable, se situe légèrement derrière dans les benchmarks classiques du fait de ses configurations mémoire et de sa priorité donnée à l’expérience pliable.

Concernant les performances graphiques et la gestion des jeux gourmands en ressources, le RedMagic 11 Pro se montre donc souvent plus rapide, mais l’optimisation logicielle et la gestion thermique du ROG Phone restent de sérieux atouts, tandis que le Galaxy Z Fold7, avec son grand écran, propose une expérience différente mais toujours très fluide pour les jeux optimisés Android.

En termes d’écran justement, les trois appareils adoptent des solutions haut de gamme avec des caractéristiques qui influent directement sur l’expérience de jeu. L’Asus ROG Phone 9 Pro propose un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition élevée et un taux de rafraîchissement jusqu’à 185 Hz, ce qui garantit une fluidité remarquable, en particulier dans les titres nécessitant des mouvements rapides et une réactivité accrue. Cet écran est plat, ce qui signifie qu’il n’y a pas de courbure sur les bords, offrant une surface de jeu uniforme.

Par contraste, le RedMagic 11 Pro utilise un écran AMOLED légèrement plus grand autour de 6,85 pouces avec une résolution légèrement supérieure et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui reste très performant pour la plupart des jeux — mais légèrement en retrait par rapport au ROG Phone en termes de fluidité maximale. L’écran reste également plat et optimise la surface de jeu sans zones courbées et sans aucune gêne étant donné qu’il profite d’une caméra frontale sous l’écran.

Enfin, le Samsung Galaxy Z Fold7 a l’avantage d’offrir un double affichage : un « petit » écran externe d’environ 6,5 pouces qui peut être utilisé comme un smartphone classique et un grand écran interne pliable d’environ 8 pouces Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Si ce taux est plus bas que celui des modèles purs gaming, la surface d’affichage qu’il offre une fois déplié dépasse largement celle des autres appareils, ce qui rend l’expérience de jeu plus immersive, particulièrement pour les titres compatibles avec des écrans larges.

En comparant ces écrans, on peut considérer que pour la fluidité pure et la réactivité, le ROG Phone 9 Pro et le RedMagic 11 Pro sont très proches, avec une légère avance pour le ROG Phone grâce à son taux de rafraîchissement plus élevé, tandis que le Galaxy Z Fold7 se démarque pour l’immersion grâce à la taille spectaculaire de son affichage interne, mais sans atteindre la même fréquence maximale.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le front photographique, ces trois smartphones adoptent des approches divergentes qui reflètent leurs priorités respectives. Le Asus ROG Phone 9 Pro embarque un système de triple capteur arrière comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-grand-angle de 13 mégapixels et un capteur macro dédié, ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels, offrant une polyvalence correcte pour des clichés et des portraits nets lorsque le téléphone est utilisé en dehors du jeu.

Le RedMagic 11 Pro, quant à lui, présente généralement une configuration à triple capteur photo arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels, un second capteur de 50 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, tandis que sa caméra frontale, souvent sous l’écran pour maximiser l’affichage, se situe autour de 16 mégapixels. Cette configuration reflète une orientation gaming forte, avec une qualité photo qui reste convenable mais sans prétendre rivaliser avec des flagships photo dédiés.

Enfin, le Samsung Galaxy Z Fold7 intègre en standard un module photo principal très ambitieux avec un capteur principal de 200 mégapixels, épaulé par un capteur ultra-grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique x3. À l’avant, il combine deux caméras de 10 mégapixels sur les écrans intérieur et extérieur, permettant des selfies et des appels vidéo de bonne qualité.

Par ordre de capacité à produire des images détaillées en sortie, le Galaxy Z Fold7 se place en tête grâce à son capteur principal très haute résolution, suivi du système plus équilibré mais moins centré photo du ROG Phone 9 Pro, tandis que le RedMagic 11 Pro arrive en dernier avec une configuration plus modeste, notamment pour les selfies, en raison de sa caméra frontale sous-écran.

Concernant la connectivité, chacun de ces modèles est conçu pour rester au sommet de la technologie réseau. Le Asus ROG Phone 9 Pro supporte les dernières normes Wi-Fi (Wi-Fi 6 ou supérieur selon configurations régionales), le Bluetooth de dernière génération, le NFC pour les paiements sans contact et un port USB-C pour la recharge et les accessoires, tout en conservant une prise audio jack — un avantage pour les joueurs attachés aux écouteurs filaires. Il dispose d’un lecteur d’empreintes sous l’écran, pratique pour une déverrouillage rapide sans compromettre l’esthétique.

Le RedMagic 11 Pro offre des standards similaires avec Wi-Fi, Bluetooth, NFC et USB-C, bien qu’il puisse ne pas inclure de prise jack selon les variantes du marché ; il propose aussi un lecteur d’empreintes sous l’écran pour la biométrie. Enfin, le Samsung Galaxy Z Fold7 intègre le Wi-Fi 6E ou supérieur, le Bluetooth avancé, le NFC et généralement pas de prise jack, ce qui est courant sur les smartphones pliables haut de gamme.

Le lecteur d’empreintes est intégré sous l’écran ou via un capteur latéral selon la configuration, permettant un accès rapide et sécuritaire, mais il n’a pas d’émetteur infrarouge sur ces modèles.

Ainsi, sur le plan de la connectivité et des options biométriques, tous proposent des solutions complètes, avec une petite préférence pour le ROG Phone 9 Pro qui conserve davantage de connecteurs utiles aux gamers, tandis que les autres offrent des interfaces modernes parfaitement adaptées à un usage polyvalent.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue souvent un critère décisif pour les joueurs. Ici encore, ces trois appareils adoptent des stratégies différentes. Le Asus ROG Phone 9 Pro embarque une batterie de 5800 mAh, capable d’offrir une autonomie importante même pendant de longues sessions de jeux intensifs, notamment parce que ses composants et son système de refroidissement sont optimisés pour une consommation efficace. Il supporte la recharge rapide à haute puissance (65 W ou plus selon les marchés) ainsi que la recharge sans fil, permettant une grande flexibilité d’usage.

Le RedMagic 11 Pro pousse cette logique encore plus loin avec une cellule d’environ 7500 mAh, offrant une endurance potentiellement supérieure sur des usages continus prolongés tout en supportant des charges rapides filaires et sans fil à haute puissance (jusqu’à 80 W dans certaines configurations), ce qui peut se traduire par une capacité à maintenir une autonomie élevée plus longtemps.

À l’opposé, le Samsung Galaxy Z Fold7 dispose d’une batterie plus modeste d’environ 4400 mAh, répartie entre ses deux écrans, ce qui reste acceptable compte tenu de la taille et de la consommation de l’affichage interne, mais peut nécessiter des recharges plus fréquentes dans des contextes de jeu prolongé. Il supporte la recharge rapide filaire autour de 25 W et la recharge sans fil autour de 15 W, ainsi que la charge sans fil inversée, utile pour recharger des accessoires.

En termes d’autonomie brute, le RedMagic 11 Pro devrait offrir la plus grande endurance potentielle en usage intensif, suivi du ROG Phone 9 Pro avec sa grande batterie bien équilibrée, tandis que le Galaxy Z Fold7, bien que performant pour un appareil pliable, reste derrière à cause de son accumulateur plus modeste. En revanche, le Fold offre des atouts dans la recharge sans fil et l’optimisation énergétique grâce à son grand écran adaptatif.

