Google Pixel 10 : faut-il craquer ou attendre ?

D’un point de vue esthétique, la famille Pixel a toujours conservé une certaine cohérence, et cela se vérifie une fois encore avec les Pixel 10, Pixel 9 Pro et Pixel 8a. Tous trois adoptent un design marqué par la désormais emblématique barre de capteurs photo à l’arrière, qui traverse horizontalement la partie supérieure du dos. Toutefois, des différences notables apparaissent dans la finition et l’organisation physique des capteurs.

Le Pixel 10, d’après les fuites, conserverait une barre photo mais dans un style légèrement plus arrondi, avec trois capteurs intégrés de manière plus discrète. Il serait également plus fin, avec des tranches plates et un dos en verre satiné.

Le Pixel 9 Pro présente, quant à lui, une barre photo en aluminium brossé intégrant trois capteurs : un principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif, le tout dans une structure proéminente. Le profil est arrondi, ce qui facilite la prise en main malgré sa taille imposante. En comparaison, le Pixel 8a adopte un design plus simple, avec une barre photo plus fine, intégrant deux capteurs seulement, et des tranches arrondies.

Concernant les coloris, le Pixel 10 pourrait être décliné en noir mat, vert sauge et ivoire, tandis que le Pixel 9 Pro est proposé en noir obsidienne, bleu ciel, porcelaine et vert menthe. Le Pixel 8a, pour sa part, est disponible en vert aloe, noir obsidienne, bleu ciel et rose porcelaine. En termes de gabarit, le Pixel 8a est le plus compact, tandis que le Pixel 9 Pro est le plus grand. Le Pixel 10, selon les estimations, se situerait entre les deux avec un poids avoisinant les 200 g.

Côté étanchéité, les Pixel 9 Pro et Pixel 10 bénéficieraient d’une certification IP68, garantissant une résistance à la poussière et à l’immersion temporaire, tandis que le Pixel 8a se contente d’un IP67, assurant une protection contre les éclaboussures et une immersion moins prolongée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Côté performances, les différences techniques entre les trois modèles sont nettes, notamment en ce qui concerne les processeurs embarqués. Le Pixel 10 devrait inaugurer la nouvelle puce Tensor G4, conçue par Google en partenariat avec Samsung, et gravée selon une architecture supposément plus efficiente (probablement en 4 nm). Ce SoC pourrait proposer des performances améliorées notamment en intelligence artificielle et en gestion énergétique. Le Pixel 9 Pro, quant à lui, intègre la puce Tensor G4, tandis que le Pixel 8a utilise le Tensor G3, son prédécesseur.

En matière de mémoire vive, le Pixel 10 pourrait embarquer jusqu’à 16 Go de RAM, contre 12 Go pour le Pixel 9 Pro et 8 Go pour le Pixel 8a. Côté stockage, le Pixel 10 serait proposé en versions 256 Go et 512 Go, sans port microSD.

Le Pixel 9 Pro offre aussi jusqu’à 512 Go, et le Pixel 8a est décliné en 128 Go ou 256 Go, toujours sans extension possible via carte. En termes de puissance brute, le Pixel 10 serait donc le plus performant, suivi par le Pixel 9 Pro, puis le Pixel 8a, ce dernier restant malgré tout parfaitement capable pour les usages courants.

Du côté des écrans, les trois smartphones disposent de dalles OLED, mais avec des technologies et dimensions différentes. Le Pixel 10 proposerait, selon les fuites, une dalle AMOLED LTPO de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 144 Hz et une luminosité maximale de 2 600 cd/m², ce qui en ferait un des écrans les plus lumineux du marché. L’écran serait plat, contrairement à certains modèles concurrents haut de gamme. Le Pixel 9 Pro dispose déjà d’un très bon écran LTPO OLED de 6,7 pouces, avec une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz et une luminosité de 1 600 cd/m² en HDR. Il s’agit d’un écran incurvé sur les bords, ce qui peut diviser les utilisateurs. Le Pixel 8a, plus modeste, propose un écran OLED classique de 6,1 pouces, avec une fréquence de 120 Hz (non adaptative) et une luminosité maximale de 2 000 cd/m².

Au classement, le Pixel 10 offrirait l’écran le plus avancé techniquement (grâce à sa fréquence de 144 Hz et sa luminosité record), suivi du Pixel 9 Pro pour son format généreux et sa dalle LTPO, puis du Pixel 8a, dont l’écran reste confortable et lumineux mais plus limité sur le plan technologique.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie reste l’un des principaux points forts des Pixel, et cette génération ne fait pas exception. Le Pixel 10, selon les premières informations, disposerait d’un triple capteur : un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels avec zoom optique x5. Le Pixel 9 Pro, lui, embarque également un triple capteur photo : un 50 mégapixels principal, un 48 mégapixels ultra grand-angle et un 48 mégapixels téléobjectif.

Quant au Pixel 8a, il se contente d’un module double : un capteur principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Sur le plan de la photographie frontale, le Pixel 10 serait équipé d’un capteur de 16 mégapixels, contre 10,5 mégapixels pour les Pixel 9 Pro et Pixel 8a.

D’un point de vue qualitatif, les clichés du Pixel 10 s’annoncent comme les plus détaillés, notamment grâce au capteur téléobjectif amélioré. Le Pixel 9 Pro, grâce à son triple module et à l’optimisation logicielle de Google, se positionne juste derrière. Le Pixel 8a, bien qu’efficace dans de bonnes conditions, reste limité en zoom et en polyvalence optique. En photographie, les Pixel 10 et 9 Pro conviendront davantage aux utilisateurs exigeants, tandis que le Pixel 8a reste un bon choix pour un usage classique.

En matière de connectivité, tous les modèles prennent en charge la 5G, mais avec quelques nuances. Le Pixel 10 serait compatible Wi-Fi 7, ce qui offrirait les meilleures vitesses et la latence la plus faible, suivi du Pixel 9 Pro qui prend en charge le Wi-Fi 6E. Le Pixel 8a, lui, se limite au Wi-Fi 6. Tous trois embarquent le Bluetooth 5.3. Aucun des modèles ne propose de prise jack 3,5 mm, ce qui est désormais la norme dans cette gamme. L’infrarouge est absent sur les trois smartphones.

Le lecteur d’empreintes digitales est situé sous l’écran pour le Pixel 10 et le Pixel 9 Pro, une solution pratique et rapide, tandis qu’il est également sous l’écran sur le Pixel 8a, malgré une réactivité parfois inférieure selon certains tests.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère fondamental, et les trois modèles se différencient ici encore par des capacités et des technologies de recharge distinctes. Le Pixel 10, selon les rumeurs, serait équipé d’une batterie de 5 200 mAh, ce qui en ferait le plus endurant sur le papier. Le Pixel 9 Pro intègre une batterie de 5 050 mAh, tandis que le Pixel 8a se contente d’un accumulateur de 4 492 mAh.

Si l’autonomie réelle dépend toujours des usages, du type de connexion et de l’intensité d’utilisation, on peut raisonnablement estimer que le Pixel 10 proposerait la meilleure endurance, suivi de très près par le Pixel 9 Pro. Le Pixel 8a, plus compact, offre une autonomie convenable mais inférieure aux deux autres.

Concernant la recharge, le Pixel 10 pourrait supporter une charge filaire de 65 W (contre 30 W pour le Pixel 9 Pro et 18 W pour le Pixel 8a), ce qui représenterait un net progrès pour Google. Les trois modèles sont compatibles avec la recharge sans fil, mais les puissances varient : Pixel 10 jusqu’à 30 W, Pixel 9 Pro à 23 W (via Pixel Stand), et Pixel 8a non compatible sans fil. À noter également que seul le Pixel 10 pourrait offrir la recharge sans fil inversée, selon les rumeurs.