Google s’attaque frontalement à Apple dans sa campagne pour les Pixel 10

Selon Google, le moment est venu de passer à un smartphone « qui tient réellement ses promesses », profitant par la même occasion des retards pris par Apple sur le terrain de l’IA pour promouvoir ses Pixel 10. En effet, la campagne s’articule autour d’un spot intitulé « Soon » dans lequel Google ironise sur la lenteur constatée du côté d’Apple à déployer ses innovations en matière d’IA.

La publicité interpelle avec un message aussi clair que piquant : « Si vous achetez un nouveau téléphone à cause d’une fonctionnalité qui arrive bientôt, mais qui arrive bientôt depuis un an, vous pouvez changer votre définition de bientôt, ou simplement changer de téléphone ».

Ce tacle subtil vise évidemment le retard d’Apple Intelligence, annoncé dès la WWDC 2024, mais toujours absent après plus d’un an d’attente. Les utilisateurs d’iPhone 16 espéraient une version enrichie de Siri et des capacités IA inédites ; or, selon le fabricant, ces fonctionnalités n’arriveront pas avant le printemps 2026, laissant les consommateurs sur leur faim.

Ainsi, Google joue sur son caractère « d’acteur plus fiable et innovant », suggérant aux utilisateurs déçus de la concurrence d’adopter un Pixel 10 sans attendre des promesses incertaines.

Les Pixel 10 sous le signe de la performance

Côté matériel, on ne connait pas encore officiellement les caractéristiques techniques des nouveaux Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. Or, on sait toutefois que cette gamme bénéficiera d’un changement de taille côté processeur avec l’intégration du Tensor G5, une puce gravée en 3 nm et conçue par Google, mais fabriquée pour la première fois par TSMC, le leader mondial du secteur. Après plusieurs générations issues d’un partenariat avec Samsung, ce changement doit garantir des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique.

Bataille de l’intelligence artificielle : Google prend une longueur d’avance

Sur le plan des usages, Google mettra très probablement en avant une intégration poussée des capacités IA au sein de ses Pixel 10, en s’appuyant sur Gemini Nano, son modèle de traitement localisé. La firme devrait offrir une expérience plus personnalisée, sans sacrifier la confidentialité des données, ni dépendre de connexions cloud permanentes. À l’inverse, Apple, selon de récentes informations, resterait en retrait : la plupart des innovations IA majeures sur iPhone n’arriveront qu’en 2026, voire plus tard, et la gestion de la batterie par Apple Intelligence inquiète déjà quant à l’autonomie réelle des prochains modèles.

Cette opposition met en lumière deux stratégies bien distinctes : là où Apple temporise et repousse l’arrivée de ses nouveautés, Google s’appuie sur la réactivité et l’optimisation de son écosystème Android 16 pour proposer des avancées immédiates, notamment sur la photographie, la reconnaissance contextuelle, et l’assistant vocal.