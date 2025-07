Grosse autonomie à petit prix : ces smartphones soldés tiennent 2 jours ou plus

Sur le plan du design, chacun de ces smartphones adopte une identité propre. Le Honor Magic7 Lite affiche un dos en plastique incurvé avec un module photo circulaire centré, caractéristique de certains modèles Honor récents. Ce cercle noir, contrastant avec le reste de la coque, intègre trois capteurs disposés de manière symétrique. À l’opposé, le Galaxy A36 de Samsung mise sur une esthétique plus minimaliste, avec des tranches plates et des capteurs photo arrière alignés verticalement dans le coin supérieur gauche, sans module saillant. Ce choix épuré rappelle la cohérence de la gamme Galaxy, avec un design rectiligne et sobre.

Quant au Xiaomi POCO X6, il opte pour une approche plus marquée avec un module photo rectangulaire occupant toute la largeur du haut du dos, où les trois capteurs sont regroupés à gauche et soulignés par un fond noir contrastant avec le reste de la coque. Le POCO X6 présente également un profil plat, ce qui accentue son côté anguleux. En ce qui concerne les coloris, le Honor Magic7 Lite est disponible en noir minuit, vert émeraude et argent titanium. Le Galaxy A36 se décline en graphite, vert menthe, jaune et blanc.

Le POCO X6, quant à lui, est proposé en noir, bleu et blanc. Côté dimensions, c’est le POCO X6 qui est le plus grand avec son écran de 6,67 pouces, suivi de près par le Honor Magic7 Lite à 6,78 pouces, puis le Galaxy A36, légèrement plus compact à 6,5 pouces. En revanche, le POCO X6 est aussi le plus lourd des trois avec 191 grammes, contre 199 grammes pour le Honor Magic7 Lite et 180 grammes pour le Galaxy A36, qui reste le plus léger.

En matière d’étanchéité, seul le Galaxy A36 est certifié IP67, ce qui garantit une bonne résistance à la poussière et à l’eau. Ni le POCO X6 ni le Honor Magic7 Lite ne disposent de certification officielle en ce sens.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Concernant les performances, les différences sont notables. Le Honor Magic7 Lite repose sur le processeur Qualcomm Snapdragon 695, une puce de milieu de gamme gravée en 6 nm. Il est épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensibles via microSD, ce qui reste appréciable à ce niveau de prix. Le Samsung Galaxy A36 utilise de son côté un Exynos 1380 gravé en 5 nm, accompagné de 6 ou 8 Go de RAM selon la configuration, et de 128 ou 256 Go de stockage interne, également extensible via microSD. Le Xiaomi POCO X6, pour sa part, se distingue par l’intégration d’un Snapdragon 7s Gen 2, une puce de nouvelle génération plus performante, également gravée en 4 nm. Il est associé à 8 ou 12 Go de RAM selon la version, avec un stockage interne de 256 Go ou 512 Go, non extensible par carte microSD.

En termes de hiérarchie de puissance, le POCO X6 domine clairement grâce à sa puce plus récente et plus véloce, suivie du Galaxy A36 dont l’Exynos 1380 tient la route pour la plupart des usages. Le Magic7 Lite se positionne en troisième, avec une architecture solide mais moins actuelle. Ceux qui recherchent la meilleure expérience multitâche et jeu léger opteront logiquement pour le POCO X6.

L’écran est un autre domaine où les différences sont importantes. Le POCO X6 dispose d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces, avec une définition de 2712 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il se démarque par une luminosité maximale annoncée à 1800 cd:/m², ce qui garantit une excellente lisibilité même en plein soleil. Son écran est plat. Le Galaxy A36 propose quant à lui une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces, en Full HD+, également rafraîchie à 120 Hz. Sa luminosité maximale atteint 1000 cd:/m², ce qui est suffisant dans la majorité des situations. L’écran est lui aussi plat.

Le Honor Magic7 Lite, en revanche, se contente d’une dalle LCD IPS de 6,78 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de 120 Hz. Sa luminosité maximale est de 850 cd:/m². Si l’on classe ces écrans par qualité globale, le POCO X6 s’impose comme le plus avancé, avec une luminosité bien supérieure et une résolution légèrement plus fine. Il est suivi du Galaxy A36, qui bénéficie d’une bonne dalle AMOLED, puis du Magic7 Lite, qui reste en retrait avec une technologie LCD moins riche en contrastes.

Tous les modèles offrent une bonne fluidité grâce à leur fréquence de rafraîchissement identique, mais l’expérience visuelle est clairement plus immersive sur le POCO X6.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, les trois smartphones adoptent des approches distinctes. Le POCO X6 est équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Il propose également un capteur frontal de 16 mégapixels pour les selfies. Le Galaxy A36 mise sur un capteur principal de 50 mégapixels, secondé par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Sa caméra frontale est de 13 mégapixels. Le Honor Magic7 Lite, lui, se distingue par un capteur principal de 100 mégapixels, flanqué de deux capteurs secondaires de 2 mégapixels (macro et profondeur). Son capteur selfie atteint 16 mégapixels. Malgré cette fiche impressionnante sur le papier, les résultats photographiques du Magic7 Lite souffrent d’une dynamique plus limitée et d’un traitement d’image moins maîtrisé. Le Galaxy A36 offre des clichés équilibrés, en particulier grâce à la polyvalence de son ultra grand-angle. Toutefois, le POCO X6 prend l’avantage ici avec son capteur stabilisé, qui assure de meilleures performances en basse lumière et en vidéo, tout en maintenant une bonne homogénéité entre les différents modules. Il s’impose comme le modèle le plus intéressant pour la photo parmi les trois.

Pour la connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G et le Bluetooth (version 5.1 pour le Honor, 5.3 pour les deux autres). Le POCO X6 et le Galaxy A36 sont compatibles Wi-Fi 6, tandis que le Honor Magic7 Lite reste limité au Wi-Fi 5. Aucun des trois ne propose de prise jack audio, mais le POCO X6 est le seul à intégrer un émetteur infrarouge, utile pour contrôler des appareils à distance.

Concernant la biométrie, le POCO X6 et le Galaxy A36 disposent d’un lecteur d’empreintes sous l’écran, plus discret et moderne. Le Honor Magic7 Lite place quant à lui son capteur sur le bouton de mise en veille, une solution plus traditionnelle mais tout aussi efficace. Le POCO X6 se distingue par une connectivité plus complète, notamment grâce à l’infrarouge et aux normes plus récentes de Wi-Fi et Bluetooth.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère central pour ces trois appareils. Tous embarquent une batterie de 5000 mAh, une capacité devenue standard mais qui garantit une utilisation sur deux jours complets en usage modéré. Les différences se font sur la gestion logicielle et l’optimisation énergétique. Le POCO X6, avec sa puce plus efficiente et son écran AMOLED, propose une autonomie très solide malgré ses performances élevées. Le Galaxy A36, avec son processeur Exynos peu énergivore et sa dalle AMOLED, se positionne également bien, tout comme le Honor Magic7 Lite dont le Snapdragon 695 est réputé pour sa faible consommation.

Sur le terrain, le POCO X6 pourrait légèrement devancer ses concurrents grâce à une meilleure optimisation générale. En termes de recharge, les écarts sont plus marqués. Le POCO X6 supporte une charge rapide de 67 W, permettant de récupérer une charge complète en environ 45 minutes. Le Honor Magic7 Lite suit avec une recharge à 35 W. Le Galaxy A36 est plus lent, avec une puissance de 25 W. Seul le Galaxy A36 prend en charge la recharge sans fil, bien que limitée à 15 W.

Le POCO X6 et le Magic7 Lite en sont dépourvus. En résumé, pour la vitesse de recharge, le POCO X6 prend l’avantage, tandis que le Galaxy A36 propose plus de flexibilité avec la recharge sans fil.