Guide Soldes : L'eSIM est l'avenir, quels sont les smartphones compatibles au meilleur prix ?

Le Galaxy S25 FE, le Galaxy A56 et l’iPhone Air adoptent chacun une identité visuelle affirmée, tout en respectant les grandes tendances actuelles du marché. Le Galaxy S25 FE donc se caractérise par un dos en verre mat sur lequel sont intégrés trois capteurs photo disposés verticalement, sans îlot massif, ce qui confère à l’ensemble une certaine sobriété. Les profils sont plats, avec un cadre métallique, et l’appareil est décliné en plusieurs coloris sobres et clairs, tels que le bleu, le noir, le blanc ou encore le vert.

De son côté, le Galaxy A56 reprend une organisation similaire des capteurs photo, également alignés verticalement, mais avec un châssis légèrement plus épais et un dos en plastique renforcé. Les profils sont eux aussi plats, et les couleurs proposées incluent le noir, le gris, le vert et le rose.

L’iPhone Air adopte une approche différente, avec un module photo plus discret intégrant un capteur principal unique, parfaitement fondu dans le dos en verre. Les profils sont légèrement arrondis, renforçant la prise en main, et les coloris disponibles vont du noir au bleu clair, en passant par le blanc et un ton doré.

En termes de gabarit, l’iPhone Air est le plus compact et le plus léger, tandis que le Galaxy A56 est le plus grand et le plus lourd, le Galaxy S25 FE se situant entre les deux. Enfin, le Galaxy S25 FE et l’iPhone Air bénéficient d’une certification IP68 attestant d’une résistance avancée à l’eau et à la poussière, alors que le Galaxy A56 se contente d’une certification IP67, suffisante pour un usage courant mais légèrement moins protectrice.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, ces trois smartphones reposent sur des configurations techniques distinctes. Le Galaxy S25 FE est animé par un processeur Samsung Exynos 2400, associé à 8 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage interne allant de 128 à 512 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD. Cette configuration assure une grande fluidité dans les usages quotidiens, qu’il s’agisse de navigation, de multitâche ou de jeux.

Le Galaxy A56, pour sa part, embarque un processeur Exynos 1580, moins puissant, mais épaulé par 6 à 12 Go de mémoire vive selon les versions, avec 128 ou 256 Go de stockage interne, là encore sans extension possible. Il se destine davantage à un usage polyvalent, sans recherche de performances maximales.

L’iPhone Air s’appuie sur la puce Apple A19, combinée à 8 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage allant de 256 Go à 1 téraoctet. En matière de puissance brute, l’iPhone Air se place ainsi en tête, suivi du Galaxy S25 FE, puis du Galaxy A56. Côté affichage, le Galaxy S25 FE et le Galaxy A56 disposent tous deux d’écrans AMOLED de 6,7 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité élevée, les écrans étant plats sur les deux modèles.

L’iPhone Air propose un écran OLED de 6,5 pouces, également à 120 hertz, avec une luminosité maximale supérieure, ce qui lui confère un léger avantage en termes de confort visuel et de lisibilité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs, et les différences sont notables entre ces modèles. Le Galaxy S25 FE intègre un capteur principal de 50 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels, offrant une grande polyvalence pour les paysages, les portraits et les scènes du quotidien. La caméra frontale de 12 mégapixels répond aux besoins courants de visioconférence et de selfies.

Le Galaxy A56 adopte une configuration proche, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, tandis que la caméra frontale atteint également 12 mégapixels. Cette configuration permet de bons résultats en conditions lumineuses standards, bien que le traitement logiciel soit un peu moins avancé.

L’iPhone Air mise sur un capteur principal de 48 mégapixels, accompagné d’un traitement logiciel très poussé, et sur une caméra frontale de 12 mégapixels, ce qui le place en tête pour la cohérence des couleurs et la qualité vidéo. En matière de connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G et eSIM.

Les Galaxy S25 FE et A56 proposent une double gestion eSIM et nano-SIM, tandis que l’iPhone Air fonctionne exclusivement avec l’eSIM. Tous disposent du Wi-Fi récent, du Bluetooth et du NFC, mais aucun n’intègre de prise jack audio. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran sur les deux modèles Samsung, alors que l’iPhone Air repose sur la reconnaissance faciale.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un élément clé dans le choix d’un smartphone. Le Galaxy A56 est équipé d’une batterie de 5000 mAh, ce qui lui permet, en théorie, de proposer la plus grande endurance de ce comparatif, même si celle-ci varie fortement selon les usages.

Le Galaxy S25 FE intègre une batterie légèrement inférieure, d’environ 4900 mAh, mais compense par une gestion énergétique efficace et une recharge rapide filaire jusqu’à 45 watts, ainsi que la recharge sans fil.

L’iPhone Air, avec une batterie de capacité plus modeste, s’appuie sur l’optimisation logicielle pour offrir une autonomie correcte au quotidien. Il prend en charge la recharge rapide filaire et la recharge sans fil magnétique. Ainsi, si vous cherchez avant tout l’endurance, le Galaxy A56 est comme le plus endurant sur le papier, tandis que le Galaxy S25 FE offre un bon équilibre entre autonomie et polyvalence, et que l’iPhone Air privilégie la finesse et l’intégration à un écosystème complet.

