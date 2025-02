IA : Quels sont les meilleurs smartphones pour les utiliser ?

Les trois modèles intègrent des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle, mais avec des approches distinctes selon leur écosystème logiciel et leur processeur. En effet, l’iPhone 16, équipé de la puce Apple A18, exploite l’IA principalement à travers iOS et l’écosystème Apple et le service Apple Intelligence qui sera disponible dans les prochains jours en France. L’IA intervient dans les fonctionnalités photo, avec la reconnaissance automatique des scènes et l’amélioration des clichés en basse lumière grâce à Smart HDR et Deep Fusion. Siri bénéficie également de nouvelles capacités conversationnelles, plus contextuelles et rapides, grâce au traitement neuronal. En matière de texte, l’iPhone 16 intègre une correction automatique améliorée par l’IA et une transcription vocale en temps réel plus précise.

Le Google Pixel 9 Pro, avec son processeur Tensor G4, est sans doute le plus axé sur l’IA, Google mettant en avant ses compétences dans ce domaine. L’IA s’applique massivement à la photographie avec des fonctions comme le « Best Take » (fusion de plusieurs clichés pour obtenir la meilleure photo de groupe) et l’effacement magique, qui supprime automatiquement des objets indésirables. L’assistant vocal de Google est particulièrement performant avec une compréhension contextuelle avancée. L’IA est aussi mise à contribution pour la gestion de l’autonomie, adaptant la consommation d’énergie selon les habitudes de l’utilisateur.

Le Samsung Galaxy S25+, grâce à son processeur Snapdragon 8 Elite For Galaxy, met l’accent sur l’IA pour la photographie et les performances système via les fonctions Galaxy AI. Il propose une optimisation automatique des paramètres photo selon l’environnement, un mode « Nightography » avancé pour les clichés nocturnes, ainsi qu’une traduction instantanée de texte à l’aide de l’application Samsung Interpreter. On peut également produire un résumé des textes, avoir un brief de la journée et les résultats sportifs. En outre, on peut également demander, par exemple, le choix d’un restaurant répondant à plusieurs critères et envoyer directement les résultats à plusieurs personnes, via la fonction App Cross. En outre, chez Samsung, l’IA optimise également la gestion de la batterie et la fluidité des jeux vidéo en adaptant en temps réel la fréquence du processeur et de la mémoire.

Qu’en est-il des différences de design ?

Les trois modèles se distinguent nettement par leur design. L’iPhone 16 conserve le style emblématique d’Apple, avec ses deux capteurs photo intégrés dans un carré situé en haut à gauche du dos de l’appareil. Il possède un cadre en aluminium et des profils plats, avec des coins légèrement arrondis. Ce modèle est proposé en noir, blanc, rose, vert et bleu.

Le Google Pixel 9 Pro, quant à lui, arbore un design distinctif avec une bande horizontale occupant presque toute la largeur du dos, intégrant trois capteurs photo ainsi qu’un capteur de température. Son cadre en verre lui confère une allure premium. Les profils sont arrondis. Il est disponible en porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique.

Le Samsung Galaxy S25+ opte pour un design minimaliste avec ses trois capteurs photo alignés verticalement et subtilement intégrés, semblant posés à même la coque arrière avec une légère bordure soulignant chaque objectif. Ses profils sont plats, avec des coins légèrement arrondis. Il est proposé en bleu clair, bleu nuit, gris et vert d’eau, avec en exclusivité sur le site Samsung.com, les coloris noir absolu, corail et or rose.

Les trois modèles sont certifiés étanches avec une norme IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En termes de performance, les processeurs diffèrent : l’iPhone 16 embarque la puce Apple A18, le Pixel 9 Pro utilise le Tensor G4, tandis que le Galaxy S25+ est doté du Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, spécialement optimisé pour Samsung. Côté mémoire vive (RAM), le Pixel 9 Pro est le plus généreux avec 16 Go, suivi du Galaxy S25+ avec 12 Go, et de l’iPhone 16 avec 8 Go.

Pour le stockage interne, tous trois proposent plusieurs options : jusqu’à 1 To pour le Pixel 9 Pro, 512 Go pour l’iPhone 16 et le Galaxy S25+. Aucun ne permet d’ajouter une carte microSD. En termes de puissance, le classement est : 1) Galaxy S25+ avec son processeur optimisé, 2) iPhone 16 avec la puce A18, et 3) Pixel 9 Pro, malgré sa RAM élevée.

Les écrans sont tous AMOLED, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Le Pixel 9 Pro offre l’écran le plus grand (6,8 pouces) et le plus lumineux (jusqu’à 3000 cd/m²). Le Galaxy S25+ suit avec 6,7 pouces et une luminosité maximale de 2600 cd/m². L’iPhone 16, plus compact, mesure 6,1 pouces avec un pic à 2000 cd/m². En termes de qualité d’affichage, le classement est : 1) Pixel 9 Pro, 2) Galaxy S25+, 3) iPhone 16.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

L’iPhone 16 propose deux capteurs arrière : 48 mégapixels (principal) et 12 mégapixels (téléobjectif 2x), ainsi qu’un capteur selfie de 12 mégapixels. Le Pixel 9 Pro est le plus complet avec trois capteurs arrière : 50 mégapixels (principal), 48 mégapixels (ultra grand-angle/macro) et 48 mégapixels (téléobjectif 5x). Son capteur selfie atteint 42 mégapixels. Le Galaxy S25+ dispose de trois capteurs arrière : 50 mégapixels (principal), 12 mégapixels (ultra grand-angle) et 10 mégapixels (téléobjectif 3x), plus un selfie de 12 mégapixels.

Côté connectivité, seul le Pixel 9 Pro prend en charge le Wi-Fi 7, tout comme le Galaxy S25+, l’iPhone 16 se limite au Wi-Fi 6E. Aucun modèle ne dispose de prise jack ni d’émetteur infrarouge. L’iPhone 16 n’a pas de lecteur d’empreinte, contrairement aux deux autres, qui l’intègrent sous l’écran.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Pixel 9 Pro possède la plus grosse batterie (5060 mAh), suivi du Galaxy S25+ (4900 mAh) et de l’iPhone 16 (3274 mAh). Toutefois, l’autonomie réelle dépend de l’optimisation logicielle. En recharge, le Galaxy S25+ est le plus rapide (45 W), suivi des Pixel 9 Pro et iPhone 16 (30 W chacun). En recharge sans fil, l’iPhone 16 prend en charge 25 W, contre 23 W pour le Pixel 9 Pro et 10 W pour le Galaxy S25+.