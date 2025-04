Ils ont les plus beaux appareils selfies au monde d’après DxOmark

Du point de vue du design, les trois smartphones adoptent des approches assez distinctes. Les Apple iPhone 16 Pro Max et iPhone 15 Pro Max conservent une philosophie familière : leurs capteurs photo sont organisés dans un carré légèrement bombé positionné en haut à gauche du dos de l'appareil. L’iPhone 16 Pro Max introduit cependant un nouveau bouton Action personnalisable qui facilite certaines commandes, notamment pour l’appareil photo. À l’inverse, le Honor Magic6 Pro opte pour un style plus audacieux : ses capteurs sont intégrés dans un large cercle centré au dos, souligné de bordures dorées pour la finition similicuir verte, en hommage au design horloger.

Concernant les profils, les deux iPhone proposent des lignes plutôt plates, renforcées par leur cadre en titane. Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, adopte un profil incurvé sur les deux côtés de l’écran, offrant ainsi une prise en main plus douce et immersive. Pour les coloris, l’iPhone 16 Pro Max se décline en noir, sable, blanc et naturel, tandis que l’iPhone 15 Pro Max propose des teintes noir, bleu, blanc et naturel. Le Honor Magic6 Pro est disponible en noir (verre) et en vert texturé (similicuir Epi green).

En termes de gabarit, l’iPhone 15 Pro Max est le plus petit. À l’inverse, l’iPhone 16 Pro Max est le plus grand. Le smartphone le plus léger est l’iPhone 15 Pro Max (221 grammes), tandis que le Honor Magic6 Pro est le plus lourd avec 229 grammes. S’agissant de la résistance à l’eau et à la poussière, tous les modèles sont certifiés IP68, garantissant une protection avancée contre les éléments.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les trois smartphones reposent sur des plateformes techniques de très haut niveau. L’Apple iPhone 16 Pro Max embarque la toute dernière puce Apple A18 Pro, associée à 8 Go de mémoire vive. Le stockage interne est proposé en 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans possibilité d’extension par carte microSD. De son côté, l’iPhone 15 Pro Max utilise le processeur Apple A17 Pro, toujours avec 8 Go de RAM et les mêmes capacités de stockage sans extension possible. Enfin, le Honor Magic6 Pro mise sur le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, couplé à 12 Go de RAM et un stockage interne unique de 512 Go, également sans extension par microSD.

En termes de hiérarchie de puissance, l’iPhone 16 Pro Max se place en tête, grâce à sa puce Apple A18 Pro. Il est suivi de près par l’iPhone 15 Pro Max avec l’Apple A17 Pro. Le Honor Magic6 Pro, bien qu’équipé d’un Snapdragon 8 Gen 3 particulièrement performant, arrive en troisième position, notamment du fait d’optimisations logicielles différentes entre iOS et Android.

Côté affichage, les différences sont notables. L’iPhone 16 Pro Max propose une dalle AMOLED de 6,9 pouces avec une définition de 1320x2868 pixels, une fréquence de rafraîchissement adaptative allant jusqu’à 120 Hz et un pic de luminosité de 2000 cd/m². L’iPhone 15 Pro Max offre également une dalle AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution de 1290x2796 pixels, une fréquence de 120 Hz et un pic de luminosité équivalent à 2000 cd/m². Le Honor Magic6 Pro dispose quant à lui d'un écran AMOLED de 6,8 pouces, légèrement incurvé sur les bords, avec une définition de 1280x2800 pixels, une fréquence de 120 Hz et une luminosité maximale de 1600 cd/m².

Ainsi, en termes de qualité d’affichage, les iPhone 16 Pro Max et 15 Pro Max dominent légèrement grâce à leur luminosité plus élevée, particulièrement utile en extérieur. En matière de confort visuel et d’immersion, le Honor Magic6 Pro tire son épingle du jeu grâce à ses bords incurvés.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, les trois appareils proposent des configurations remarquables. L’iPhone 16 Pro Max est équipé de quatre capteurs : un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, ainsi que deux téléobjectifs de 12 mégapixels offrant respectivement des zooms optiques 2x et 5x, tous stabilisés optiquement. Le capteur à selfie atteint 12 mégapixels. L’iPhone 15 Pro Max reprend une configuration similaire, avec un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 12 mégapixels. Son capteur selfie est également de 12 mégapixels.

Le Honor Magic6 Pro, de son côté, propose un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle/macro de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 180 mégapixels, offrant un zoom optique 2,5x avec stabilisation optique et numérique. Pour les selfies, il surclasse largement ses concurrents avec un capteur de 50 mégapixels.

En matière de qualité photographique, le Honor Magic6 Pro prend la première place pour la polyvalence et la définition de ses capteurs, notamment en mode téléobjectif et selfies. Les iPhone 16 Pro Max et 15 Pro Max restent cependant extrêmement fiables, en particulier pour la qualité globale des clichés et la constance des résultats.

En connectivité, les iPhone 16 Pro Max et 15 Pro Max prennent en charge le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, le NFC et la 5G, sans prise jack ni émetteur infrarouge. Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, propose le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, le NFC, la 5G et dispose en plus d’un émetteur infrarouge transformant le smartphone en télécommande. Concernant la biométrie, le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran pour le Honor Magic6 Pro, tandis que les deux iPhone ne disposent que de la reconnaissance faciale Face ID, sans lecteur d'empreinte.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les capacités de batterie montrent des différences significatives. L’iPhone 16 Pro Max et l’iPhone 15 Pro Max partagent une batterie de 4422 mAh. À l’inverse, le Honor Magic6 Pro bénéficie d’une batterie bien plus généreuse de 5600 mAh. Ainsi, en théorie, le modèle d’Honor pourrait proposer une autonomie supérieure, même si cela reste fortement dépendant de l'usage individuel.

Concernant la recharge, les iPhone 16 Pro Max et 15 Pro Max acceptent une recharge filaire à 27 watts, une charge sans fil classique ainsi qu'une charge inversée. Le Honor Magic6 Pro supporte une recharge ultra rapide filaire à 80 watts, une charge sans fil à 60 watts et la charge inversée également. Par conséquent, en matière de recharge, le Honor Magic6 Pro offre des performances nettement supérieures à celles des iPhone, aussi bien en filaire qu’en sans fil.