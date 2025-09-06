iPhone 17 à venir : acheter l’iPhone 16 maintenant qu'il baisse de prix ou patienter ?

Comme chaque année à l’approche de septembre, les rumeurs s’intensifient autour du prochain iPhone. Cette fois-ci, Apple devrait dévoiler l’iPhone 17 lors de sa keynote prévue le 9 septembre 2025. Un événement très attendu, d’autant que la marque à la pomme s’apprête à bouleverser sa gamme en introduisant un modèle inédit et ultrafin, le supposé iPhone 17 Air.

En attendant, l’iPhone 16, lancé à l’automne 2024, voit ses prix doucement baisser chez certains revendeurs. Faut-il alors craquer pour ce modèle abouti ou patienter quelques jours pour mettre la main sur le dernier‑né d’Apple ? Le match mérite d’être analysé.

Un design plus fin… et plus moderne

L’un des changements majeurs attendus concerne le design. Si l’iPhone 16 proposait déjà un design raffiné, l’iPhone 17 Air s’annonce comme le modèle le plus fin jamais conçu par Apple, avec une épaisseur avoisinant les 5,5 mm, soit plus mince que bien des smartphones du marché.

Le reste de la gamme conserverait des lignes proches de l’actuelle, avec quelques retouches sur les modules photo et des bordures d’écran encore réduites. Pour ceux qui recherchent un iPhone au design ultra‑léger et élégant, le 17 promet un bond esthétique certain.

Un écran plus fluide, enfin généralisé et des performances dopées à l’IA

C’est peut-être l’une des attentes les plus concrètes du public : le taux de rafraîchissement 120 Hz (ProMotion), jusque-là réservé aux modèles Pro, serait enfin généralisé sur les modèles standard de l’iPhone 17. À titre de comparaison, l’iPhone 16 classique se contente encore d’un écran OLED 60 Hz, ce qui reste excellent… mais moins fluide au quotidien. L’iPhone 17 devrait également gagner en diagonale (environ 6,3 pouces), tout en conservant une prise en main équilibrée.

Sous le capot, le saut générationnel se fera sentir. L’iPhone 16 est équipé de la puce A18, déjà très puissante et gravée en 3 nm, mais l’iPhone 17 bénéficiera de la toute nouvelle puce A19, avec une optimisation orientée IA et efficacité énergétique.

Les modèles Pro, quant à eux, embarqueraient une puce A19 Pro avec jusqu’à 12 Go de RAM, contre 8 Go actuellement. De quoi booster les capacités de traitement, notamment pour la photo, la vidéo, la traduction en temps réel ou encore Siri.

Une partie photo qui se raffine, une recharge accélérée et connectivité boostée

Côté photo, l’iPhone 16 intègre un capteur principal de 48 MP, très convaincant, et un ultra-grand-angle. L’iPhone 17 standard resterait sur une configuration similaire, mais les modèles Pro pourraient profiter de nouveaux capteurs périscopiques, ainsi que d’un agencement revu à l’arrière.

La vraie amélioration visible concernerait la caméra frontale, qui passerait de 12 mégapixels à 24 mégapixels. Une belle promesse pour les amateurs de selfies ou de FaceTime en haute qualité.

Autre domaine où l’iPhone 17 devrait creuser l’écart : la recharge. Alors que l’iPhone 16 propose une recharge filaire à 25 W, le 17 grimperait à 35 W. Mieux encore, la recharge sans fil via le standard Qi 2.2 atteindrait 50 W, une première sur iPhone.

Du côté de la connectivité, le Wi-Fi 7 serait généralisé sur tous les modèles 17, avec un modem 5G Apple C1 plus économe, contre les puces Qualcomm actuelles. De quoi gagner en vitesse et en autonomie.

Logiciel : l’iOS 26, moteur des nouveautés

Si l’iPhone 16 profitera évidemment de la mise à jour iOS 26, c’est sur l’iPhone 17 que les nouveautés seront optimisées dès le départ : nouvelle interface « Liquid Glass », fonctions IA avancées (Call Screening, traduction en live, suggestions contextuelles plus intelligentes)… Autant d’outils qui viendront enrichir l’expérience utilisateur, en phase avec la stratégie AI-first d’Apple pour les années à venir.

Alors faut-il mieux acheter ou attendre ?

Acheter l’iPhone 16 aujourd’hui peut être un bon choix si vous avez besoin d’un smartphone rapidement, que vous trouvez une bonne offre promotionnelle surtout si vous n’êtes pas sensible à la fluidité 120 Hz ou aux avancées IA. Sinon, attendre l’iPhone 17 devient pertinent si vous souhaitez profiter des dernières technologies dès leur lancement, vous êtes sensible au design ultrafin, à la qualité photo/vidéo frontale ou à la recharge rapide et surtout si vous pouvez attendre quelques semaines sans urgence.