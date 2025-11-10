Le meilleur de Xiaomi : les 3 smartphones à suivre pour le Black Friday

En ce qui concerne le design, chaque smartphone cultive ses différences. Ainsi, le Redmi Note 14 Pro présente un module photo disposition relativement classique, avec un capteur principal très haute résolution, un ultra‑grand‑angle et un capteur macro, intégrés dans un carré placé au centre, en haut au dos, et le profil de l’appareil est plat. Pour les couleurs, ce modèle est disponible en « Ocean Blue », « Midnight Black », « Aurora Purple » selon un constructeur. Il pèse environ 190 g et ses dimensions sont de l’ordre de 162,3 x 74,4 x 8,4 mm. Le profil est relativement fin et bien équilibré. Le smartphone est certifié « étanche » avec une protection IP68 (dans la version 5G).

Le Poco F7 Ultra adopte quant à lui une triple caméra arrière plus «haut de gamme» par l’organisation visible : un capteur principal, un téléobjectif flottant et un ultra‑grand‑angle, le tout contenu dans un module arrière circulaire ou proéminent, ce qui donne une esthétique plus marquée. Le profil de l’appareil mesure 160,26 x 74,95 x 8,39 mm et pèse environ 212 g. Cela le place dans la catégorie des appareils un peu plus lourds. Concernant la résistance à l’eau/poussière, avec une certification IP68 pour ce modèle.

Enfin, le Xiaomi 14 Ultra se distingue par un design très premium : un large module circulaire photo, souvent visible de façon dominante à l’arrière, et un corps aux côtés arrondis ou aux finitions haut de gamme (aluminium 6M42, verre «Shield Glass»). Ses dimensions sont 161,4 x 75,3 x 9,2 mm et son poids d’environ 219,8 g. Il est certifié IP68 pour la résistance à l’eau/poussière. Les couleurs disponibles sont le Blanc et Noir.

En résumé, le plus petit en taille est le Poco F7 Ultra devant le Xiaomi 14 Ultra et le Redmi Note 14 Pro. Le plus grand est donc le Redmi Note 14 Pro. Le plus léger est le Redmi Note 14 Pro et le plus lourd est le Xiaomi 14 Ultra.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En analysant la puissance, on observe que le Redmi Note 14 Pro est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 7300 Ultra pour la version 5G. Il est proposé avec 8 Go ou 12 Go de RAM et stockage interne typiquement 256 Go ou 512 Go, sans extension micro‑SD. Le Poco F7 Ultra utilise un Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750‑AB) avec configurations 12 Go ou 16 Go de RAM et stockage 256 Go / 512 Go. Le Xiaomi 14 Ultra, lui, est doté d’un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) avec différentes configurations allant jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ainsi, en termes de puissance brute, on peut classer les appareils comme suit : Xiaomi 14 Ultra (puissance la plus élevée), Poco F7 Ultra (très bon compromis haut de gamme) puis le Redmi Note 14 Pro.

En ce qui concerne les écrans, chaque modèle propose des caractéristiques intéressantes, mais avec des différences marquées. Le Redmi Note 14 Pro propose un écran AMOLED (d’après certaines fiches) de 6,67 pouces environ, avec résolution 1220 x 2712 pixels (pour la version 5G) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz mentionnée pour certains modèles. Le Poco F7 Ultra embarque une dalle OLED ou AMOLED de 6,67 pouces avec résolution 1440 x 3200 pixels (QHD+) jusqu’à 120Hz. Le Xiaomi 14 Ultra monte plus haut encore avec une dalle « C8 display panel », résolution WQHD+ (3200 1440 pixels), technologie LTPO avec rafraîchissement dynamique 1‑120Hz, et luminosité de crête très élevée jusqu’à 3000 cd/m² annoncés pour certains usages.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour ce qui est des configurations photo, le Redmi Note 14 Pro dispose d’un capteur principal de 200 mégapixels accompagné d’un ultra‑grand‑angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu’un appareil photo frontal de 32 mégapixels. Le Poco F7 Ultra, pour sa part, est doté d’un système triple caméra : 50 mégapixels capteur principal « Light Fusion 800 », 50 mégapixels téléobjectif flottant, et 32 mégapixels ultra‑grand‑angle, le selfie étant assuré par un module de 32 mégapixels à l’avant.

Quant au Xiaomi 14 Ultra, il embarque un module photo haut de gamme avec quatre capteurs de 50 mégapixels chacun (quadri‑capteur) comprenant un grand capteur 1 pouce, un téléobjectif flottant 75 mm, un périscope 120 mm.

En matière de connectivité, le Redmi Note 14 Pro offre le Wi‑Fi 6, et présente un lecteur d’empreintes sous l’écran. C’est aussi le cas du Poco F7 Ultra qui profite d’une version Wi‑Fi 7. Idem pour le Xiaomi 14 Ultra.

Qu’en est‑il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, au niveau de l’autonomie, le Redmi Note 14 Pro dispose d’une batterie autour de 5 110 mAh (version 5G) ou 5 500 mAh selon variantes. Le Poco F7 Ultra est équipé d’une batterie de 5 300 mAh typique. Le Xiaomi 14 Ultra dispose d’une batterie de 5 000 mAh (typique) selon certaines fiches. En matière de recharge, le Redmi Note 14 Pro prend en charge 45W turbo charging. Le Poco F7 Ultra supporte une recharge filaire à 120W et une recharge sans fil à 50W dans certaines versions. Le Xiaomi 14 Ultra offre quant à lui jusqu’à 90W filaire et 80W sans fil.

