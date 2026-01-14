Les 3 « flagship killers » à surveiller pendant les soldes

Sur le plan du design, le OnePlus 15R, le Xiaomi 15T et le Pixel 10 adoptent chacun une identité visuelle marquée, tout en respectant les codes esthétiques actuels des smartphones haut de gamme.

Ainsi, le OnePlus 15R présente un dos en verre mat avec un large module photo rectangulaire positionné dans le coin supérieur gauche, intégrant trois capteurs photo disposés de manière asymétrique. Les profils sont plats, ce qui renforce l’impression de solidité, et les coloris proposés incluent généralement le noir, le bleu foncé et un ton argenté.

Le Xiaomi 15T adopte pour sa part un module photo plus massif, centré à l’arrière, regroupant également trois capteurs, avec une finition en verre brillant et un cadre métallique aux arêtes plates. Les couleurs disponibles vont du noir classique au gris clair, en passant par un vert plus audacieux selon les marchés.

Le Pixel 10 propose par sa barre horizontale caractéristique abritant les capteurs photo, qui traverse l’arrière de l’appareil, avec un dos en verre satiné et des profils légèrement arrondis favorisant la prise en main. Il est décliné en plusieurs couleurs sobres et pastel.

En termes de dimensions, le Pixel 10 est le plus compact et le plus léger du trio, tandis que le Xiaomi 15T est le plus grand et le plus lourd, le OnePlus 15R se positionnant entre les deux. Côté résistance, les trois modèles bénéficient d’une certification d’étanchéité IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière adaptée à un usage quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, ces trois smartphones affichent des ambitions élevées. Le OnePlus 15R est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, associé à 12 ou 16 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage interne de 256 ou 512 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD. Cette configuration lui permet d’offrir une grande fluidité dans toutes les situations, y compris pour les jeux exigeants.

Le Xiaomi 15T repose sur une puce MediaTek Dimensity 9300+, épaulée par 12 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go de stockage interne, là encore sans extension possible. Ce processeur se montre très compétitif en matière de performances brutes et de gestion du multitâche.

Le Pixel 10, quant à lui, intègre la puce Google Tensor G5, associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage allant de 128 à 512 Go. En termes de puissance pure, le OnePlus 15R et le Xiaomi 15T se placent en tête, le Pixel 10 privilégiant davantage l’optimisation logicielle.

Côté écran, le OnePlus 15R propose une dalle AMOLED de 6,7 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité élevée. Le Xiaomi 15T dispose également d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, à 144 Hz, offrant une grande fluidité. Le Pixel 10 mise sur un écran OLED de 6,4 pouces à 120 Hz, plus compact mais très bien calibré. En termes d’intérêt global, le Xiaomi 15T séduit par sa fréquence élevée, tandis que le Pixel 10 mise sur la qualité d’affichage et le OnePlus 15R sur l’équilibre général.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La partie photographique est un autre terrain sur lequel ces « flagship killers » cherchent à rivaliser avec les modèles premium. Le OnePlus 15R intègre un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un téléobjectif de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale atteint 16 mégapixels. Cette configuration permet une bonne polyvalence, avec des résultats équilibrés dans la plupart des conditions.

Le Xiaomi 15T adopte un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels, complétés par une caméra frontale de 20 mégapixels. Il se montre ainsi plus à l’aise pour le zoom et la photographie polyvalente. Le Pixel 10, fidèle à la philosophie de Google, propose un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, avec une caméra frontale de 11 mégapixels, misant sur le traitement logiciel pour obtenir des clichés très cohérents.

En matière de qualité photo globale, le Pixel 10 est souvent privilégié pour la constance des résultats, suivi du Xiaomi 15T pour sa polyvalence, puis du OnePlus 15R. En termes de connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G, Wi-Fi de dernière génération, Bluetooth et NFC. Aucun ne dispose de prise jack audio ni d’émetteur infrarouge.

Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran sur les trois modèles, offrant un accès rapide et pratique.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère déterminant pour départager ces trois appareils. Le OnePlus 15R embarque une batterie de 5500 mAh, ce qui lui permet d’envisager une excellente endurance, variable selon les usages, et surtout une recharge filaire très rapide pouvant atteindre 100 watts.

Le Xiaomi 15T dispose d’une batterie de 5000 mAh, associée à une recharge rapide de 120 watts, ce qui permet de récupérer une grande partie de l’autonomie en très peu de temps, même si l’autonomie brute reste légèrement inférieure à celle du OnePlus de cet article. Le Pixel 10 intègre une batterie plus modeste de 4700 mAh, compensée par une bonne optimisation logicielle, avec une recharge filaire plus lente mais la présence de la recharge sans fil.

Ainsi, en théorie, le OnePlus 15R pourrait proposer la meilleure autonomie, suivi du Xiaomi 15T, tandis que le Pixel 10 mise davantage sur l’équilibre et le confort d’usage. Ces différences permettent à chacun de trouver le « flagship killer » le plus adapté à ses priorités pendant les soldes.

