Les 3 meilleurs smartphones pour filmer et poster sur TikTok et Instagram

Lorsqu’il s’agit de filmer et de publier régulièrement des contenus sur TikTok et Instagram, les capacités photographiques et vidéo constituent naturellement un critère central, et les trois smartphones comparés proposent à cet égard des configurations très complètes, bien que reposant sur des philosophies différentes.

L’iPhone 17 Pro, conçu par Apple, intègre un triple module photo composé d’un capteur principal de 48 mégapixels destiné aux prises de vue standard et à la vidéo, d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels pour les scènes larges ou créatives, ainsi que d’un téléobjectif de 12 mégapixels permettant un zoom optique prolongé, tandis que le capteur frontal de 12 mégapixels est spécifiquement optimisé pour la vidéo en façade, un point essentiel pour les créateurs de contenus courts.

Le Galaxy S25 Ultra, développé par Samsung, adopte une configuration encore plus fournie avec un capteur principal de 200 mégapixels destiné à maximiser les détails, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, deux téléobjectifs respectivement de 50 mégapixels et 10 mégapixels pour des focales différentes, ainsi qu’un capteur selfie de 12 mégapixels orienté vers la stabilisation et la netteté en vidéo.

De son côté, le Pixel 10 Pro, issu des laboratoires de Google, repose sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels, complétés par un capteur frontal de 12 mégapixels, l’ensemble étant fortement appuyé par des algorithmes de traitement logiciel.

En comparant les résultats globaux, le Pixel 10 Pro est souvent jugé comme celui offrant les rendus photo les plus naturels et les plus constants grâce à son traitement computationnel, suivi de près par l’iPhone 17 Pro pour la cohérence vidéo et la colorimétrie, tandis que le Galaxy S25 Ultra se distingue par sa polyvalence et son potentiel en zoom, au prix d’un rendu parfois plus contrasté.

Sur le plan de la connectivité, ce qui est important pour envoyer les contenus filmés sur les différents réseaux sociaux, les trois modèles répondent aux standards les plus récents, mais avec quelques nuances qu’il convient de souligner. Ainsi, l’iPhone 17 Pro prend en charge le Wi-Fi 7, garantissant des débits élevés et une latence réduite pour le transfert rapide de vidéos, et il est compatible avec la technologie 5G sur l’ensemble des bandes principales, ce qui facilite l’envoi de contenus en mobilité.

Le Galaxy S25 Ultra propose également le Wi-Fi 7 ainsi que la 5G, et il se distingue par la présence d’un émetteur infrarouge, utile pour certains usages annexes, même s’il fait lui l’impasse sur la prise jack audio. Enfin, le Pixel 10 Pro supporte le Wi-Fi 7 et la 5G.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, un critère déterminant si vous filmez fréquemment en haute définition et publiez plusieurs fois par jour, les différences entre les trois smartphones apparaissent plus marquées. L’iPhone 17 Pro embarque une batterie d’environ 3900 mAh, une capacité qui peut sembler modeste sur le papier mais qui est compensée par une optimisation logicielle poussée entre le matériel et le système d’exploitation. Ainsi, dans un usage mixte incluant vidéo, réseaux sociaux et montage léger, il est généralement capable de tenir une journée complète, même si cette durée reste fortement dépendante de l’intensité de la capture vidéo.

Le Galaxy S25 Ultra, de son côté, dispose d’une batterie plus généreuse de 5000 mAh, ce qui lui confère un avantage théorique en matière d’endurance, notamment pour les tournages prolongés ou les sessions de streaming en extérieur. Le Pixel 10 Pro se situe entre les deux avec une batterie d’environ 4950 mAh, offrant une autonomie solide mais parfois légèrement en retrait lors d’usages très intensifs liés à la vidéo.

En ce qui concerne la recharge, notez que l’iPhone 17 Pro supporte une puissance filaire d’environ 35 watts et la recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15 watts. Le Galaxy S25 Ultra accepte une recharge filaire pouvant atteindre 45 watts ainsi qu’une recharge sans fil autour de 15 watts, avec en outre la possibilité de recharge inversée pour alimenter des accessoires.

Enfin, le Pixel 10 Pro propose une recharge filaire d’environ 30 watts et une recharge sans fil autour de 23 watts. Ainsi, en termes de rapidité de recharge, le Galaxy S25 Ultra apparaît comme le plus rapide, tandis que l’iPhone et le Pixel privilégient un équilibre entre vitesse et gestion thermique.

Quel est le meilleur écran et lequel est le plus puissant ?

En ce qui concerne les écrans, l’iPhone 17 Pro propose un écran Super Retina XDR OLED avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz et une luminosité de pointe, ce qui assure une lisibilité optimale même en plein soleil. Le Galaxy S25 Ultra est doté d’une dalle Dynamic AMOLED de 6,9 pouces avec une résolution QHD+ et également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une surface d’affichage plus grande pour le cadrage et le visionnage de vidéos, tandis que le Pixel 10 Pro intègre un écran LTPO OLED qui combine une excellente luminosité de pointe avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

En abordant la puissance interne, l’iPhone 17 Pro est équipé de la puce Apple A19 Pro, une plateforme sur mesure par Apple associant des performances CPU et GPU élevées ainsi qu’un moteur neural avancé pour des tâches d’intelligence artificielle, ce qui lui permet de gérer aisément des flux vidéo en temps réel et des applications de montage mobile. Il dispose de 12 Go de mémoire vive et de plusieurs options de stockage interne jusqu’à 1 To, bien que l’extension via microSD ne soit pas supportée, Apple privilégiant son propre écosystème de stockage interne hautement optimisé.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra utilise la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite pour Galaxy, accompagnée de 12 Go ou même jusqu’à 16 Go de RAM selon les configurations, ainsi que de capacités de stockage interne variant également jusqu’à 1 To ; toutefois, comme sur l’iPhone, l’expansion via carte microSD n’est généralement pas proposée sur les variantes Pro haut de gamme de Samsung.

Enfin, le Google Pixel 10 Pro est construit autour du processeur Google Tensor G5, couplé à 16 Go de RAM et à des options internes allant de 128 Go à 1 To, reflétant une approche orientée vers les performances intelligentes et la gestion logicielle des images et vidéos.

En classant ces smartphones par ordre de puissance brute telle que mesurée dans les benchmarks ou selon leur architecture de traitement AI, l’iPhone 17 Pro arrive souvent en tête grâce à l’optimisation très poussée de sa puce A19 Pro et de sa gestion logicielle intégrée, suivi de près par le Galaxy S25 Ultra qui mise sur un équilibre entre puissance multicœur et performances graphiques, puis par le Pixel 10 Pro qui, bien que très performant pour des tâches liées à l’IA et la photographie computationnelle, présente globalement une puissance brute un peu en retrait.

Le design, une affaire de goût

Concernant le design, une partie peut-être moins importante pour bien poster sur les réseaux sociaux, sachez que ces trois smartphones ont une approche différente de l’intégration des capteurs photo à l’arrière ainsi que de l’esthétique globale. Ainsi, l’iPhone 17 Pro adopte une barre de caméra large en haut du dos, qui regroupe les trois capteurs photo de manière horizontale, ce qui diffère nettement des dispositions traditionnelles en module séparé ; son profil reste arrondi sur les bords pour une prise en main confortable.

Le Galaxy S25 Ultra, quant à lui, propose une disposition plus classique, avec un ensemble de quatre capteurs verticalement alignés, ce qui confère à l’arrière un aspect plus structuré et technique ; son profil est plutôt plat sur les tranches mais les coins sont légèrement arrondis.

Enfin, le Pixel 10 Pro utilise un module photo oblong qui traverse presque toute la largeur du smartphone, ce qui attire l’œil sur l’arrière de l’appareil et lui donne un style résolument moderne ; ses profils latéraux sont également plats, avec des coins adoucis pour l’ergonomie.

En termes de dimensions physiques, le Galaxy S25 Ultra est l’un des plus grands alors que le Pixel 10 Pro est légèrement plus compact. L’iPhone 17 Pro se positionne entre les deux en taille et en poids. Enfin, tous trois sont certifiés étanches avec une certification IP68, ce qui signifie qu’ils offrent une résistance à la poussière et à l’eau jusqu’à 1 mètre ou plus pendant un certain temps, une caractéristique utile lors de tournages en extérieur ou de situations imprévues.

