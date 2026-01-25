Les 3 smartphones compacts à acheter en soldes si vous en avez assez des « briques »

Sur le plan du design, ces trois smartphones affichent des philosophies bien distinctes. L’iPhone 13 Mini conserve une identité visuelle immédiatement reconnaissable avec un dos en verre et un module photo carré intégrant deux capteurs disposés en diagonale. Ses tranches sont parfaitement plates, ce qui renforce la sensation de compacité et de solidité en main.

Le Pixel 10 adopte pour sa part une barre photo horizontale qui traverse l’arrière de l’appareil, intégrant plusieurs capteurs alignés, une signature devenue emblématique chez Google. Les profils sont également plats, mais l’appareil apparaît visuellement plus large. De son côté, le Xiaomi 15 opte pour un bloc photo rectangulaire plus imposant, regroupant trois capteurs distincts, avec des bords légèrement arrondis qui adoucissent la prise en main.

En matière de dimensions, l’iPhone 13 Mini est clairement le plus petit et le plus léger, ce qui le rend particulièrement agréable à utiliser à une main. À l’inverse, le Pixel 10 est le plus grand et le plus lourd du trio, tandis que le Xiaomi 15 se situe entre les deux. Tous trois bénéficient d’une certification d’étanchéité IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière adaptée à un usage quotidien sans crainte particulière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En ce qui concerne les performances, les différences générationnelles se font nettement sentir. En effet, l’iPhone 13 Mini est le plus ancien reposant sur la puce Apple A15 Bionic, un processeur à six cœurs toujours efficace pour les usages courants, épaulé par 4 Go de mémoire vive et des capacités de stockage allant de 128 à 512 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD. Le Pixel 10 est équipé d’un processeur Google Tensor de dernière génération, conçu pour optimiser les tâches liées à l’intelligence artificielle, associé à 12 Go de mémoire vive et un stockage interne pouvant atteindre 256 Go, là encore non extensible.

Enfin, le Xiaomi 15 s’appuie sur une puce Snapdragon haut de gamme, couplée à 12 Go de mémoire vive et jusqu’à 1 téraoctet de stockage interne.

L’écran constitue un autre point de différenciation important. L’iPhone 13 Mini dispose d’une dalle OLED de 5,42 pouces, offrant une définition élevée et une luminosité confortable, mais limitée à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Le Pixel 10 passe à une diagonale d’environ 6,3 pouces avec une dalle OLED plus moderne, capable d’atteindre 120 Hz, ce qui améliore nettement la fluidité lors du défilement et de la navigation.

Le Xiaomi 15 propose quant à lui une dalle AMOLED d’environ 6,36 pouces, également compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité très élevée.

En comparant l’intérêt global des écrans, le Xiaomi 15 et le Pixel 10 prennent l’avantage grâce à leur fréquence de rafraîchissement élevée et à leur surface d’affichage plus confortable, tandis que l’iPhone 13 Mini séduit surtout par son format très compact.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, l’iPhone 13 Mini embarque deux capteurs arrière de 12 mégapixels, l’un dédié au grand-angle et l’autre à l’ultra grand-angle, complétés par un capteur frontal de 12 mégapixels.

Le Pixel 10 adopte une configuration plus polyvalente avec un capteur principal de haute définition, un ultra grand-angle et un téléobjectif, ainsi qu’un capteur selfie d’une dizaine de mégapixels. Le Xiaomi 15 va encore plus loin avec trois capteurs arrière de 50 mégapixels chacun, couvrant le grand-angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif, ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels.

En matière de connectivité, les trois smartphones sont compatibles avec la 5G et le Wi-Fi de dernière génération. Aucun ne propose de prise audio jack. Le Pixel 10 et le Xiaomi 15 intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, tandis que l’iPhone 13 Mini repose exclusivement sur la reconnaissance faciale. Le Xiaomi 15 est le seul à disposer d’un émetteur infrarouge, pratique pour un usage de télécommande.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie varie fortement selon les modèles. L’iPhone 13 Mini embarque une batterie de capacité modeste, suffisante pour une journée d’utilisation modérée, mais plus limitée en usage intensif. Le Pixel 10 dispose d’une batterie bien plus généreuse, lui permettant d’envisager une autonomie plus confortable, bien que celle-ci dépende toujours des usages. Le Xiaomi 15 propose la batterie la plus capacitaire du trio, ce qui laisse présager l’endurance la plus élevée.

En matière de recharge, l’iPhone 13 Mini et le Pixel 10 offrent une recharge sans fil, avec des puissances modérées. Le Xiaomi 15 se démarque par une recharge filaire très rapide et une recharge sans fil plus puissante, réduisant sensiblement le temps passé branché. Ainsi, pour les utilisateurs sensibles à l’autonomie et à la rapidité de recharge, le modèle Xiaomi apparaît le plus polyvalent, tandis que l’iPhone 13 Mini privilégie avant tout la compacité.

