Les 3 smartphones « haut de gamme mais pas à prix haut de gamme » à traquer pendant les soldes !

D’un point de vue esthétique, les trois smartphones adoptent des philosophies bien distinctes, tout en conservant une identité immédiatement reconnaissable. L’iPhone 17 propose une continuité visuelle chère à la marque avec un châssis aux arêtes plates, et un bloc photo arrière organisé autour de capteurs disposés de manière géométrique.

De son côté, le Galaxy S25 Ultra conserve un profil plus anguleux, avec des tranches relativement plates et des capteurs photo directement intégrés au dos, sans véritable îlot, une signature désormais associée aux modèles Ultra de Samsung.

Le Xiaomi 15 Ultra, quant à lui, mise sur un dos plus arrondi, recouvert de verre ou de matériaux à texture spécifique, et sur un large module circulaire accueillant les différents capteurs photo, ce qui lui confère une présence visuelle plus marquée.

En outre, en termes de gabarit, le Galaxy S25 Ultra s’annonce comme le plus grand et le plus lourd des trois, tandis que l’iPhone 17 est le plus compact et le plus léger, Xiaomi se situant dans un entre-deux. Concernant la résistance à l’eau et à la poussière, les trois modèles devraient bénéficier d’une certification IP68, garantissant une protection efficace contre les immersions accidentelles et les environnements poussiéreux.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, ces trois smartphones reposent sur des plateformes matérielles de tout premier plan, même si leurs approches diffèrent sensiblement. L’iPhone 17 est animé par une nouvelle génération de processeur Apple Silicon gravé en technologie avancée, conçu pour optimiser à la fois la puissance brute et l’efficacité énergétique, et accompagné d’une mémoire vive dont la capacité progresse afin de mieux répondre aux usages multitâches.

Le Galaxy S25 Ultra intègre un processeur Qualcomm Snapdragon de dernière génération associé à des configurations de mémoire vive pouvant atteindre des niveaux élevés et à des capacités de stockage interne généreuses. Xiaomi, de son côté, s’appuie également sur un processeur Snapdragon haut de gamme, combiné à une mémoire vive abondante et à un stockage rapide.

Ainsi, aucun de ces modèles ne propose d’extension de stockage par carte microSD, un choix désormais courant sur le segment premium

Les écrans sont un autre terrain de comparaison qui peut s’avérer essentiel pour vous. Sachez donc que l’iPhone 17 est équipé d’une dalle OLED de haute qualité, d’une diagonale légèrement supérieure à celle de la génération précédente, offrant une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant atteindre 120 hertz et une luminosité élevée, adaptée à une utilisation en plein soleil.

Le Galaxy S25 Ultra propose pour sa part un écran AMOLED de plus grande taille, avec une définition très élevée, une fréquence de rafraîchissement équivalente et une luminosité maximale parmi les plus importantes du marché. Xiaomi n’est pas en reste, avec un écran AMOLED de grande diagonale, misant sur une fréquence de rafraîchissement élevée et une luminosité renforcée.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est un critère central pour départager les smartphones et vous verrez si cela est vraiment important pour vous ou pas. L’iPhone 17 intègre un ensemble de capteurs photo comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif, aussi de 12 mégapixels tandis que la caméra frontale bénéficie également d’une définition accrue pour les selfies et la visioconférence.

Le Galaxy S25 Ultra va plus loin en multipliant les capteurs, avec un module principal de très haute définition, 200 mégapixels, un ultra grand-angle, ainsi que plusieurs téléobjectifs dédiés au zoom optique, sans oublier un capteur frontal de haute qualité.

Xiaomi, fidèle à sa stratégie, propose un capteur principal d’un pouce de très haute définition, accompagné de capteurs secondaires spécialisés, et d’une caméra frontale performante.

Sur le plan de la connectivité, les trois modèles prennent en charge le Wi-Fi de dernière génération, la technologie Bluetooth récente et la 5G. Il y a un émetteur infrarouge sur le Xiaomi qui permet de l’utiliser comme une télécommande universelle. Enfin, le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran pour Samsung et Xiaomi, alors qu’Apple continue de privilégier une solution biométrique faciale.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, concernant l’autonomie, l’iPhone 17 embarque une batterie dont la capacité exacte reste modérée sur le papier, mais compensée par une gestion énergétique efficace du système, ce qui lui permet d’assurer une journée complète d’utilisation dans la plupart des scénarios.

Le Galaxy S25 Ultra, avec une batterie de capacité plus élevée, vise une endurance supérieure, notamment pour les usages multimédias prolongés. Le Xiaomi 15 Ultra mise également sur une batterie conséquente, associée à des technologies de charge très rapides.

Ainsi, en termes d’autonomie potentielle, Samsung et Xiaomi prennent l’avantage, même si celle-ci varie fortement selon les usages. Concernant la recharge, l’iPhone 17 propose une charge filaire et sans fil à puissance maîtrisée, Samsung offre une charge rapide filaire et sans fil, tandis que Xiaomi a la particularité de supporter une puissance de charge filaire et sans fil nettement plus élevée.

