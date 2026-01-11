Les 3 smartphones Samsung à suivre pendant les soldes entre le Galaxy A17, Galaxy S25 Ultra et Galaxy S25 Plus

D’un point de vue esthétique, Samsung conserve une identité visuelle cohérente sur l’ensemble de ses gammes, tout en adaptant les matériaux et les finitions au positionnement de chaque modèle. Ainsi, le Galaxy A17 adopte un design sobre et fonctionnel, avec une coque en plastique mat et des capteurs photo disposés verticalement à l’arrière, intégrés directement dans la coque sans véritable module saillant. Son profil est légèrement arrondi, favorisant une prise en main confortable, mais son apparence reste plus utilitaire que sophistiquée.

Le Galaxy S25 Plus, quant à lui, franchit un cap avec un châssis en aluminium et un dos en verre, tandis que ses capteurs photo sont organisés de manière similaire à ceux du modèle Ultra, mais en nombre plus réduit, conservant une intégration discrète et élégante. Le Galaxy S25 Ultra représente le sommet de cette approche, avec un cadre en titane, des finitions plus anguleuses et des capteurs photo individuels intégrés avec précision, donnant une impression de solidité et de sérieux.

En termes de dimensions, le Galaxy A17 est le plus compact et le plus léger, ce qui le rend adapté à une utilisation prolongée à une main. À l’opposé, le Galaxy S25 Ultra est le plus grand et le plus lourd, tandis que le Galaxy S25 Plus se situe entre les deux. Concernant la résistance, seuls les Galaxy S25 Ultra et S25 Plus bénéficient d’une certification IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière, là où le Galaxy A17 en est dépourvu.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les différences entre ces trois smartphones sont particulièrement marquées et reflètent clairement leur positionnement tarifaire. Le Galaxy A17 est équipé d’un processeur Exynos de milieu de gamme, conçu pour assurer une navigation fluide, la consultation de contenus multimédias et l’usage des applications courantes, mais qui montre ses limites dès lors que l’on sollicite des jeux exigeants ou un multitâche intensif. Il est accompagné de 4 à 6 Go de mémoire vive et d’un stockage interne de 128 Go, extensible via une carte microSD, ce qui constitue un avantage pour les utilisateurs ayant besoin de flexibilité.

Le Galaxy S25 Plus s’appuie sur le processeur Snapdragon 8 Elite, associé à 12 Go de mémoire vive et à un stockage interne pouvant atteindre 512 Go, sans possibilité d’extension. Cette configuration lui assure une excellente réactivité dans tous les usages. Le Galaxy S25 Ultra reprend ce même processeur, mais propose des options de stockage plus généreuses, jusqu’à 1 To, et une gestion thermique optimisée pour les usages intensifs.

En termes de hiérarchie de puissance, le Galaxy S25 Ultra arrive logiquement en tête, suivi de très près par le Galaxy S25 Plus, tandis que le Galaxy A17 se positionne loin derrière, mais reste parfaitement adapté à un usage quotidien non intensif.

Le Galaxy A17 est doté d’une dalle LCD de 6,6 pouces, affichant une définition correcte et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, suffisant pour garantir une certaine fluidité dans les animations, mais avec des contrastes et une luminosité inférieurs à ceux des technologies OLED. Son écran est plat, ce qui limite les reflets parasites, mais la lisibilité en plein soleil reste plus limitée.

Le Galaxy S25 Plus passe à une dalle AMOLED de 6,7 pouces, avec une définition élevée, un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz et une luminosité maximale nettement supérieure, offrant un confort visuel appréciable dans toutes les conditions. Le Galaxy S25 Ultra va encore plus loin avec une dalle Dynamic AMOLED de 6,9 pouces, très lumineuse, dotée d’un taux de rafraîchissement adaptatif et d’une excellente gestion des couleurs, le tout sur un écran parfaitement plat. En outre, on peut également compter sur un traitement antireflet dépassant tous les autres mobiles Samsung mais aussi ceux des autres marques.

En comparant ces écrans, le Galaxy S25 Ultra s’impose comme le plus complet et le plus confortable pour la consultation de contenus multimédias, suivi de près par le Galaxy S25 Plus, tandis que le Galaxy A17, bien que satisfaisant pour son segment, apparaît clairement en retrait sur le plan technologique.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les capacités photographiques illustrent également l’écart entre les gammes. Le Galaxy A17 propose une configuration simple, avec un capteur principal de 50 mégapixels destiné à la photographie du quotidien, accompagné d’un capteur secondaire de profondeur, principalement utilisé pour les effets de flou en mode portrait. Cela lui permet d’obtenir des résultats corrects en bonne luminosité, mais montre rapidement ses limites en basse lumière.

Le Galaxy S25 Plus adopte une configuration plus polyvalente, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle et un téléobjectif, permettant de couvrir davantage de situations de prise de vue. Le Galaxy S25 Ultra se distingue par son système photo avancé, intégrant un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle et deux téléobjectifs offrant différentes focales, ce qui en fait le plus polyvalent pour la photographie et le zoom.

Pour les selfies, les trois modèles disposent de capteurs frontaux adaptés aux usages courants, avec un avantage qualitatif pour les modèles S25. En matière de connectivité, le Galaxy A17 se limite au Wi-Fi 5 et à la 5G d’entrée de gamme, dispose d’une prise audio jack et d’un lecteur d’empreintes situé sur le bouton de mise en veille. Les Galaxy S25 Plus et S25 Ultra bénéficient du Wi-Fi 7, ne proposent pas de prise jack, intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs, et là encore, les différences sont notables. Le Galaxy A17 embarque une batterie de 5000 mAh, associée à un processeur peu énergivore et à un écran LCD, ce qui lui permet d’offrir une autonomie confortable pouvant dépasser une journée et demie en usage modéré. Le Galaxy S25 Plus intègre une batterie d’environ 4900 mAh, suffisante pour assurer une journée complète d’utilisation intensive, grâce à une gestion énergétique efficace. Le Galaxy S25 Ultra, avec sa batterie de 5000 mAh, propose une endurance comparable, bien que son grand écran et sa puissance puissent entraîner une consommation plus élevée selon les usages.

En matière de recharge, le Galaxy A17 se limite à une charge filaire de 25 watts et ne prend pas en charge la recharge sans fil. Le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra supportent une recharge filaire plus rapide, atteignant respectivement 45 watts, ainsi que la recharge sans fil et le partage d’énergie sans fil. Ainsi, si le Galaxy A17 se montre endurant et simple, les modèles S25 offrent une polyvalence et une rapidité de recharge nettement supérieures.

