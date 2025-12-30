Et les meilleurs photophones 2025 sont...

Numéro 3 : l’iPhone 17 Pro, constance et fidélité colorimétrique

Bousculé par la concurrence ces dernières années, Apple reste, en 2025, l’un des maîtres incontestés en matière de photophones. Sa dernière génération de smartphones, les iPhone 17 séries, adopte une approche centrée sur le réalisme et la fluidité de l'expérience utilisateur.

L’iPhone 17 Pro, en particulier, brille par sa capacité à produire des clichés naturels sans traitement excessif. Pour les vidéastes mobiles, c’est LA référence absolue. Son triple capteur arrière de 48 mégapixels assure une excellente gestion de la plage dynamique et une mise au point laser ultra-rapide. Résultat : des vidéos exploitables, quel que soit l’environnement et les conditions de prise.

Avec un score global de 168 aux tests DxOMark, l’iPhone 17 Pro possède l’une des toutes meilleures caméras du marché. Cette dernière excelle particulièrement dans le rendu des tons chair. Mais ce photophone s’illustre également par sa grande polyvalence, assurée par son nouveau capteur périscopique plus compact.

Points forts

Qualité vidéo inégalée (Top score sur DxOMark)

Rendu des couleurs très fidèle

Mode cinématique très précis

Limites

Zoom optique encore un peu à la traîne

Prix relativement élevé

Numéro 2 : Samsung Galaxy S25 Ultra, zoom puissant et polyvalence

Principal concurrent d’Apple, Samsung a donné la réplique cette année avec ses Galaxy S25. En tête de file, le Galaxy S25 Ultra et son capteur principal de 200 mégapixels. Associé à trois autres capteurs (10 + 50 + 50 mégapixels), il constitue un système à quadruple optique ultra polyvalent, offrant une liberté de cadrage exceptionnelle, du très grand-angle au zoom spatial 100x.

L’aspect « peinture à l’huile », souvent critiqué sur les précédentes générations, a été largement corrigé grâce à un traitement numérique plus fin.

Autre point fort du Galaxy S25 Ultra : son mode Nuit très efficace. Le smartphone parvient à capturer des détails invisibles à l'œil nu, sans bruit numérique excessif. De plus, sa capacité à filmer en 8K avec une stabilisation optique améliorée en fait le compagnon idéal pour les créateurs de contenu exigeants.

Points forts

Zoom optique et numérique exceptionnel

Écran ultra-lumineux facilitant la prise de vue

Mode Pro intuitif et complet

Limites

Temps de traitement des photos haute résolution un peu élevé

Traitement HDR parfois trop marqué

Numéro 1 : Google Pixel 10 Pro, l’IA au service de la perfection

C’est Google qui décroche la première place de notre classement des meilleurs photophones de 2025, grâce à une fusion parfaite entre matériel et logiciel. Le porte-étendard de sa dernière génération, le Pixel 10 Pro, embarque la nouvelle puce Tensor G5, qui révolutionne le traitement computationnel.

Ce smartphone ne se contente pas de prendre des photos : il interprète les scènes pour offrir un piqué et une gestion de la lumière tout simplement exceptionnels. Comme l’indiquent plusieurs tests spécialisés, le mode « Astrophotographie » et la Gomme magique audio proposent des résultats uniques sur le marché.

Le mode HDR+ est un autre atout majeur du Google Pixel 10 Pro, avec une gestion sans effort des contre-jours les plus complexes. C’est le smartphone idéal pour réussir des photos impressionnantes d’une simple pression, sans aucun réglage manuel.

Points forts

Meilleur traitement logiciel du marché

Mode portrait ultra-précis

Rapport qualité/prix très compétitif

Limites

Autonomie un peu juste en usage photo intensif

Chauffe lors des longues captures vidéo en 4K

Comment bien choisir votre photophone en fonction de vos besoins ?

Pour choisir votre nouveau photophone en 2026, tenez compte de ce classement, mais aussi de votre profil d’utilisateur et de vos usages quotidiens. Chaque marque privilégie un aspect spécifique de la capture d’image.