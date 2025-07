Les meilleurs photophones pour vos vacances (et pas que !)

Côté photographie, les différences sont importantes. Le Xiaomi 14T dispose d’un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels, offrant un zoom optique 2x. Le capteur frontal est de 20 mégapixels, logé dans un poinçon central. Le Samsung Galaxy S24 intègre un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Son capteur selfie est de 12 mégapixels. Le Google Pixel 9a, pour sa part, se contente de deux capteurs : un principal de 64 mégapixels (OIS) et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Son capteur frontal est de 13 mégapixels.

En matière de rendu photo, le Galaxy S24 offre un très bon traitement logiciel et une grande polyvalence notamment grâce à son téléobjectif 3x. Le Xiaomi 14T suit de près avec une excellente qualité d’image, notamment en basse lumière, et une configuration complète. Le Pixel 9a, bien qu’il ne propose pas de zoom optique, bénéficie de l’expertise de Google en traitement d’image, ce qui lui permet de délivrer des clichés très détaillés, surtout dans de bonnes conditions de lumière.

Design : des formats compacts mais bien différenciés

En matière de design, les trois modèles adoptent des approches distinctes, notamment en ce qui concerne l’organisation des capteurs photo à l’arrière. Le Google Pixel 9a reprend l’identité visuelle propre à la gamme Pixel avec une bande horizontale intégrant les modules photo dans le coin supérieur gauche, légèrement surélevée. Le design reste sobre et épuré, avec un profil plat et une finition mate.

Le Xiaomi 14T, quant à lui, arbore un imposant bloc photo carré centré dans la partie supérieure du dos, où les capteurs sont disposés de manière symétrique. Ce choix accentue l'aspect technique de l’appareil, avec un dos en verre brillant et un cadre métallique plat.

Enfin, le mobile Samsung conserve la signature esthétique du constructeur avec trois capteurs photo alignés verticalement et indépendamment, sans module unifié, ce qui donne une allure plus minimaliste. Son profil est également plat, dans la continuité de la génération précédente.

En ce qui concerne les dimensions, le Galaxy S24 est le plus compact avec un écran de 6,2 pouces, ce qui en fait aussi le plus léger (167 g). Le Pixel 9a est légèrement plus grand (6,1 pouces) mais aussi un peu plus lourd avec 188 g. Le Xiaomi 14T, avec ses 6,7 pouces, est le plus grand et le plus lourd du trio, culminant à environ 200 g. Pour les couleurs disponibles, le Pixel 9a est proposé en noir, vert clair et blanc cassé ; le Galaxy S24 est décliné en noir, gris, violet et jaune ; tandis que le Xiaomi 14T propose du noir, du vert menthe et du bleu.

Côté résistance à l’eau et à la poussière, les trois modèles sont certifiés. Le Samsung Galaxy S24 bénéficie d’une certification IP68, tout comme le Google Pixel 9a, ce qui leur permet de résister à une immersion temporaire dans l’eau. Le Xiaomi 14T, quant à lui, est certifié IP67, un peu moins protectrice, notamment en cas d’immersion prolongée. Cela reste cependant suffisant pour résister aux projections d’eau et à une immersion accidentelle de courte durée. Ils pourront donc vous accompagner en extérieur, même s’il pleut pour réaliser vos plus belles prises de vue.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, les trois smartphones s’appuient sur des processeurs différents. Le Samsung Galaxy S24 est équipé d’un Exynos 2400 (dans la version européenne), une puce gravée en 4 nm, disposant de dix cœurs et bénéficiant d’une architecture orientée vers la performance et l’intelligence artificielle. Le Xiaomi 14T, quant à lui, mise sur un MediaTek Dimensity 9300, également gravé en 4 nm, avec une architecture innovante reposant uniquement sur des cœurs haute performance, ce qui le place parmi les processeurs les plus puissants du marché actuel.

Enfin, le smartphone Google utilise le Tensor G3, développé en interne par Google, un SoC moins orienté sur la puissance brute, mais optimisé pour les tâches d’apprentissage automatique et les fonctions intelligentes liées à Android.

En termes de mémoire, le Xiaomi 14T dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Le Samsung Galaxy S24 offre quant à lui 8 Go de RAM pour 128 ou 256 Go de stockage selon les versions. Le Pixel 9a se contente de 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage fixe. Aucun des trois modèles ne propose de port microSD pour étendre la mémoire, une tendance de plus en plus courante dans le haut de gamme.

En matière de hiérarchie de puissance brute, le Xiaomi 14T prend clairement la tête grâce à son Dimensity 9300, suivi de près par le Samsung Galaxy S24 avec l’Exynos 2400. Le Pixel 9a, bien qu’optimisé pour Android, reste en retrait sur les performances pures, notamment en jeux et en multitâche intensif.

Du côté des écrans, les différences sont notables et la surface d’affichage peut être importante pour regarder les photos que vous avez prises ou les partager de visu avec vos amis ou votre famille.

Ainsi, le Xiaomi 14T dispose d’un grand écran AMOLED de 6,7 pouces, avec une définition 1.5K, une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz et une luminosité maximale de 2600 cd/m², ce qui le rend très lisible même en plein soleil. L’écran est plat.

Le Samsung Galaxy S24, plus compact, embarque une dalle AMOLED de 6,2 pouces, Full HD+, avec une fréquence de 120 Hz et une luminosité de 2600 cd/m² également. Son écran est aussi plat. Enfin, le Pixel 9a propose un écran OLED de 6,1 pouces, en Full HD+, avec une fréquence plafonnée à 60 Hz, ce qui constitue une limite notable face à ses concurrents. Sa luminosité maximale est d’environ 1400 cd/m², suffisante en usage courant mais inférieure aux deux autres.

Sur le critère de l’écran, le Xiaomi 14T se place en tête avec une dalle plus grande, plus fluide et plus lumineuse. Il est suivi par le Samsung Galaxy S24, qui offre une excellente qualité d’image dans un format compact. Le Pixel 9a, bien que proposant une dalle OLED de bonne facture, est pénalisé par sa fréquence de rafraîchissement limitée et une luminosité inférieure.

Quelle connectivité et qu'en est-il de l'autonomie?

En ce qui concerne la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G. Le Xiaomi 14T prend en charge le Wi-Fi 7, le Galaxy S24 est compatible Wi-Fi 6E, tandis que le Pixel 9a se limite au Wi-Fi 6. Aucun des trois smartphones ne dispose de prise jack audio 3,5 mm, et seul le Xiaomi 14T propose un émetteur infrarouge, pratique pour contrôler des appareils à distance. Pour le lecteur d’empreintes digitales, il est situé sous l’écran sur le Galaxy S24 et le Xiaomi 14T, ce qui est pratique et moderne. Sur le Pixel 9a, il est également placé sous la dalle, assurant une intégration harmonieuse.

Concernant la batterie, le Xiaomi 14T embarque une cellule de 5000 mAh, le Galaxy S24 une batterie de 4000 mAh, tandis que le Pixel 9a dispose d’une batterie de 4492 mAh. Sur le papier, le Xiaomi est le mieux doté pour tenir une journée entière, voire plus, même en usage intensif. Toutefois, l’autonomie réelle varie selon les usages, notamment la fréquence d’utilisation de l’écran ou du GPS.

Les vitesses de recharge varient considérablement. Le Xiaomi 14T est nettement en tête avec une charge filaire jusqu’à 120 W, permettant de recharger complètement l’appareil en moins de 25 minutes. Il supporte également la charge sans fil à 50 W et la charge inversée. Le Galaxy S24 propose une charge rapide 25 W, une charge sans fil 15 W et la charge inversée également. En revanche, le Pixel 9a est plus limité avec une charge rapide à seulement 18 W et pas de charge sans fil.