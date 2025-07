Les meilleurs smartphones 5G à moins de 400 €

POCO X7 Pro 5G : la puissance à prix cassé

Équipé du processeur Dimensity 8400 Ultra couplé à 8 ou 12 Go de RAM, le Xiaomi POCO X7 Pro 5G joue clairement dans la cour des grands, tout en restant ultra accessible. Véritable champion du rapport qualité-prix, ce smartphone offre des performances exceptionnelles et une fluidité remarquable, pour le plus grand bonheur des gamers mobiles et des utilisateurs exigeants.

Son écran CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces s’inscrit dans la même dynamique : résolution 1,5K (1220 x 2712 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz et luminosité de 3000 nits. Un vrai régal en matière d’expérience visuelle !

Le rayon photo/vidéo est également bien fourni, avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un macro de 2 mégapixels. L’ensemble prend des clichés très nets et peut enregistrer les vidéos jusqu’en 4K.

Autre gros point fort de ce smartphone : l’endurance. Sa grosse batterie de 6000 mAh est compatible avec la charge rapide 90W. Elle tient aisément plus d’une journée en utilisation intensive et se recharge complètement en seulement 52 minutes.

Samsung Galaxy A36 5G : une success story accessible à tous

Avec le Galaxy A36 5G, Samsung confirme l’excellente réputation de sa série Galaxy A. Équipé du processeur octa-core couplé à 8 Go de RAM, ce smartphone milieu de gamme offre des performances équilibrées pour un usage quotidien confortable et polyvalent.

Son écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ délivre des couleurs éclatantes et des contrastes profonds caractéristiques de la technologie Samsung. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz apporte la fluidité nécessaire pour une navigation agréable et des animations soignées.

À l’arrière, le module photographique principal de 50 mégapixels est associé à un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un capteur macro de 5 mégapixels. Samsung a particulièrement travaillé les algorithmes de traitement d'image pour offrir des clichés naturels et un rendu fidèle des couleurs. Dans les conditions de faible luminosité, le mode nuit améliore considérablement les prises de vue.

Sous la coque de ce smartphone Samsung, on retrouve une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 25W. Ce bloc assure une autonomie confortable sur plus d'une journée, même avec un usage soutenu.

Le Galaxy A36 5G mise également sur la durabilité avec une promesse de 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité.

Nothing Phone (2a) : pour vous démarquer sans vous ruiner

Le Nothing Phone (2a) se distingue immédiatement par son design unique et ses LED Glyph au dos qui créent des animations visuelles captivantes. Cette interface lumineuse personnalisable vous informe avec style en cas d’appels, de messages ou d’autres notifications.

Animé par une puce MediaTek Dimensity 7200 Pro avec 8 ou 12 Go de RAM, ce smartphone délivre des performances solides pour cette gamme de prix. Il gère efficacement les tâches multiples et offre une connectivité 5G performante, avec une consommation d’énergie maîtrisée. L'interface Nothing OS, basée sur Android, propose une expérience épurée proche d'Android Stock avec quelques fonctionnalités exclusives liées aux LED Glyph.

Pour l’affichage, l’écran OLED de 6,7 pouces affiche en Full HD+ (2412 x 1080 pixels), avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz et une luminosité de pointe à 1300 nits.

La configuration photo repose sur deux capteurs de 50 mégapixels : un module principal avec stabilisation optique et un ultra grand-angle avec un champ de 114°. Nothing a optimisé les algorithmes pour proposer des images équilibrées avec un rendu naturel, et sans sursaturation.

Quant à la batterie de ce modèle, elle possède une capacité de 5000 mAh et supporte la charge rapide 45W. Elle offre ainsi une autonomie satisfaisante et des temps de recharge réduits.

Comment choisir le modèle qui vous correspond ?

Si vous recherchez avant tout un smartphone avec de solides performances et une grosse endurance, le Poco X7 Pro 5G est sans doute le meilleur choix. Avec son processeur haut de gamme et sa grosse batterie, il présente des caractéristiques dignes d’un smartphone haut de gamme, sans le prix.

Pour ceux qui recherchent un bon photophone qu’ils pourront utiliser longtemps, le Samsung Galaxy A36 5G est l’alternative idéale. La réputation de Samsung en matière de qualité d'image et sa politique de mise à jour étendue garantissent un investissement durable.

Enfin, le Nothing Phone (2a) est parfait pour les utilisateurs recherchant l'originalité et un design unique. Ses LED Glyph, ses bonnes performances et son interface logicielle épurée sont de sérieux atouts pour son prix.