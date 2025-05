Les meilleurs smartphones à emporter en voyage cet été

En matière de design, les trois modèles présentent des approches distinctes qui traduisent bien les choix esthétiques de leurs constructeurs respectifs. Le Honor Magic7 Lite 5G se distingue par un large cercle centré à l’arrière pour l’intégration des capteurs photo, un élément au style inspiré de l’horlogerie, avec des finitions crénelées. Son dos, en matière très lisse et anti-traces, reste néanmoins glissant. Le profil de l’appareil est légèrement incurvé, avec une finesse notable de 8 mm. Il est proposé en deux coloris : noir ou violet.

Le Samsung Galaxy A56 opte pour un design plus sobre et symétrique avec trois capteurs photo verticaux alignés à gauche, dans un bloc intégré au dos en verre Gorilla Glass. Le smartphone bénéficie d’un châssis en aluminium et d’une façade en verre renforcé (Victus+). Il est décliné en quatre couleurs : gris, graphite, rose et vert. Son profil est totalement plat avec une épaisseur de seulement 7,4 mm.

Quant au Motorola Edge 60 Fusion, il joue la carte de la sobriété avec deux capteurs intégrés discrètement dans un module rectangulaire situé en haut à gauche. L’écran est incurvé et l’ensemble profite d’un design soigné, accompagné d’un dos décliné en bleu, gris, vert ou rose.

En termes de dimensions, le Motorola est le plus compact (161 mm de haut) et également le plus léger avec seulement 177 grammes. À l’inverse, le Samsung est le plus large (77,5 mm) et le plus lourd (197 grammes), tandis que le Honor se situe entre les deux avec 189 grammes.

Côté robustesse, le Motorola Edge 60 Fusion se distingue très nettement avec une certification IP68 et IP69, couplée à une norme militaire MIL-STD-810H lui garantissant une résistance renforcée aux chocs, à l’eau, à la poussière, ainsi qu’aux conditions extrêmes. Le Samsung Galaxy A56 bénéficie d’une certification IP67, soit une protection efficace contre l’immersion temporaire et la poussière. Enfin, le Honor Magic7 Lite 5G affiche une certification IP53, assurant uniquement une résistance aux éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du côté des performances, les processeurs intégrés sont différents sur chacun des modèles. Le Motorola Edge 60 Fusion embarque le MediaTek Dimensity 7300, une puce récente de milieu de gamme orientée vers l'efficacité énergétique. Il est épaulé par 8 Go de RAM extensibles virtuellement et dispose de 256 Go de stockage interne, avec en prime la possibilité d’ajouter une carte microSD jusqu’à 1 To, ce qui le rend particulièrement flexible pour les utilisateurs en déplacement.

Le Honor Magic7 Lite 5G, quant à lui, s’appuie sur un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, associé à 8 Go de RAM (extensibles virtuellement de 8 Go supplémentaires) et 256 Go de stockage interne. Aucun port microSD n’est présent, ce qui limite l’extension.

Enfin, le Samsung Galaxy A56 est équipé d’un Exynos 1580, gravé en 4 nm. Il propose également 8 Go de RAM, avec un stockage interne de 128 ou 256 Go selon la version choisie, sans port microSD.

En termes de puissance brute, l’ordre de performance se dessine ainsi : en première place, le Samsung Galaxy A56 avec son Exynos 1580, puis vient le Motorola Edge 60 Fusion, légèrement derrière grâce à son Dimensity 7300. Le Honor Magic7 Lite 5G, avec son Snapdragon 6 Gen 1, ferme la marche, malgré sa configuration mémoire confortable.

S’agissant des écrans, les trois modèles affichent des spécifications intéressantes. Le Motorola Edge 60 Fusion propose une dalle P-OLED incurvée de 6,67 pouces, avec une définition 1220 x 2712 pixels et un pic de luminosité pouvant atteindre 4500 nits, ce qui le rend idéal en extérieur. Il supporte la technologie HDR10+ et offre une fréquence de 120 Hz.

Le Honor Magic7 Lite 5G intègre un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces, avec une définition 1200 x 2652 pixels. Il atteint un pic de 4000 cd/m², et bénéficie également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, en plus d’un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Le Samsung Galaxy A56, de son côté, dispose d’un écran Super AMOLED plat de 6,7 pouces, avec une définition 1080 x 2340 pixels, compatible HDR10+ et une luminosité maximale de 1200 cd/m², bien inférieure à celle des deux autres modèles.

En matière de qualité d’affichage, le classement est le suivant : Motorola Edge 60 Fusion, pour sa luminosité exceptionnelle et sa résolution élevée, suivi de près par le Honor Magic7 Lite 5G, qui propose une expérience visuelle immersive et présente une bien meilleure solidité par rapport à ses concurrents du jour. Le Samsung Galaxy A56 reste en retrait sur ces points, malgré sa compatibilité HDR10+.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Honor Magic7 Lite 5G embarque un module principal de 108 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels, et d’un capteur selfie de 16 mégapixels. Cette configuration met l’accent sur la résolution, mais reste limitée dans la variété des capteurs secondaires.

Le Samsung Galaxy A56 propose une approche plus polyvalente avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels avec un champ de 123°, et un capteur macro de 5 mégapixels. À l’avant, un capteur selfie de 12 mégapixels complète l’équipement. Ce modèle propose également des fonctionnalités d’IA pour l’amélioration des visages et la suppression d’objets, ce qui le rend plus adapté à un usage photographique quotidien varié.

Le Motorola Edge 60 Fusion opte pour un capteur principal de 50 mégapixels signé Lytia (réputé pour sa qualité), stabilisé optiquement, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels avec fonction macro. Il est doté d’un capteur selfie de 32 mégapixels, soit la plus haute définition dans cette catégorie.

En résumé, pour la photographie, le Motorola Edge 60 Fusion l’emporte pour sa qualité de capteurs, notamment en selfie et en ultra grand-angle. Le Samsung Galaxy A56 suit de près grâce à sa polyvalence. Le Honor Magic7 Lite 5G, malgré son capteur de 108 mégapixels, est freiné par une configuration secondaire peu ambitieuse.

En matière de connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G. Le Samsung Galaxy A56 est le plus avancé côté Wi-Fi avec une compatibilité Wi-Fi 6e, tandis que le Motorola et le Honor se limitent au Wi-Fi 6. Pour le Bluetooth, le Motorola bénéficie de la version la plus récente (Bluetooth 5.4), suivi du Samsung (5.3), puis du Honor (5.1). Seul le Honor Magic7 Lite 5G dispose d’une prise jack, ce qui peut s’avérer pratique en voyage. Aucun des trois smartphones n’intègre d’émetteur infrarouge.

Quant au lecteur d’empreintes digitales, il est intégré sous l’écran pour les trois modèles, ce qui garantit une expérience utilisateur moderne et fluide.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

La batterie est un critère crucial pour les voyageurs. À ce jeu, c’est le Honor Magic7 Lite 5G qui propose la plus grande capacité, avec une batterie de 6600 mAh, ce qui promet une autonomie potentiellement supérieure, bien que celle-ci puisse varier selon les usages. Il est suivi par le Motorola Edge 60 Fusion et ses 5200 mAh, puis par le Samsung Galaxy A56, qui propose une batterie de 5000 mAh.

Concernant la recharge, le Motorola prend l’avantage avec une puissance de 68 watts, suivi de très près par le Honor avec 66 watts. Le Samsung, avec ses 45 watts, est légèrement en retrait. Aucun des trois modèles ne propose de charge sans fil, à l’exception du Honor Magic7 Lite 5G qui permet toutefois une charge inversée filaire, pratique pour recharger d’autres appareils.

En somme, pour l’autonomie et la recharge, le Honor Magic7 Lite 5G est à privilégier pour ses capacités supérieures, notamment en durée d’utilisation potentielle. Le Motorola Edge 60 Fusion reste une excellente alternative avec un bon équilibre entre autonomie et puissance de charge. Le Samsung Galaxy A56, bien qu’efficace, se montre légèrement plus conservateur sur ces aspects.