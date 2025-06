Les meilleurs smartphones à moins de 200 € en juin 2025

Dès le premier coup d'œil, ces trois smartphones affichent des styles bien distincts, notamment dans l’intégration de leurs modules photo. Le Google Pixel 7a conserve l’identité visuelle propre à Google, avec une bande horizontale qui traverse toute la largeur du dos, accueillant deux capteurs logés côte à côte dans un module légèrement proéminent. Le Samsung Galaxy A16, pour sa part, adopte une esthétique plus minimaliste avec trois capteurs photo alignés verticalement dans le coin supérieur gauche, sans îlot visible, à la manière des modèles Galaxy S récents. Le Xiaomi Redmi Note 14 opte pour un bloc photo rectangulaire dans lequel deux capteurs principaux sont positionnés verticalement, accompagnés d’un capteur de profondeur plus discret.

Concernant les profils, le Pixel 7a et le Redmi Note 14 arborent des tranches légèrement arrondies, tandis que le Galaxy A16 présente un châssis plus anguleux et plat, conforme aux nouvelles lignes directrices du design Samsung. En termes de couleurs, le Pixel 7a est proposé en quatre teintes : Charbon, Neige, Corail et Bleu. Le Galaxy A16 se décline en Noir, Vert Menthe et Lavande. Le Redmi Note 14 est quant à lui disponible en Bleu Nuit, Argent et Noir Graphite.

En ce qui concerne les dimensions, le Galaxy A16 est le plus grand des trois, avec un écran de 6,7 pouces et une prise en main un peu moins aisée pour les petites mains. À l'inverse, le Pixel 7a est le plus compact avec un écran de 6,1 pouces, ce qui en fait un modèle plus maniable. Le Redmi Note 14, avec ses 6,5 pouces, se positionne entre les deux. Côté poids, le Pixel 7a est aussi le plus léger (193 g), tandis que le Galaxy A16 est le plus lourd (204 g), le Redmi Note 14 se situant à 198 g.

Enfin, du point de vue de la robustesse, seul le Google Pixel 7a bénéficie d’une certification IP67, garantissant une protection contre les infiltrations de poussière et une immersion temporaire dans l’eau. Le Samsung Galaxy A16 et le Redmi Note 14 ne disposent d’aucune certification d’étanchéité, ce qui pourrait être un point à considérer selon les usages.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, les écarts sont significatifs entre ces trois modèles. Le Google Pixel 7a se distingue nettement grâce à sa puce Google Tensor G2, gravée en 5 nm, une puce haut de gamme habituellement réservée à des modèles plus chers. Elle est épaulée par 8 Go de RAM et propose 128 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via microSD. Le Samsung Galaxy A16 est quant à lui équipé d’un processeur MediaTek Helio G88, une puce entrée de gamme gravée en 12 nm, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, cette fois extensible par carte microSD jusqu’à 1 To. Le Xiaomi Redmi Note 14 repose sur un SoC Qualcomm Snapdragon 685, également de milieu de gamme, accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, extensible lui aussi.

Ainsi, en termes de puissance pure, le Pixel 7a prend nettement la tête du classement. Il est suivi du Redmi Note 14, dont le Snapdragon 685 offre une fluidité correcte pour les usages quotidiens et le multitâche modéré. Le Galaxy A16, plus limité par son processeur Helio G88 et sa faible mémoire vive, se classe bon dernier en termes de performances, convenant davantage à des usages basiques (navigation web, réseaux sociaux, appels).

Concernant les écrans, les différences sont également notables. Le Pixel 7a est doté d’une dalle OLED de 6,1 pouces en résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il offre une luminosité maximale de 1000 cd/m², ce qui le rend très lisible en extérieur. Le Redmi Note 14 propose un écran AMOLED de 6,5 pouces, Full HD+ également, avec un taux de rafraîchissement plus élevé à 120 Hz, mais une luminosité maximale un peu inférieure à 900 cd/m². Enfin, le Galaxy A16 dispose d’un écran LCD de 6,7 pouces, également en Full HD+, mais limité à 60 Hz, avec une luminosité maximale plus faible, aux alentours de 600 cd/m².

Par conséquent, en matière de qualité d’affichage, le Redmi Note 14 se démarque par sa fréquence de 120 Hz et sa technologie AMOLED. Le Pixel 7a propose un affichage plus petit mais de grande qualité avec l’OLED et des couleurs fidèles, bien que la fréquence soit inférieure. Le Galaxy A16 arrive en dernier avec une dalle moins qualitative et une fréquence standard. Tous les écrans sont plats, aucun des modèles ici ne proposant d’écran incurvé.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, le Google Pixel 7a bénéficie de l’héritage des Pixel en matière de traitement d’image. Il est équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé (OIS), accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. À l’avant, un capteur de 13 mégapixels est dédié aux selfies. Le Redmi Note 14 embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Son capteur selfie atteint 13 mégapixels. Le Galaxy A16 propose une configuration plus modeste : un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels, sans ultra grand-angle. Le module avant est un capteur de 8 mégapixels.

Ainsi, le Pixel 7a surpasse nettement ses concurrents en photographie grâce à la qualité de ses capteurs, la stabilisation optique et le traitement logiciel de Google, réputé pour sa capacité à produire des images nettes et bien équilibrées. Il est suivi par le Redmi Note 14, qui reste polyvalent grâce à son ultra grand-angle. Le Galaxy A16 ferme la marche avec une configuration plus limitée, orientée vers des prises de vue simples.

Sur le plan de la connectivité, le Pixel 7a est compatible avec le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et dispose d’un lecteur d’empreintes sous l’écran, ce qui est pratique à l’usage. Il ne possède ni prise jack ni émetteur infrarouge. Le Redmi Note 14 propose le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1, une prise jack 3,5 mm, un émetteur infrarouge, et son capteur d’empreintes est placé sur le bouton latéral. Le Galaxy A16 dispose également du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0, d’une prise jack 3,5 mm et son lecteur d’empreintes est également latéral. Il ne propose pas d’émetteur infrarouge.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les batteries intégrées diffèrent en capacité et en performances de recharge. Le Samsung Galaxy A16 embarque la plus grosse batterie avec 5000 mAh, ce qui lui confère, sur le papier, la meilleure autonomie, surtout en raison de son écran moins énergivore (LCD à 60 Hz). Le Redmi Note 14 propose également une batterie de 5000 mAh, mais son écran AMOLED à 120 Hz peut entraîner une consommation plus élevée. Le Google Pixel 7a, bien que plus compact, dispose d’une batterie de 4385 mAh, un peu inférieure mais bien optimisée par le système Android stock et la puce Tensor G2.

En termes de recharge, le Pixel 7a supporte une charge rapide de 18 W via USB-C et une charge sans fil à 7,5 W. Le Redmi Note 14 fait mieux avec une charge filaire de 33 W, sans recharge sans fil. Le Galaxy A16 reste en retrait avec une charge limitée à 15 W et pas de recharge sans fil non plus.

En conclusion, pour ceux qui recherchent un bon équilibre entre puissance, qualité photo et mise à jour logicielle, le Pixel 7a reste la meilleure option, bien qu’il soit parfois proposé légèrement au-dessus des 200 euros. Le Redmi Note 14 constitue une alternative équilibrée et plus accessible, surtout pour ceux qui valorisent l’écran. Le Galaxy A16 se destine avant tout aux utilisateurs aux besoins simples, en quête de grande autonomie à bas prix.