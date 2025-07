Les meilleurs smartphones à moins de 300 € à se procurer pendant les soldes

Commençons par le design. Les trois smartphones adoptent des lignes agréables, mais chacun se distingue par l’organisation de ses capteurs photo arrière et le style général de sa finition.

Le Samsung Galaxy A15 opte pour une esthétique épurée avec trois modules photo alignés verticalement sur la gauche de la coque arrière, sans îlot photo proéminent. Le dos est plat, tout comme les bords de l’appareil, ce qui donne un aspect anguleux au terminal. Il est proposé en quatre coloris : Bleu Foncé, Bleu Clair, Jaune et Noir. Le Poco X6 de Xiaomi, quant à lui, affiche un module photo plus imposant, de forme rectangulaire, qui occupe une large partie de la zone supérieure du dos. Il est légèrement bombé et abrite trois capteurs ainsi que le flash. Ce modèle présente des bords arrondis à l’arrière pour une meilleure prise en main et est décliné en trois couleurs : Noir, Bleu et Blanc.

Le Honor Magic 6 Lite, de son côté, arbore un imposant cercle centré au dos de l’appareil, rappelant le design d’appareils photo professionnels. Le dos est légèrement incurvé, tout comme les bords, offrant une sensation plus douce en main. Il est proposé en Noir Minuit, Vert Émeraude et Orange Soleil.

En termes de dimensions, le Samsung Galaxy A15 est le plus compact avec ses 160,1 mm de hauteur et il est aussi le plus léger à 200 grammes. Le Honor Magic 6 Lite est le plus grand (163,6 mm) et également le plus lourd avec 185 grammes. Concernant l’étanchéité, seul le Honor Magic 6 Lite bénéficie d’une certification IP53, signifiant qu’il est protégé contre la poussière en quantité limitée et les éclaboussures d’eau. Ni le Galaxy A15 ni le Poco X6 ne disposent d'une certification d'étanchéité officielle.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, chaque modèle s’appuie sur une architecture différente. Le Samsung Galaxy A15 est équipé d’un processeur MediaTek Helio G99, une puce gravée en 6 nm qui offre une puissance suffisante pour les tâches du quotidien, avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne.

Le Xiaomi Poco X6 repose sur une plateforme Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un SoC plus récent et plus performant, couplé à 8 Go de RAM également et 256 Go de stockage. Le Honor Magic 6 Lite est, quant à lui, alimenté par un Snapdragon 6 Gen 1, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. À noter que seul le Galaxy A15 permet d’étendre sa mémoire avec une carte microSD, jusqu’à 1 To.

Les deux autres modèles ne proposent pas de port pour carte mémoire externe. En analysant les performances brutes et les capacités en multitâche, le Poco X6 se montre clairement le plus puissant, suivi de près par le Honor Magic 6 Lite. Le Galaxy A15, bien qu’honnête dans son segment de prix, est en retrait sur le plan de la puissance.

Concernant les écrans, les trois modèles misent sur des technologies AMOLED, ce qui garantit des contrastes élevés et des noirs profonds. Le Samsung Galaxy A15 dispose d’un écran Super AMOLED plat de 6,5 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale annoncée à 800 nits. Le Xiaomi Poco X6 propose une dalle AMOLED plus avancée, de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 1 800 nits, ce qui en fait l’un des plus lumineux de sa catégorie. L’écran est plat.

Le Honor Magic 6 Lite opte pour un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces, à 120 Hz également, avec une luminosité maximale de 1 200 nits. Ainsi, si l’on tient compte de la fluidité d’affichage, de la diagonale et de la luminosité, le Poco X6 surclasse ses concurrents. Le Honor Magic 6 Lite se positionne juste derrière, notamment grâce à son écran incurvé qui plaira à certains utilisateurs. Le Galaxy A15, plus modeste en fréquence et en taille, reste en retrait malgré une dalle de qualité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, le Galaxy A15 est équipé d’un triple module photo : un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra frontale atteint 13 mégapixels.

Le Poco X6 se distingue par un capteur principal de 64 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Sa caméra selfie atteint 16 mégapixels. Enfin, le Honor Magic 6 Lite se montre plus ambitieux avec un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. La caméra frontale est, elle aussi, de 16 mégapixels.

En comparant les configurations, le Honor Magic 6 Lite se démarque comme le modèle le plus adapté pour la photographie, notamment grâce à la définition élevée de son capteur principal. Le Poco X6 se place en deuxième position avec une solution équilibrée, tandis que le Galaxy A15 se contente du strict minimum, convenant à un usage peu exigeant.

En matière de connectivité, tous les modèles sont compatibles avec la 5G à l’exception notable du Galaxy A15, limité à la 4G. Le Poco X6 et le Honor Magic 6 Lite prennent donc l’avantage sur ce point. Pour le Wi-Fi, le Galaxy A15 se contente du Wi-Fi 5 (802.11ac), tandis que le Poco X6 et le Honor Magic 6 Lite supportent le Wi-Fi 6, plus rapide et plus stable. Aucun des modèles n’intègre de prise jack audio, une disparition désormais courante dans ce segment tarifaire.

Aucun non plus ne dispose d’un émetteur infrarouge. Pour ce qui est du lecteur d’empreintes digitales, le Galaxy A15 le place sur le bouton d’alimentation situé sur la tranche droite, tandis que les Poco X6 et Honor Magic 6 Lite proposent une intégration sous l’écran, solution généralement jugée plus pratique pour un déverrouillage rapide depuis la face avant.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En ce qui concerne l’autonomie, les trois modèles sont dotés de batteries généreuses, mais leurs capacités diffèrent légèrement. Le Samsung Galaxy A15 embarque une batterie de 5 000 mAh, tout comme le Poco X6 et le Honor Magic 6 Lite.

Ces capacités laissent supposer des autonomies proches, bien que la gestion logicielle et la consommation de l’écran puissent influer fortement. Dans ce domaine, le Honor Magic 6 Lite pourrait tenir un léger avantage grâce à une optimisation souvent bien calibrée de la part de la marque. Cependant, tout dépendra des usages spécifiques de chaque utilisateur. Côté recharge, les différences sont plus marquées.

Le Galaxy A15 accepte une recharge rapide de 25 W, ce qui est raisonnable, mais largement devancé par ses concurrents. Le Poco X6 supporte une puissance de charge de 67 W, permettant de récupérer une grande partie de la batterie en une trentaine de minutes. Le Honor Magic 6 Lite, lui, monte jusqu’à 35 W. En revanche, aucun des trois smartphones ne propose la recharge sans fil, une fonction encore rare dans cette gamme de prix. Ainsi, pour ceux qui cherchent une charge rapide et efficace, le Poco X6 prend une nette avance.