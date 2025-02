Les meilleurs smartphones à moins de 300 € en ce moment

En matière de design, chacun des trois modèles se distingue par une approche esthétique différente. Le Google Pixel 7a adopte un style reconnaissable avec une barre horizontale qui occupe toute la largeur à l'arrière pour intégrer les capteurs photo, lui conférant une allure moderne. Son cadre en verre et ses coloris bleu, gris, corail ou blanc lui apportent une touche élégante. En revanche, le Xiaomi Redmi Note 14 privilégie une disposition classique avec les capteurs placés dans le coin supérieur gauche, où seuls les objectifs dépassent discrètement. Ce modèle est disponible en noir, vert ou bleu. Quant au Samsung Galaxy A16 5G, il opte pour un style minimaliste, avec des capteurs posés directement sur la coque arrière entourés de cercles subtils. Sa finition brillante aux reflets est proposée en gris, turquoise ou bleu nuit.

Concernant les dimensions, le Pixel 7a est le plus compact avec une hauteur de 152 mm, tandis que le Galaxy A16 5G est le plus grand à 164,4 mm. Le Redmi Note 14 est le plus épais (8,16 mm), mais le Galaxy A16 5G se distingue par son profil le plus fin (7,9 mm) et ses bords plats aux coins arrondis. Côté poids, le Pixel 7a est le plus léger avec 193,5 grammes, alors que les deux autres pèsent 200 grammes chacun.

En termes de robustesse, le Pixel 7a est le seul à offrir une certification IP67, garantissant une étanchéité plus poussée. Le Redmi Note 14 et le Galaxy A16 5G se contentent d'une protection IP54, leur assurant une résistance aux éclaboussures mais pas à l'immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Google Pixel 7a se distingue par son processeur Tensor G2, couplé à 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne, sans possibilité d'extension via microSD. En comparaison, le Xiaomi Redmi Note 14 embarque un MediaTek Helio G99-Ultra avec 6 ou 8 Go de RAM et un stockage de 128 ou 256 Go extensible via microSD. Quant au Samsung Galaxy A16 5G, il fonctionne avec un Exynos 1330, 4 Go de RAM (complétés par 4 Go de mémoire virtuelle) et 128 Go de stockage extensible.

En termes de performance, le Tensor G2 du Pixel 7a est le plus puissant grâce à son architecture avancée et son optimisation logicielle. Il est suivi par le MediaTek Helio G99-Ultra du Redmi Note 14, performant pour les tâches courantes et les jeux occasionnels. L'Exynos 1330 du Galaxy A16 5G, bien que suffisant pour un usage quotidien, reste le moins puissant des trois.

Côté affichage, le Galaxy A16 5G propose le plus grand écran avec une diagonale de 6,7 pouces, tandis que le Pixel 7a est le plus compact avec 6,1 pouces. Le Redmi Note 14 offre un compromis avec 6,67 pouces et se distingue par sa luminosité maximale de 1800 cd/m² et sa compatibilité HDR10, assurant des couleurs éclatantes. Tous utilisent la technologie AMOLED, mais le Redmi Note 14 affiche le taux de rafraîchissement le plus élevé à 120 Hz, idéal pour une navigation fluide. Le Pixel 7a et le Galaxy A16 5G se limitent à 90 Hz. Ainsi, le Redmi Note 14 s'impose comme le meilleur choix pour l'affichage, suivi du Galaxy A16 5G pour sa taille, puis du Pixel 7a.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En termes de photographie, le Xiaomi Redmi Note 14 surclasse ses concurrents avec un capteur principal de 108 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Le Pixel 7a propose un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, tandis que le Galaxy A16 5G se contente de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 5 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, le Redmi Note 14 dispose d’un capteur de 16 mégapixels, contre 13 mégapixels pour les deux autres. Ainsi, le Redmi Note 14 est le plus polyvalent pour la photographie, suivi du Pixel 7a, puis du Galaxy A16 5G.

En matière de connectivité, le Pixel 7a se distingue par son Wi-Fi 6E, plus rapide et stable que le Wi-Fi 5 présent sur les deux autres. Tous sont compatibles 5G et disposent de la NFC. Le Redmi Note 14 et le Galaxy A16 5G incluent une prise jack, absente sur le Pixel 7a. Seul le Redmi Note 14 intègre un émetteur infrarouge. Concernant le lecteur d'empreintes digitales, il est sous l'écran pour le Pixel 7a, offrant une solution pratique, tandis qu'il est sur le bouton de mise en veille pour les deux autres.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Galaxy A16 5G et le Redmi Note 14 possèdent des batteries de 5000 mAh, assurant une autonomie plus longue que le Pixel 7a et ses 4400 mAh. Le Redmi Note 14 prend l'avantage avec une charge rapide à 33 watts, suivi du Galaxy A16 5G à 25 watts, tandis que le Pixel 7a plafonne à 20 watts. Toutefois, le Pixel 7a est le seul à proposer la recharge sans fil (18 watts), bien que cela soit moins rapide.