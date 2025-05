Les meilleurs smartphones avec IA embarquée (l'avenir du smartphone)

Les trois smartphones sélectionnés affichent des gabarits similaires, mais chacun adopte une identité esthétique bien marquée. Le Xiaomi 15 Ultra présente un design au dos texturé avec des profils plats, une signature visuelle héritée du Xiaomi 14. Son module photo, imposant et circulaire, est positionné en haut et au centre du dos, formant une protubérance marquée qui abrite quatre capteurs. Ce smartphone est proposé en trois coloris : noir, blanc et une finition bicolore Silver Chrome, cette dernière étant légèrement plus épaisse (9,48 mm) et plus lourde (229 g contre 226 g pour les autres).

Le Pixel 9 Pro opte pour une approche très différente avec une bande horizontale qui s’étend sur presque toute la largeur de l’arrière de l’appareil pour accueillir les capteurs photo, dont un capteur de température. Ce choix de design, devenu emblématique de la gamme Pixel, s’associe à des profils plats et une épaisseur contenue (8,5 mm). Il est disponible en porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique.

Quant au Samsung Galaxy S25 Ultra, il mise sur une esthétique minimaliste : ses capteurs photo sont intégrés directement dans la coque arrière, sans module apparent, et disposés en parfaite symétrie. Ce choix confère à l’ensemble un aspect épuré, souligné par un cadre en titane. Le smartphone présente également des profils plats et des coins légèrement arrondis. Il est décliné en noir, gris, argent et bleu, avec des coloris supplémentaires (noir absolu, vert, or rose) exclusivement en ligne.

En matière de dimensions, le Xiaomi 15 Ultra (161,3 mm) est le plus petit en hauteur, tandis que les Pixel 9 Pro et Galaxy S25 Ultra partagent la même hauteur de 162,8 mm. Le plus large est le Galaxy avec 77,6 mm, suivi du Pixel (76,6 mm) puis du Xiaomi (75,3 mm). Le Xiaomi 15 Ultra est aussi le plus lourd avec 226 à 229 g selon les versions, quand le Samsung Galaxy S25 Ultra est le plus léger à 218 g. Enfin, tous les modèles disposent d'une certification d'étanchéité IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière, un critère important pour la durabilité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de puissance, les trois modèles se placent dans le haut du panier. Le Xiaomi 15 Ultra est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Elite, couplé à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.1, sans extension possible. Il profite d’une surcouche HyperOS 2 avec la suite HyperAI, dédiée à l’intelligence artificielle embarquée. Le Samsung Galaxy S25 Ultra adopte une version optimisée du même processeur, le Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, avec 12 Go de RAM et une capacité de stockage identique (jusqu’à 1 To). Enfin, le Pixel 9 Pro mise sur la puce maison Tensor G4, avec 16 Go de RAM également et un large éventail de configurations de stockage.

En comparant leurs performances théoriques, le Snapdragon 8 Elite For Galaxy surclasse légèrement le modèle classique grâce à des optimisations spécifiques à Samsung. Ainsi, en termes de puissance brute, le classement serait le suivant : Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, puis Pixel 9 Pro. Le Tensor G4 est optimisé pour les usages d’IA mais reste en retrait sur le plan des performances générales.

Sur la question des écrans, les trois modèles reposent sur des dalles AMOLED, mais avec des spécificités notables. Le Galaxy S25 Ultra se démarque par sa taille de 6,9 pouces, une définition de 1440x3120 pixels, un traitement antireflet de qualité supérieure et une luminosité de 2600 cd/m², avec un écran plat. Le Xiaomi 15 Ultra suit avec une dalle de 6,73 pouces incurvée sur les 4 côtés, une définition de 1440 x 3200 pixels et un pic de luminosité atteignant 3200 cd/m², la plus haute du comparatif. Le Pixel 9 Pro, avec son écran de 6,8 pouces AMOLED, présente une définition inférieure (1344x2992 pixels) et une luminosité oscillant entre 2000 et 3000 cd/m² selon les conditions. Il est également plat.

En termes d’intérêt global pour l’affichage, le Samsung Galaxy S25 Ultra l’emporte grâce à sa grande surface d’affichage, son traitement antireflet et sa précision visuelle. Il est suivi de près par le Xiaomi 15 Ultra, très lumineux et plus compact, puis du Pixel 9 Pro, qui reste néanmoins très convaincant.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le domaine photographique est l’un des plus différenciants. Le Xiaomi 15 Ultra adopte une approche très ambitieuse avec quatre capteurs arrière : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec ouverture variable, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels (zoom optique 3,2x), et un téléobjectif secondaire de 200 mégapixels (aussi avec zoom 3,2x). Le tout est optimisé par Leica avec des modes spécifiques (Authentic et Vibrant). Le capteur selfie monte à 32 mégapixels.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra se distingue également par une quadruple configuration : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels (zoom optique 5x) et un téléobjectif secondaire de 10 mégapixels (zoom optique 3x). Le capteur selfie est de 12 mégapixels.

Enfin, le Google Pixel 9 Pro intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle/macro de 48 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x, et un capteur selfie de 42 mégapixels, le plus défini du comparatif.

En analysant la richesse des configurations et la polyvalence des modules, le Xiaomi 15 Ultra se positionne en tête grâce à la qualité de ses optiques et sa collaboration avec Leica. Il est suivi par le Galaxy S25 Ultra, très performant, puis par le Pixel 9 Pro, bien que très équilibré et renforcé par le traitement d’image logiciel propre à Google.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth (6.0 pour Xiaomi, 5.4 pour Samsung, 5.3 pour Pixel) et NFC. Aucun ne propose de prise jack, ni d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sous l’écran pour les trois smartphones, ce qui reste aujourd’hui la norme pour les modèles haut de gamme.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les batteries varient légèrement d’un modèle à l’autre. Le Xiaomi 15 Ultra intègre une batterie de 5410 mAh, la plus imposante du lot, suivi par le Pixel 9 Pro (5060 mAh) puis le Galaxy S25 Ultra (5000 mAh). Sur le papier, c’est donc le Xiaomi qui pourrait proposer la meilleure autonomie, bien que cela dépende grandement des usages (notamment intensité d’utilisation IA, fréquence de rafraîchissement, etc.).

En matière de recharge, les écarts sont significatifs. Le Xiaomi 15 Ultra prend une nette avance avec une recharge filaire à 90 watts, sans fil à 80 watts et inversée à 10 watts. Le Samsung Galaxy S25 Ultra supporte une charge filaire de 45 watts, sans fil à 10 watts et la charge inversée. Le Pixel 9 Pro, quant à lui, est en retrait avec une charge filaire de 30 watts, sans fil à 23 watts, et inversée également.

Ainsi, pour les utilisateurs exigeants en autonomie et en rapidité de charge, le Xiaomi 15 Ultra se démarque largement. Le Samsung Galaxy S25 Ultra reste compétitif, tandis que le Pixel 9 Pro mise davantage sur une optimisation logicielle que sur la performance brute en matière d’énergie.