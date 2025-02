Les meilleurs smartphones chinois du moment

Les trois smartphones adoptent des approches distinctes en matière de design. Le Honor Magic7 Pro se distingue par un large cercle centré au dos, intégrant les capteurs photo avec des bordures légères et agréables à l’œil. Son cadre est en verre, et il est disponible en noir ou argent. De son côté, le Xiaomi 14 Ultra présente également un large cercle pour ses capteurs, mais celui-ci arbore des bords raffinés sur un dos texturé, disponible en noir ou blanc. Quant au OnePlus 13, il opte pour une disposition différente : les capteurs sont intégrés dans un cercle situé dans le coin supérieur gauche. Les finitions varient selon la couleur : verre et aluminium pour les modèles noir et blanc, tandis que la version bleue propose un revêtement en similicuir au toucher doux. Les profils sont plats, contrairement aux écrans incurvés du Xiaomi 14 Ultra.

En termes de dimensions, le Xiaomi 14 Ultra est le plus compact (161,4 mm de hauteur), tandis que le OnePlus 13 est le plus grand (162,9 mm). Côté poids, le Honor Magic7 Pro, avec ses 223 grammes, est le plus lourd, tandis que le OnePlus 13, dans sa version bleue (210 grammes), est le plus léger.

Concernant l’étanchéité, le Honor Magic7 Pro se distingue avec une double certification IP68 et IP69, garantissant une protection contre l’eau à haute pression. Le Xiaomi 14 Ultra bénéficie de la certification IP68, offrant une bonne résistance à l’eau et à la poussière. En revanche, le OnePlus 13 affiche une certification IP65, limitant sa protection aux projections d’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Les performances diffèrent selon les modèles. Le Honor Magic7 Pro et le OnePlus 13 partagent le même processeur, le Snapdragon 8 Elite, mais avec des configurations mémoire distinctes. Le Honor propose 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, tandis que le OnePlus 13 laisse le choix entre 12 ou 16 Go de RAM, avec 256 ou 512 Go de stockage. Le Xiaomi 14 Ultra, équipé du Snapdragon 8 Gen 3 et de 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage, surpasse légèrement ses concurrents en termes de puissance grâce à son processeur plus récent. Aucun de ces modèles ne permet d’étendre le stockage via micro SD.

Pour les écrans, les trois modèles utilisent une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Toutefois, des différences notables apparaissent. Le Xiaomi 14 Ultra propose un écran incurvé de 6,73 pouces avec une définition de 1440x3200 pixels et un pic de luminosité impressionnant de 3000 cd/m², le rendant particulièrement adapté à une utilisation en plein soleil. Le OnePlus 13, avec un écran légèrement plus grand de 6,82 pouces, atteint une luminosité maximale de 4500 cd/m² sous certaines conditions, avec une définition de 1440x3168 pixels. Le Honor Magic7 Pro, équipé d'un écran plat de 6,8 pouces (1280x2800 pixels), se démarque par sa technologie Ultra-Bounce Anti-Drop pour une meilleure résistance aux chocs.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, chaque modèle adopte une stratégie différente. Le Honor Magic7 Pro impressionne avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 200 mégapixels avec zoom optique 3x. À l'avant, il propose un capteur selfie de 50 mégapixels accompagné d’un capteur 3D ToF pour améliorer la profondeur.

Le Xiaomi 14 Ultra mise sur une quadruple caméra de 50 mégapixels, dont un capteur principal de 1 pouce avec ouverture variable, deux téléobjectifs offrant des zooms optiques de 3,2x et 5x, et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. L’optimisation photo par Leica renforce la qualité des clichés. En façade, il dispose d’un capteur selfie de 32 mégapixels.

Le OnePlus 13, avec ses trois capteurs de 50 mégapixels (principal, ultra grand-angle et téléobjectif avec zoom optique 3x), reste polyvalent. Son capteur selfie de 32 mégapixels complète l’ensemble.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G, disposent du Bluetooth 5.4, de la technologie NFC et d’émetteurs infrarouges pour les transformer en télécommande universelle. Le Honor Magic7 Pro et le OnePlus 13 prennent en charge le Wi-Fi 7, tandis que le Xiaomi 14 Ultra, en Wi-Fi 6E, est prêt pour une mise à jour vers le Wi-Fi 7. Aucun ne propose de prise jack. Pour les empreintes digitales, toutes sont placées sous l’écran, bien que le Honor Magic7 Pro mentionne un placement précis à 4 cm du bord inférieur.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les batteries affichent des capacités variables. Le OnePlus 13 se distingue avec une batterie de 6000 mAh, promettant théoriquement la meilleure autonomie, bien que cette donnée dépende fortement des usages. Le Honor Magic7 Pro suit avec 5270 mAh, tandis que le Xiaomi 14 Ultra propose 5300 mAh.

Concernant la recharge filaire, le Honor Magic7 Pro et le OnePlus 13 atteignent tous deux une puissance de 100 watts, assurant une recharge rapide. Le Xiaomi 14 Ultra, avec 90 watts, reste performant. Pour la recharge sans fil, le Honor Magic7 Pro et le Xiaomi 14 Ultra offrent tous deux 80 watts, surpassant les 50 watts du OnePlus 13. Les trois smartphones proposent la recharge inversée, mais seule le Honor précise sa compatibilité avec une puissance plus élevée.