Les meilleurs smartphones haut de gamme de janvier 2026 (selon nous)

D’un point de vue esthétique et ergonomique, les trois smartphones étudiés traduisent des philosophies bien distinctes. Commençons par le Galaxy S25 Ultra qui adopte un format très imposant, avec une face avant quasi intégralement occupée par l’écran et des angles légèrement arrondis, tandis que son châssis en titane lui confère une impression de robustesse assumée. À l’arrière, les capteurs photo sont disposés individuellement et intégrés directement dans la coque, formant une organisation verticale sobre mais immédiatement identifiable.

À l’inverse, l’iPhone 17 conserve des lignes plus compactes et des arêtes plus nettes, avec un profil plat qui favorise la prise en main. Son module photo regroupe les capteurs au sein d’un bloc cohérent, fidèle à l’identité visuelle de la marque.

Le Pixel 10 Pro, pour sa part, se distingue par une barre horizontale traversant toute la largeur du dos, dans laquelle sont logés les capteurs, et par un profil globalement plat avec des coins adoucis.

En termes de dimensions, l’iPhone 17 est le plus petit et le plus léger, ce qui le rend plus facile à manipuler à une main, tandis que le Galaxy S25 Ultra est à la fois le plus grand et le plus lourd, s’adressant clairement à ceux qui privilégient le confort visuel. Le Pixel 10 Pro se positionne entre les deux. Enfin, tous bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à la poussière et à l’immersion temporaire dans l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, chacun de ces smartphones repose sur une plateforme matérielle de tout premier plan, pensée pour répondre aux usages les plus exigeants sur plusieurs années. Le Galaxy S25 Ultra est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite optimisé pour Samsung, associé à 12 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage interne pouvant atteindre 1 téraoctet, sans possibilité d’extension par carte microSD. Cette configuration lui assure une excellente tenue en multitâche intensif et dans les applications graphiquement lourdes.

De son côté, l’iPhone 17 intègre la puce Apple A19, épaulée par 8 Go de mémoire vive et des options de stockage allant jusqu’à 512 Go, sans extension externe possible, Apple misant avant tout sur l’optimisation étroite entre matériel et logiciel.

Le Google Pixel 10 Pro s’appuie quant à lui sur le processeur Google Tensor G5, accompagné de 12 ou 16 Go de mémoire vive selon les versions, et d’un stockage interne maximal de 1 téraoctet, là encore non extensible.

En considérant la puissance brute, le Galaxy S25 Ultra arrive en tête grâce à son processeur orienté performances générales, suivi de l’iPhone 17, particulièrement efficace en calcul monocœur, puis du Pixel 10 Pro, davantage optimisé pour les traitements liés à l’intelligence artificielle. Concernant l’affichage, tous disposent de dalles OLED de très haute qualité, mais le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 10 Pro offrent des diagonales plus généreuses et une luminosité maximale supérieure, tandis que l’iPhone 17 privilégie l’équilibre et la lisibilité.

Les écrans sont important pour une expérience utilisateur optimale, et les trois constructeurs proposent ici des solutions techniquement très abouties.

Le Galaxy S25 Ultra est équipé d’une dalle Dynamic AMOLED de 6,9 pouces, affichant une définition très élevée, un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité lui assurant une excellente lisibilité en extérieur.

Son écran est plat, un choix qui favorise la précision tactile et limite les reflets sur les bords. L’iPhone 17 dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces, également compatible avec un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, avec une luminosité élevée et une gestion des couleurs très maîtrisée, là encore sur une surface totalement plane.

Le Pixel 10 Pro, enfin, propose une dalle OLED LTPO de 6,7 pouces, légèrement incurvée sur les côtés, avec un taux de rafraîchissement variable et une luminosité maximale comparable à celle de ses concurrents.

En comparant ces écrans, le Galaxy S25 Ultra se positionne en tête pour la taille et la luminosité, suivi de près par le Pixel 10 Pro pour l’immersion visuelle, tandis que l’iPhone 17 séduit par son équilibre global et sa fidélité colorimétrique. Ainsi, le choix dépendra principalement de la préférence entre compacité, immersion ou neutralité d’affichage.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, chacun de ces smartphones adopte une approche cohérente. Le Galaxy S25 Ultra intègre un ensemble de quatre capteurs arrière, comprenant un capteur principal de 200 mégapixels destiné à la photographie haute définition, un ultra grand-angle pour les paysages, ainsi que deux téléobjectifs dédiés aux différents niveaux de zoom optique. Cette polyvalence permet de couvrir un large éventail de situations.

L’iPhone 17 propose une configuration à trois capteurs de 48 mégapixels chacun, avec un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif, misant sur une homogénéité des rendus et une grande constance entre les focales.

Le Pixel 10 Pro, de son côté, combine un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels, en s’appuyant fortement sur le traitement logiciel pour améliorer la netteté et la gestion des couleurs. Pour les selfies, les trois modèles intègrent des capteurs frontaux de haute qualité adaptés à la photo comme à la vidéo.

En comparaison globale, le Pixel 10 Pro arrive souvent en tête pour la photographie pure grâce à son traitement algorithmique, suivi de près par le Galaxy S25 Ultra pour sa polyvalence optique, tandis que l’iPhone 17 se distingue par la cohérence des résultats, notamment en vidéo. En matière de connectivité, tous sont compatibles avec le Wi-Fi 7, la 5G, le Bluetooth de dernière génération, ne disposent pas de prise audio jack, proposent un lecteur d’empreintes sous l’écran et, dans le cas du Galaxy et du Pixel, un émetteur infrarouge absent de l’iPhone.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie demeure un critère déterminant dans l’usage quotidien. Le Galaxy S25 Ultra embarque une batterie de 5000 mAh, une capacité élevée qui, associée à un écran adaptatif et à une gestion énergétique avancée, laisse envisager une endurance confortable sur une journée et demie selon les usages. Le Pixel 10 Pro dispose d’une batterie légèrement inférieure, autour de 5050 mAh, mais compense par une optimisation logicielle orientée vers l’efficacité énergétique, ce qui lui permet de rivaliser en pratique avec son concurrent direct.

L’iPhone 17 intègre une batterie de capacité plus modeste, toutefois l’optimisation d’iOS et de la puce Apple A19 permet d’obtenir une autonomie comparable en usage mixte. En matière de recharge, le Galaxy S25 Ultra se montre le plus rapide avec une charge filaire atteignant 45 watts, tandis que le Pixel 10 Pro plafonne autour de 30 watts et l’iPhone 17 à environ 27 watts.

Les trois modèles prennent en charge la recharge sans fil, avec des puissances variables, et le partage d’énergie sans fil est présent sur le Galaxy et le Pixel. Ainsi, bien que le Galaxy semble avantagé sur le papier, l’autonomie réelle dépendra fortement des habitudes de chaque utilisateur.

