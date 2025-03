Les meilleurs smartphones milieu de gamme pour les fans de streaming

Le design de ces trois smartphones présente des différences, notamment en ce qui concerne l'organisation des capteurs photo et les choix esthétiques. Le OnePlus 12R propose un châssis en aluminium avec un dos en verre. Ses capteurs photo sont organisés dans un cercle situé dans le coin supérieur gauche au dos du téléphone, apportant une touche de modernité et d'élégance. En ce qui concerne les coloris, il est disponible en gris, bleu et violet. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, quant à lui, adopte un style plus symétrique avec ses capteurs centrés en haut du dos, placés dans un carré aux coins légèrement bombés, cerclé d'une finition chromée à crans. Ce modèle est proposé en bleu, noir et violet avec un dos bicolore pour certaines versions. Enfin, le Samsung Galaxy A55 5G opte pour un design épuré avec ses capteurs photo semblant simplement posés sur la coque, sans artifice supplémentaire. Son style reste minimaliste avec un léger effet bombé sur les boutons de mise en veille et de volume, et il se décline en bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune).

En matière de dimensions, le OnePlus 12R est le plus grand avec une hauteur de 163,3 mm et une largeur de 75,3 mm. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G est légèrement plus compact (162,5 mm de hauteur et 74,67 mm de largeur), tandis que le Samsung Galaxy A55 5G est le plus petit (161,1 mm de hauteur) mais aussi le plus large (77,4 mm). Côté poids, le Galaxy A55 5G est le plus lourd avec 213 grammes, suivi du OnePlus 12R (207 grammes) et enfin du Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G qui est le plus léger avec 190 grammes.

En ce qui concerne l'étanchéité, seul le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G bénéficie d'une certification IP68, garantissant une protection maximale contre l'eau et la poussière. Le OnePlus 12R est certifié IP64, offrant une résistance limitée aux éclaboussures, tandis que le Galaxy A55 5G dispose d'une certification IP67, lui permettant de résister à une immersion temporaire dans l'eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de puissance, le OnePlus 12R domine avec son processeur Snapdragon 8 Gen 2, couplé à 8 ou 12 Go de mémoire vive, offrant des performances rapides et fluides. En revanche, il ne permet pas d'étendre son stockage, limité à 128 ou 256 Go. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G suit avec un Snapdragon 7s Gen 3, également doté de 8 ou 12 Go de RAM, mais propose des options de stockage plus généreuses (256 ou 512 Go) sans possibilité d'ajout via micro SD. Enfin, le Samsung Galaxy A55 5G utilise un processeur Exynos 1480 avec 8 Go de RAM, auxquels s'ajoutent 8 Go supplémentaires en mémoire virtuelle. Il se distingue par son stockage extensible grâce à un emplacement micro SD, en plus des versions 128 ou 256 Go disponibles.

Concernant les écrans, tous les modèles sont équipés de dalles AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour une expérience de streaming fluide. Toutefois, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G se démarque avec une luminosité maximale de 3000 cd/m², surpassant largement le OnePlus 12R (1600 cd/m²) et le Galaxy A55 5G (1000 cd/m²). Le OnePlus 12R propose le plus grand écran (6,78 pouces), suivi du Xiaomi (6,67 pouces) et du Samsung (6,6 pouces). En termes de définition, le OnePlus 12R affiche la meilleure résolution avec 1264x2780 pixels.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G prend l'avantage avec un capteur principal de 200 mégapixels, offrant une qualité d'image exceptionnelle. Le OnePlus 12R et le Galaxy A55 5G partagent un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, garantissant des clichés nets et détaillés. Pour les selfies, le Galaxy A55 5G se distingue avec un capteur de 32 mégapixels, contre 20 mégapixels pour le Xiaomi et 16 mégapixels pour le OnePlus.

En termes de connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G et disposent du NFC. Cependant, le OnePlus 12R est le seul à offrir le Wi-Fi 7, tandis que le Xiaomi utilise le Wi-Fi 6E et le Galaxy A55 5G reste sur le Wi-Fi 6. Aucun des trois smartphones ne dispose de prise jack. Le OnePlus 12R et le Xiaomi intègrent un émetteur infrarouge, tandis que le Samsung en est dépourvu. Tous les modèles possèdent un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le OnePlus 12R se démarque par sa batterie de 5500 mAh et sa recharge ultra rapide à 100 watts, promettant une journée d'utilisation intensive avec un temps de recharge extrêmement réduit. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G suit de près avec une batterie de 5110 mAh et une recharge encore plus rapide à 120 watts. En revanche, le Galaxy A55 5G dispose d'une batterie plus modeste de 5000 mAh avec une recharge à seulement 25 watts, bien en deçà de ses concurrents. Aucun des modèles ne prend en charge la recharge sans fil ni la recharge inversée.

Verdict

Pour les fans de streaming à la recherche de performances puissantes et d'un grand écran, le OnePlus 12R est un excellent choix. Ceux qui privilégient la photographie haute résolution opteront pour le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, tandis que le Samsung Galaxy A55 5G séduira par son design épuré et son stockage extensible. En fonction de vos priorités, chacun de ces modèles a des arguments convaincants à faire valoir.