Les meilleurs smartphones photo de 2025

Les Honor Magic6 Pro, Google Pixel 9 Pro XL et Huawei Pura 70 Ultra affichent des designs bien distincts, soulignant chacun leur approche esthétique. Le Honor Magic6 Pro dispose d’un dos marqué par un large cercle central renfermant les capteurs photo, avec des bordures dorées pour la version en similicuir (finition verte Epi Green), et une finition en verre pour la version noire. Le Pixel 9 Pro XL opte pour une approche différente : ses capteurs sont logés dans une bande horizontale qui traverse presque toute la largeur de l'appareil, intégrant aussi un capteur de température. Enfin, le Huawei Pura 70 Ultra propose une disposition triangulaire originale pour ses capteurs arrière, le tout encadré par un cercle dominant l’ensemble et une étiquette "X-mage" qui rappelle son expertise photographique.

En matière de profil, les Honor Magic6 Pro et Huawei Pura 70 Ultra proposent des tranches incurvées, le Huawei affichant même une incurvation sur les quatre côtés, tandis que le Pixel 9 Pro XL reste fidèle à un design légèrement incurvé sur les bords. Concernant les dimensions, le Pixel 9 Pro XL est le plus grand avec ses 162,8 mm de hauteur, suivi de très près par le Pura 70 Ultra (162,6 mm) et le Honor Magic6 Pro (162,5 mm). Côté poids, le Honor Magic6 Pro est le plus lourd à 229 grammes, alors que le Pixel 9 Pro XL est le plus léger avec 221 grammes.

Sur le plan des finitions, le Honor est disponible en noir (verre) et vert (similicuir), le Pixel 9 Pro XL en porcelaine, rose, vert sauge ou noir volcanique, tandis que le Huawei propose du noir, du marron ou du vert "grand palais" à motifs. Enfin, tous trois disposent d'une certification d'étanchéité IP68, garantissant leur résistance à l'eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En termes de puissance brute, les trois smartphones sélectionnés se distinguent par leur choix de processeur. Le Honor Magic6 Pro est animé par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l'un des chipsets les plus performants de l'année. Il est secondé par 12 Go de RAM et dispose de 512 Go de stockage, non extensible. Le Google Pixel 9 Pro XL est propulsé par le Tensor G4, conçu sur mesure par Google, associé à 16 Go de RAM et à des capacités de stockage allant de 128 Go à 1 To, également sans port microSD. Le Huawei Pura 70 Ultra repose sur un processeur Kirin 9010, uniquement compatible 4G, couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, sans possibilité d'extension.

Classés par ordre de puissance, le Honor Magic6 Pro prend la première place grâce à son Snapdragon 8 Gen 3, reconnu pour ses performances en multitâche et en jeux. Le Pixel 9 Pro XL suit de près avec son Tensor G4, optimisé pour l'intelligence artificielle et les traitements photo. Enfin, le Huawei Pura 70 Ultra, malgré ses excellentes prestations, ferme la marche du fait de sa compatibilité limitée à la 4G et de performances processeur légèrement inférieures.

Concernant les écrans, chacun des modèles dispose d'une dalle AMOLED de 6,8 pouces, mais avec des nuances. Le Honor Magic6 Pro propose un écran incurvé sur deux côtés, avec une définition de 1280x2800 pixels, une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, un pic de luminosité de 1600 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Pixel 9 Pro XL offre quant à lui une définition légèrement supérieure de 1344x2992 pixels, une compatibilité HDR10+, et une luminosité qui peut grimper jusqu’à 3000 cd/m² en conditions extrêmes, également à 120 Hz. Le Huawei Pura 70 Ultra, avec son écran incurvé sur les quatre côtés, propose une définition de 1260x2844 pixels, un pic de luminosité de 2500 cd/m², et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Si l’on classe les écrans par qualité, le Google Pixel 9 Pro XL prend la tête grâce à sa luminosité exceptionnelle et sa très haute définition. Il est suivi par le Huawei Pura 70 Ultra pour son équilibre entre luminosité et incurvation. Le Honor Magic6 Pro reste tout de même un excellent choix avec ses certifications Dolby Vision et HDR10+.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, les trois modèles misent sur des configurations ambitieuses. Le Honor Magic6 Pro est équipé d’un module principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels utilisable également pour la macro, et d’un téléobjectif de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x. Il est accompagné d’un capteur selfie de 50 mégapixels. Le Pixel 9 Pro XL dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels également stabilisé, d'un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels capable d’un zoom optique 5x, sans oublier un capteur selfie de 42 mégapixels. Le Huawei Pura 70 Ultra adopte une approche différente avec un capteur principal rétractable de 50 mégapixels (taille 1 pouce), un ultra grand-angle de 40 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels à zoom optique 3,5x. Son capteur selfie se limite à 13 mégapixels.

En termes de qualité photographique, le Huawei Pura 70 Ultra se distingue grâce à son capteur principal d’un pouce rétractable, idéal pour une gestion optimale de la lumière. Il est suivi par le Pixel 9 Pro XL, remarquable pour son zoom optique 5x, puis par le Honor Magic6 Pro qui offre toutefois un excellent équilibre polyvalent.

Sur le plan de la connectivité, tous trois proposent la 5G à l’exception du Huawei limité à la 4G. En Wi-Fi, les Honor Magic6 Pro et Pixel 9 Pro XL sont compatibles Wi-Fi 7, tandis que le Huawei Pura 70 Ultra s'arrête au Wi-Fi 6. La technologie NFC est disponible sur tous les modèles, tout comme le Bluetooth (5.3 pour Honor et Google, 5.2 pour Huawei). Aucun n'embarque de prise jack audio. Seuls le Honor Magic6 Pro et le Huawei Pura 70 Ultra disposent d’un émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreinte digitale est positionné sous l’écran pour chacun, avec une mention spéciale pour le Huawei dont le capteur est situé à seulement 1 cm du bord inférieur, ce qui facilite l'accès.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les batteries de grande capacité promettent des durées d’utilisation confortables, sous réserve bien entendu des usages individuels. Le Honor Magic6 Pro propose une batterie de 5600 mAh, le Huawei Pura 70 Ultra dispose de 5200 mAh, tandis que le Google Pixel 9 Pro XL est équipé d'une batterie de 5060 mAh.

Le Honor Magic6 Pro, avec sa capacité supérieure, devrait logiquement proposer la meilleure autonomie, bien que cela dépende aussi des optimisations logicielles propres à chaque modèle. Côté recharge, le Huawei Pura 70 Ultra prend l’avantage avec une charge filaire de 100 watts et une charge sans fil de 80 watts. Le Honor suit avec une charge filaire de 80 watts et une charge sans fil de 60 watts. Le Pixel 9 Pro XL est nettement en retrait, proposant une charge filaire à 37 watts et une charge sans fil à 23 watts.

Enfin, en matière de recharge inversée, tous trois permettent de recharger d'autres appareils sans fil ou via un câble, mais avec des vitesses variables selon les modèles.