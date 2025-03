Les meilleurs smartphones pliants pour préparer 2025

Samsung Galaxy Z Flip 6 : le nouveau pliant star de chez Samsung

Successeur du Z Flip 5, le Galaxy Z Flip 6 est le nouveau modèle phare du fabricant coréen sur le segment des smartphones pliants au format livre. Son principal écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces se plie en son centre pour adopter un format ultra-compact avec 12,1 mm d’épaisseur.

Lorsque cet écran est déplié, l’épaisseur du smartphone passe à seulement 5,6 mm. A l’extérieur, un petit écran de 3,4 pouces est présent pour diverses utilisations pratiques.

Ce smartphone pliant embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 3, couplé à 12 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage interne. Cette configuration assure une fluidité exemplaire pour toutes les tâches quotidiennes et le multitâche.

Pour vos photos et vidéos, vous pouvez compter sur un triple module de 50+12+10 mégapixels à l'arrière, capable de filmer en 8K, et sur une caméra selfie de 10 mégapixels.

Samsung a particulièrement soigné l'aspect logiciel avec son interface One UI 6.1, qui tire pleinement parti du format pliant. Le mode Flex View optimise l'affichage des applications quand le téléphone est partiellement replié. De plus, avec l’intégration de Galaxy AI, le Galaxy Z Flip 6 profite des dernières innovations de Samsung en matière d’intelligence artificielle, avec, notamment, la traduction live et les fonctionnalités photo avancées.

Ajoutez à tout cela, la possibilité d’utiliser un stylet et une batterie de 4400 mAh qui se recharge à 50% en seulement 30 minutes.

Honor Magic V3 : Le coup de maître de Honor

Solide concurrent de Samsung sur les autres segments, Honor se positionne aussi efficacement sur la niche des smartphones pliants avec son Magic V3. Smartphone pliant le plus fin du marché, ce modèle au format livre mise tout sur sa charnière ultra slim, mais très robuste (9,2 mm plié et seulement 4,5 mm une fois déplié).

Il est doté d’un large écran interne de 7,92 pouces (2344 x 2156 pixels) et d’un écran externe de 6,78 pouces. Les deux dalles OLED LTPO proposent un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité maximale de 2500 nits.

Sous le capot, on retrouve le puissant Snapdragon 8 Gen 3, épaulé par 12 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. La partie photo est impressionnante avec son triple capteur arrière 50+50+40 mégapixels qui est capable de capturer des clichés détaillés dans toutes les conditions, et peut filmer en 4K.

L'interface MagicOS 8.0 basée sur Android 14 apporte de nombreuses optimisations pour le format pliant, avec des fonctionnalités avancées comme IA Eraser et la traduction automatique « Face to Face ».

Par ailleurs, la batterie de 5150 mAh assure une excellente autonomie, tandis que la charge rapide 66W permet de récupérer rapidement de l'énergie. Comme son concurrent coréen, le Honor Magic V3 est, lui aussi, compatible avec un stylet, le Honor Magic Pencil.

Google Pixel 9 Pro Fold : L'innovation selon Google

Premier smartphone pliant de Google, le Pixel 9 Pro Fold marque une nouvelle étape dans l'histoire de la famille des Pixel. Il arbore, lui aussi, un design relativement fin (5,1 mm déplié et 10,5 mm une fois plié).

Son écran intérieur Super Actua Flex de 8 pouces et son écran extérieur Actua de 6,3 pouces offrent des surfaces d’affichage captivantes, profitant toutes les deux d’un taux de rafraîchissement adaptatif 1-120 Hz.

Sous la coque, le processeur Google Tensor G4 est associé à 16 Go de RAM pour des performances de haut vol, notamment pour les fonctionnalités d'IA. A ce sujet, le Pixel 9 Pro Fold bénéficie des fonctionnalités innovantes de Gemini, l’assistant IA de Google.

Côté photo, le module arrière intègre un capteur principal 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 10,5 MP et un téléobjectif de 10,8 mégapixels avec zoom optique 5x.

L'expérience Android 14 stock est parfaitement optimisée pour le format pliant, avec des fonctionnalités exclusives comme le mode écran partagé amélioré. Ce modèle jouit par ailleurs d’une autonomie très confortable grâce à sa batterie de 4650 mAh compatible avec la charge rapide à 45 W et la charge sans fil.

Une nouvelle expérience mobile premium à votre portée

Ces trois smartphones pliants sont les nouveaux must-have pour tous les utilisateurs en quête d’une nouvelle expérience mobile de qualité premium, où flexibilité et hautes performances vont de pair. Chacun d’eux propose une approche différente du concept, entre format compact et productivité maximale.

Pour faire votre choix, tenez compte de vos besoins spécifiques et de vos préférences esthétiques. Mais dans tous les cas, vous ne serez sûrement pas déçu !