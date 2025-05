Les meilleurs smartphones pour filmer en 4K (ou plus) sans casser son budget :

Les trois smartphones que nous comparons ici adoptent chacun un style distinct, notamment en matière d'intégration des modules photo à l’arrière. Le Xiaomi 14T Pro opte pour une plaque rectangulaire légèrement surélevée dans le coin supérieur gauche, où sont regroupés trois capteurs avec une finition en verre et une disposition géométrique ordonnée. À l’inverse, l’iPhone 16 Pro conserve le design d’Apple avec un bloc photo carré arrondi dans le coin supérieur gauche également, mais les capteurs sont répartis de manière triangulaire, intégrés dans une finition en verre mat. Enfin, le OnePlus Nord 4 mise sur une disposition plus épurée, avec deux grands capteurs positionnés en ligne verticale au centre supérieur du dos, offrant un aspect plus symétrique.

Concernant le profil, l’iPhone 16 Pro reste fidèle à ses lignes plates en titane, tandis que le Xiaomi 14T Pro affiche des contours légèrement arrondis avec une finition en aluminium. Le OnePlus Nord 4, quant à lui, adopte un design plus anguleux avec des bords plats en alliage métallique. En termes de coloris, l’iPhone 16 Pro est disponible en quatre finitions : Titane naturel, Titane bleu, Titane blanc et Titane noir. Le Xiaomi 14T Pro est proposé en Noir, Bleu océan et Vert jade. Le OnePlus Nord 4 arrive quant à lui en Argent glacial, Noir minuit et Bleu céleste.

Du point de vue des dimensions, le OnePlus Nord 4 est le plus grand avec 6,78 pouces de diagonale pour un poids de 199 g. Le plus léger est l’iPhone 16 Pro, avec 194 g, tandis que le Xiaomi 14T Pro pèse 204 g, ce qui en fait le plus lourd du trio. Côté encombrement, l’iPhone 16 Pro est le plus compact avec une diagonale de 6,1 pouces.

En ce qui concerne la résistance à l’eau et à la poussière, l’iPhone 16 Pro bénéficie d’une certification IP68, la plus complète parmi les trois, garantissant une immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes. Le Xiaomi 14T Pro est certifié IP68 également, mais avec une profondeur maximale de 1,5 mètre. Le OnePlus Nord 4, pour sa part, se contente d’une certification IP65, assurant une protection contre les jets d’eau, mais pas contre une immersion prolongée.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté des modules photo, chaque smartphone propose une approche différente. Le Xiaomi 14T Pro est équipé d’un triple capteur composé d’un objectif principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. Il est capable d’enregistrer des vidéos en 8K à 24 i/s, et en 4K jusqu’à 60 i/s, ce qui en fait un excellent choix pour la captation de contenus haute définition.

L’iPhone 16 Pro dispose également d’un triple module photo : un capteur principal de 48 mégapixels, un téléobjectif x3 de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il propose l’enregistrement en 4K jusqu’à 60 i/s, avec une excellente stabilisation optique et une gestion logicielle avancée via le codec Apple ProRes, très prisé par les créateurs de contenu.

Le OnePlus Nord 4 est doté d’un double capteur photo avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. L’appareil peut filmer en 4K à 60 i/s, mais ne propose pas d’enregistrement en 8K. Il est donc plus limité en termes de polyvalence photo et vidéo.

En termes de classement, l’iPhone 16 Pro se distingue pour la qualité globale de ses clichés et de ses vidéos, notamment grâce à la stabilisation, la colorimétrie et les algorithmes de traitement. Il est suivi du Xiaomi 14T Pro, très complet et capable d’enregistrer en 8K. Le OnePlus Nord 4 ferme la marche avec une configuration plus modeste.

Sur la connectivité, tous les modèles prennent en charge la 5G et le Bluetooth 5.3. Le Xiaomi 14T Pro est compatible Wi-Fi 7, intègre un infrarouge pour contrôler des appareils à distance et son lecteur d’empreintes est situé sous l’écran. L’iPhone 16 Pro prend en charge le Wi-Fi 6E, n’a pas de port jack ni d’infrarouge, et le Face ID remplace le lecteur d’empreintes classique. Le OnePlus Nord 4, pour sa part, est compatible Wi-Fi 6, ne propose pas d’infrarouge, mais son lecteur d’empreintes est également sous l’écran. Aucun des trois n’intègre de prise jack audio.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du point de vue de la performance brute, chaque appareil utilise des technologies de dernière génération, mais avec des approches différentes. Le Xiaomi 14T Pro est animé par le MediaTek Dimensity 9300, un SoC gravé en 4 nm et épaulé ici par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via carte microSD. Ce processeur se distingue par sa configuration "all big cores" (quatre cœurs haute performance Cortex-X4), ce qui le rend très performant dans les tâches exigeantes, notamment la vidéo 4K ou 8K.

L’iPhone 16 Pro embarque quant à lui la nouvelle puce Apple A18 Pro, toujours conçue en interne par Apple, avec une architecture optimisée pour l’efficience énergétique et les performances graphiques, notamment en traitement d’image. Il est couplé à 8 Go de RAM et proposé avec 128, 256, 512 Go ou 1 To de stockage, sans option d’extension non plus. Le système iOS et la puce A18 Pro offrent une intégration logicielle optimisée qui se traduit par une fluidité et une réactivité exemplaires.

Le OnePlus Nord 4, quant à lui, s’appuie sur le Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, un processeur milieu de gamme très efficace, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, sans port microSD. Bien qu’excellent dans cette gamme de prix, il reste en retrait face aux deux autres en termes de puissance de calcul.

En termes de hiérarchie de puissance, l’iPhone 16 Pro est le plus performant grâce à la puce A18 Pro et son système d’exploitation optimisé. Il est suivi de très près par le Xiaomi 14T Pro, qui offre une puissance brute légèrement supérieure en multitâche intensif, mais une optimisation logicielle parfois moins fluide. En troisième position, le OnePlus Nord 4, bien qu’efficace, reste un ton en dessous.

Côté affichage, les trois modèles misent sur des dalles OLED, mais avec des différences notables. Le Xiaomi 14T Pro propose un écran AMOLED de 6,67 pouces, plat, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits. Cela le rend parfaitement lisible en extérieur et très fluide pour les contenus vidéo.

L’iPhone 16 Pro, plus compact, est doté d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, également plat, avec un taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion jusqu’à 120 Hz. Sa luminosité maximale atteint 2000 nits, ce qui est excellent mais un peu en deçà du Xiaomi. Toutefois, la colorimétrie de l’écran Apple reste un modèle de précision.

Le OnePlus Nord 4 dispose d’un écran AMOLED de 6,78 pouces, légèrement incurvé, avec une fréquence de 120 Hz et une luminosité de pointe de 1600 nits. Il est le plus grand écran des trois, mais aussi celui dont la lisibilité en plein soleil est un peu moins marquée.

En somme, en matière de qualité d’écran, le Xiaomi 14T Pro l’emporte grâce à sa haute fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et sa luminosité maximale très élevée. L’iPhone 16 Pro, bien que plus petit, offre une précision d’affichage remarquable. Le OnePlus Nord 4, plus grand et immersif, reste une bonne option mais techniquement un cran en dessous.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les batteries varient également d’un modèle à l’autre. Le Xiaomi 14T Pro embarque une batterie de 5000 mAh, avec une charge rapide filaire de 120 W, permettant un remplissage complet en environ 20 minutes. Il prend en charge la recharge sans fil à 50 W, ce qui en fait l’un des modèles les plus performants dans ce domaine.

L’iPhone 16 Pro dispose d’une batterie estimée à 3274 mAh (Apple ne communique pas officiellement les chiffres), avec une charge filaire de 27 W, et une charge sans fil via MagSafe jusqu’à 15 W. Son autonomie reste correcte grâce à l’optimisation d’iOS, mais la capacité brute est en retrait par rapport aux autres.

Le OnePlus Nord 4 propose une batterie de 5500 mAh, la plus grande du comparatif, avec une charge filaire rapide de 100 W. En revanche, il ne propose pas de recharge sans fil, ce qui peut être un frein pour certains utilisateurs.

En termes d’autonomie, le OnePlus Nord 4 pourrait être le plus endurant, compte tenu de sa batterie plus grande et de son écran AMOLED économe. Toutefois, cela dépendra fortement des usages. Le Xiaomi 14T Pro offre un bon compromis avec sa capacité correcte et sa recharge extrêmement rapide. L’iPhone 16 Pro, bien qu’ayant une plus petite batterie, reste efficace grâce à l’optimisation logicielle, mais se recharge plus lentement et offre une autonomie un peu plus limitée sur le long terme.