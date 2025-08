Les meilleurs smartphones pour jouer sans se ruiner (moins de 400 €)

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G embarque le processeur MediaTek Dimensity 7200-Ultra, une puce gravée en 4 nm qui répond parfaitement aux besoins des jeux les plus exigeants.

Ce processeur assure une gestion efficace de l’énergie tout en conservant des performances stables, même lors de sessions prolongées.

Il est associé à 8 Go de RAM LPDDR4X, ce qui garantit un multitâche fluide et des temps de chargement réduits.

L'écran AMOLED de 6,67 pouces est un des atouts majeurs du Redmi Note 13 Pro+ 5G. Avec sa définition FHD+ et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, cette dalle offre une fluidité remarquable dans les jeux d'action et de course.