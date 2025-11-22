Les meilleurs smartphones pour la photo en novembre 2025 : notre top à tous les prix

Sur le plan du design, les trois modèles adoptent chacun une identité marquée, avec des différences significatives tant en matière d’ergonomie que d’agencement des capteurs photo. Le Huawei Pura 80 Ultra se distingue par un format plutôt imposant avec un dos dominé par un large module photo occupant une surface importante. Les capteurs sont agencés dans un bloc triangulaire au relief particulièrement prononcé, conférant à l’appareil une esthétique technique et assumée. Ce modèle présente des bords légèrement arrondis tout en conservant un dos plat, pour un équilibre entre confort de prise en main et sobriété visuelle. Le smartphone est disponible en plusieurs coloris, dont un noir profond et une teinte dorée plus audacieuse. Il est également certifié IP68 et IP69, ce qui le rend résistant à l’eau et à la poussière même dans des conditions extrêmes.

En face, l’iPhone 17 Pro adopte une approche plus compacte avec un design toujours épuré, reconnaissable à son bloc photo carré situé dans l’angle supérieur gauche. Ce module accueille trois capteurs de taille identique, organisés en triangle et intégrés dans une plaque discrète. Les lignes de l’appareil sont plates, les coins arrondis, et les bordures affinées pour une prise en main facilitée. Proposé en plusieurs teintes sobres et élégantes, parmi lesquelles un bleu profond, un gris argenté ou un orange cosmique, il bénéficie également d’une certification IP68 garantissant une bonne résistance aux éclaboussures et à l’immersion temporaire.

Le Pixel 10 Pro XL se veut plus audacieux. Avec des dimensions proches du Huawei, il adopte un dos dominé par une barre transversale légèrement surélevée intégrant les trois capteurs photo ainsi qu’un capteur de température. Ce choix esthétique confère une forte personnalité au modèle, tout en assurant une reconnaissance immédiate. Le profil général du smartphone reste plat, bien qu’il s’agisse ici du modèle le plus large et l’un des plus lourds de la sélection. Il est décliné en plusieurs coloris tels que le jade, le noir profond ou encore le blanc porcelaine. Comme ses concurrents, il est certifié IP68.

En comparant les mensurations, l’iPhone 17 Pro se révèle être le plus petit et le plus léger des trois, avec un format plus facile à glisser dans une poche. À l’opposé, le Pixel 10 Pro XL est le plus grand, avec un encombrement plus conséquent. En termes de poids, c’est également l’iPhone qui s’impose comme le plus léger, tandis que le Huawei Pura 80 Ultra prend la tête côté gabarit avec son châssis massif. Ainsi, le choix entre ces modèles dépendra en partie de vos préférences en matière de prise en main : compacité et légèreté ou bien format large et imposant.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Lorsque l’on s’intéresse à la puissance de traitement, chacun de ces trois smartphones s’appuie sur des plateformes différentes qui traduisent des choix technologiques distincts. Le Huawei Pura 80 Ultra est animé par le processeur Kirin 9020, une puce maison optimisée pour les tâches photographiques avancées et les performances générales. Il est disponible avec 12 ou 16 Go de mémoire vive, tandis que le stockage interne peut aller jusqu’à 1 téraoctet selon les configurations choisies. Aucun des modèles ne propose de lecteur de carte microSD, ce qui signifie que la capacité de stockage devra être choisie dès l’achat.

L’iPhone 17 Pro s’appuie quant à lui sur la puce Apple A19 Pro, gravée en 3 nanomètres, qui offre une grande efficacité énergétique et des performances de calcul parmi les plus élevées sur le marché actuel. Il est doté de 12 Go de mémoire vive, accompagnés de trois niveaux de stockage interne allant de 256 Go à 1 To, sans possibilité d’extension.

Le Pixel 10 Pro XL, enfin, mise sur le processeur Tensor G5 conçu par Google, qui met l’accent sur l’intelligence artificielle embarquée et les optimisations logicielles pour la photo et les usages quotidiens. Il est accompagné de 16 Go de RAM et propose également un stockage allant jusqu’à 1 To.



Du côté des écrans, les trois smartphones misent sur la technologie OLED avec des dalles LTPO permettant une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 1 à 120 Hz. Le Huawei Pura 80 Ultra est équipé d’un écran de grande taille, légèrement incurvé, avec une luminosité maximale très élevée, ce qui le rend agréable même en plein soleil. Le Pixel 10 Pro XL adopte un écran plat, lui aussi LTPO OLED, offrant des couleurs riches et une excellente réactivité. Quant à l’iPhone 17 Pro, il se dote de la technologie ProMotion avec un écran légèrement plus petit mais aux finitions très soignées, à la fidélité colorimétrique remarquable.

En comparant la qualité des écrans, le Pixel 10 Pro XL tire son épingle du jeu grâce à sa diagonale généreuse, sa fluidité constante et sa maîtrise des contrastes. Le Huawei suit de près avec une dalle lumineuse et immersive, notamment pour les amateurs de contenus vidéo. L’iPhone, plus compact, conserve une excellente qualité d’affichage, bien que sa taille réduite le rende moins immersif que ses concurrents pour certaines utilisations.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, les trois modèles sélectionnés affichent des ambitions affirmées. Le Huawei Pura 80 Ultra intègre une configuration particulièrement sophistiquée avec un capteur principal de 50 mégapixels de type un pouce, accompagné d’un ultra grand-angle de 40 mégapixels. Il embarque également deux téléobjectifs distincts : l’un de 50 mégapixels avec zoom optique 3,7x et l’autre de 12,5 mégapixels avec zoom optique 9,4x. Une caméra multispectrale de 1,5 mégapixel complète le tout, assurant une restitution fidèle des couleurs et une excellente gestion des scènes complexes. À l’avant, on trouve un capteur selfie de 13 mégapixels, capable de filmer en 4K.

L’iPhone 17 Pro, de son côté, propose un système photographique triple avec trois capteurs de 48 mégapixels chacun. Le premier est dédié au grand-angle, le second à l’ultra grand-angle, et le troisième au téléobjectif, avec un zoom optique plus modéré. La caméra frontale, de 18 mégapixels, intègre la technologie Centre Stage, qui permet de recentrer l’image automatiquement lors des appels vidéo.

Le Pixel 10 Pro XL mise également sur trois capteurs à l’arrière : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x. Il propose en outre un zoom numérique qui peut atteindre un grossissement jusqu’à 100x, un atout qui séduira les amateurs de photographie à longue distance. À l’avant, un capteur de 13 mégapixels permet de capturer des autoportraits nets avec un bon niveau de détail.

En matière de qualité photo globale, le Huawei Pura 80 Ultra est le meilleur des trois suivi par le Pixel 10 Pro XL se distingue par son équilibre entre polyvalence et performances de zoom. Ensuite, l’iPhone 17 Pro, bien qu’efficace dans toutes les situations, reste légèrement en retrait en matière de zoom et de flexibilité optique, même s’il conserve une excellente qualité générale.

En ce qui concerne la connectivité, tous les smartphones testés sont compatibles avec la 5G. Le Pixel 10 Pro XL et l’iPhone 17 Pro prennent en charge le Wi-Fi 7, la norme la plus récente, garantissant une bande passante accrue et des débits stables dans les environnements encombrés. Le Huawei Pura 80 Ultra propose une compatibilité avec le Wi-Fi 6.

Enfin, en ce qui concerne la biométrie, le Pixel 10 Pro XL intègre un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, tout comme le Huawei Pura 80 Ultra. L’iPhone 17 Pro, fidèle à la stratégie d’Apple, mise uniquement sur la reconnaissance faciale via Face ID, sans lecteur d’empreintes physiques.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue un critère décisif pour de nombreux utilisateurs. Les trois smartphones sélectionnés disposent de batteries de capacité généreuse, mais des nuances sont à noter. Le Huawei Pura 80 Ultra est doté d’une batterie d’environ 5170 mAh, tandis que le Pixel 10 Pro XL propose une capacité légèrement supérieure, avoisinant les 5200 mAh. Ces deux modèles visent une endurance prolongée, notamment dans des usages intensifs tels que la capture photo, le streaming ou le jeu. L’iPhone 17 Pro, de son côté, adopte une approche différente, privilégiant une optimisation logicielle rigoureuse et une consommation énergétique maîtrisée. Sa batterie, bien que de capacité inférieure, permet toutefois de tenir une journée entière dans un usage varié.

En matière de recharge, le Huawei Pura 80 Ultra prend l’avantage avec une puissance de charge filaire annoncée à 100 watts, ce qui permet une recharge complète en un peu plus de trente minutes selon les conditions. Il propose également une recharge sans fil, bien que la puissance exacte ne soit pas systématiquement précisée. Le Pixel 10 Pro XL offre quant à lui une recharge rapide jusqu’à 45 watts en filaire et 25 watts en sans fil, des valeurs honorables mais en retrait par rapport au Huawei. L’iPhone 17 Pro, fidèle à sa tradition, mise sur la technologie MagSafe pour la recharge sans fil, avec une puissance maximale de 15 watts, tandis que la recharge filaire reste limitée à environ 27 watts.

