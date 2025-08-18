Les meilleurs smartphones pour la rentrée 2025 à moins de 400 euros

Les trois smartphones sélectionnés proposent des lignes modernes, mais adoptent des approches différentes en matière de design, notamment concernant l'intégration des capteurs photo à l’arrière. Le Samsung Galaxy A36 5G mise sur une disposition verticale minimaliste avec trois capteurs alignés dans le coin supérieur gauche, sans module apparent, dans un style hérité du Galaxy S24.

Le Redmi Note 14 Pro 5G, quant à lui, présente un bloc photo carré proéminent, légèrement surélevé, intégrant trois capteurs et un flash disposés de manière symétrique. Le Nothing Phone (2a) se distingue nettement de ses concurrents grâce à ses deux capteurs alignés horizontalement au centre, avec un design semi-transparent et les fameux effets lumineux LED Glyph, marque de fabrique de la marque.

Concernant le profil, le Galaxy A36 5G et le Redmi Note 14 Pro 5G proposent des tranches légèrement arrondies, tandis que le Nothing Phone (2a) affiche des lignes plates plus marquées.

En ce qui concerne les coloris, le Galaxy A36 5G est proposé en quatre déclinaisons : Iceblue, Lilac, Navy et Charcoal. Le Redmi Note 14 Pro 5G est disponible en trois teintes : Midnight Black, Forest Green et Arctic White. Enfin, le Nothing Phone (2a) n’est proposé qu’en deux couleurs sobres : noir et blanc.

Sur le plan des dimensions, le Galaxy A36 5G est le plus compact tandis que le Redmi Note 14 Pro 5G est légèrement plus imposant. Le plus grand est le Nothing Phone (2a). En termes de poids, le Galaxy A36 5G est aussi le plus léger avec 177 grammes, suivi du Redmi Note 14 Pro 5G à 190 grammes. Le plus lourd est le Nothing Phone (2a) avec 190 grammes également, mais un équilibre légèrement différent dû à sa structure.

Enfin, en matière d’étanchéité, seul le Galaxy A36 5G est certifié IP67, ce qui le rend résistant à l’eau et à la poussière. Le Redmi Note 14 Pro 5G affiche une certification IP54, qui offre une protection limitée contre les éclaboussures. Le Nothing Phone (2a), quant à lui, se contente d’une certification IP54 également, le plaçant dans la même catégorie que le modèle de Redmi, mais en retrait face à Samsung.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan de la puissance brute, les trois smartphones intègrent des processeurs de milieu de gamme récents, mais d’architectures différentes. Le Samsung Galaxy A36 5G embarque le Qualcomm Snapdragon 695, un SoC gravé en 6 nm, épaulé par 6 Go ou 8 Go de RAM, et une capacité de stockage de 128 Go extensible via carte microSD. Le Redmi Note 14 Pro 5G s’appuie sur le très efficace MediaTek Dimensity 7200 Ultra, également gravé en 4 nm, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, sans extension microSD. Enfin, le Nothing Phone (2a) utilise le MediaTek Dimensity 7200 Pro, une version légèrement modifiée, avec 8 ou 12 Go de RAM selon les variantes, et 128 ou 256 Go de stockage non extensible.

En termes de hiérarchie des performances, le Nothing Phone (2a) et le Redmi Note 14 Pro 5G sont les plus puissants, grâce à leur puce Dimensity 7200 (Pro ou Ultra) de dernière génération. Le Nothing se démarque légèrement grâce à sa meilleure gestion thermique et son optimisation logicielle, notamment avec Nothing OS. En troisième position, le Galaxy A36 5G, bien que fluide pour un usage quotidien, reste en retrait sur les performances brutes, en particulier dans les jeux exigeants ou le multitâche lourd, à cause de son SoC plus ancien et moins performant.

Du côté des écrans, les trois smartphones misent sur des dalles AMOLED, mais là encore, des nuances importantes apparaissent. Le Nothing Phone (2a) est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 300 cd/m². L’écran est plat.

Le Redmi Note 14 Pro 5G propose un écran AMOLED de 6,67 pouces, aussi 120 Hz, mais avec une luminosité de 1 800 cd/m², ce qui le rend plus lisible en plein soleil. Son écran est également plat. Le Galaxy A36 5G, quant à lui, dispose d’une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces, 120 Hz, avec une luminosité inférieure (jusqu’à 1 000 cd/m²). Son écran est également plat.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photo, les trois modèles se défendent bien, mais chacun avec ses spécificités. Le Redmi Note 14 Pro 5G dispose d’un module principal de 200 mégapixels (f/1.7), capable de produire des clichés détaillés et lumineux, couplé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. À l’avant, un capteur de 16 mégapixels assure les selfies. Le Nothing Phone (2a) embarque un double module : un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.9) et un ultra grand-angle de 50 mégapixels également, pour des clichés cohérents dans plusieurs situations. La caméra frontale est de 32 mégapixels. Enfin, le Galaxy A36 5G propose un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.8), accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 2 mégapixels, avec une caméra frontale de 13 mégapixels.

En matière de performances photo, le Redmi Note 14 Pro 5G domine grâce à la définition élevée de son capteur principal, qui permet une grande souplesse de recadrage, même si le traitement logiciel peut parfois lisser les détails. Le Nothing Phone (2a) arrive en deuxième position, avec une très bonne restitution des couleurs et une belle homogénéité entre les deux modules arrière. Le Galaxy A36 5G, tout en offrant une qualité photo décente, reste un cran en dessous, surtout en basse lumière.

Pour la connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G et proposent une connectivité Wi-Fi moderne. Le Galaxy A36 5G est compatible Wi-Fi 5, le Redmi Note 14 Pro 5G passe au Wi-Fi 6, et le Nothing Phone (2a) prend la tête avec la compatibilité Wi-Fi 6E, plus rapide et plus stable. Aucun des trois modèles ne propose de prise jack 3,5 mm. En revanche, le Redmi Note 14 Pro 5G se distingue par la présence d’un émetteur infrarouge, utile pour contrôler certains appareils électroniques. Concernant le lecteur d’empreintes digitales, il est placé sous l’écran pour le Nothing Phone (2a) et le Redmi Note 14 Pro 5G, tandis qu’il est situé sur le bouton d’alimentation pour le Galaxy A36 5G, un choix plus conventionnel.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie est un critère crucial pour les utilisateurs mobiles. Le Nothing Phone (2a) embarque une batterie de 5 000 mAh, tout comme le Redmi Note 14 Pro 5G. Le Galaxy A36 5G, lui, dispose d’une batterie de 5 000 mAh également.

En théorie, les trois modèles peuvent offrir une journée complète d’autonomie, voire plus selon l’usage. Toutefois, l’efficacité énergétique des processeurs joue un rôle important. Le Nothing Phone (2a) et le Redmi Note 14 Pro 5G, avec leurs puces gravées en 4 nm, sont potentiellement plus endurants que le Galaxy A36 5G.

Côté recharge, les différences sont notables. Le Redmi Note 14 Pro 5G prend l’avantage avec une recharge rapide de 120 W, permettant un passage de 0 à 100 % en environ 20 minutes. Le Nothing Phone (2a) propose une recharge de 45 W, ce qui reste raisonnable pour une batterie de cette capacité. Le Galaxy A36 5G, quant à lui, est limité à une recharge de 25 W, ce qui le rend plus lent à recharger.

Enfin, seul le Nothing Phone (2a) propose la recharge sans fil, avec une puissance de 15 W, une fonctionnalité absente des deux autres modèles.