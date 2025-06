Les meilleurs smartphones pour randonner, voyager ou camper en extérieur !

En matière de design, chacun de ces smartphones présente des caractéristiques différentes, importantes lorsque l’on s’oriente vers un usage en extérieur. Le Honor Magic7 Lite arbore un dos légèrement incurvé où les capteurs photo sont agencés dans un module circulaire centré en haut. Son profil est arrondi, ce qui facilite la prise en main sur des sentiers accidentés.

Le Samsung Galaxy S23 FE, de son côté, adopte une esthétique plus épurée avec trois capteurs photo alignés verticalement en haut à gauche, sans module proéminent. Son profil est plat, offrant une meilleure stabilité lorsqu’il est posé sur une surface. Le Google Pixel 8a conserve l'identité visuelle de la gamme Pixel, avec une barre horizontale traversant le dos et intégrant deux capteurs photo. Son profil est légèrement arrondi.

Concernant les coloris, le Honor Magic7 Lite est proposé en argent, vert et noir. Le Galaxy S23 FE se décline en graphite, lavande, vert menthe et crème. Quant au Pixel 8a, il est disponible en porcelaine, obsidienne et aloe. Côté dimensions, le plus compact est le Google Pixel 8a (152,1 x 72,7 x 8,9 mm) tandis que le plus grand est le Honor Magic7 Lite (163,7 x 74,6 x 8 mm). Le modèle le plus léger est également le Pixel 8a avec 188 grammes, contre 209 grammes pour le Galaxy S23 FE, qui est le plus lourd.

Enfin, l’étanchéité est un point crucial en extérieur. Le Galaxy S23 FE et le Pixel 8a sont tous deux certifiés IP68, garantissant une protection contre la poussière et une immersion prolongée. Le Honor Magic7 Lite, en revanche, ne bénéficie que d’une certification IP54, suffisante contre les éclaboussures mais insuffisante pour une immersion totale.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous leur coque, les smartphones se distinguent également par leurs processeurs. Le Honor Magic7 Lite embarque le Qualcomm Snapdragon 695 5G, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, sans possibilité d’extension via carte microSD. Le Samsung Galaxy S23 FE est propulsé par le puissant Exynos 2200, secondé par 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, sans extension possible également. Enfin, le Google Pixel 8a s’appuie sur la puce Google Tensor G3, accompagnée de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, toujours sans microSD.

En termes de puissance brute, le Google Pixel 8a prend l’avantage grâce à son processeur dernier cri optimisé pour l’intelligence artificielle, suivi de près par le Galaxy S23 FE dont l’Exynos 2200 offre d’excellentes performances en multitâche et en jeux. Le Honor Magic7 Lite, avec son Snapdragon 695, se positionne clairement en retrait, suffisant pour les tâches courantes mais limité pour les applications exigeantes.

Quant aux écrans, chacun offre des caractéristiques intéressantes. Le Honor Magic7 Lite est équipé d'une dalle OLED de 6,67 pouces, rafraîchie à 120 Hz, avec une luminosité maximale de 1200 cd/m². Le Galaxy S23 FE propose un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces, avec une fréquence de 120 Hz également et une luminosité de pointe de 1450 cd/m². Enfin, le Pixel 8a présente un écran OLED de 6,1 pouces, 120 Hz également, mais avec une luminosité maximale légèrement inférieure, de l’ordre de 1400 cd/m². Tous ces écrans sont plats, ce qui limite les risques de reflets parasites.

En termes de qualité d’affichage, le Galaxy S23 FE se démarque par sa dalle plus lumineuse et ses noirs profonds, suivi du Pixel 8a pour sa finesse d’affichage et ses couleurs naturelles. Le Magic7 Lite, bien que très correct, reste légèrement en retrait en termes de contraste et de finesse. Cependant, c’est sans conteste le plus solide des trois et il vous promet une résistance à toute épreuve pouvant supporter les chutes contre les cailloux et même de se faire rouler dessus, un atout crucial en extérieur.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, les différences sont marquées. Le Honor Magic7 Lite propose un module principal de 64 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Son capteur selfie est de 16 mégapixels. Le Galaxy S23 FE offre une configuration plus polyvalente avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique x3. La caméra avant est de 10 mégapixels. Enfin, le Pixel 8a mise sur la qualité avec un capteur principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, tandis que la caméra frontale est également de 13 mégapixels.

En termes de résultats, le Google Pixel 8a excelle grâce à ses algorithmes avancés et à ses performances en basse lumière. Il est suivi par le Galaxy S23 FE, très bon en polyvalence grâce à son zoom optique. Le Magic7 Lite, s’il propose une définition correcte, reste plus limité pour les amateurs de photo exigeants.

Côté connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G. Le Honor Magic7 Lite prend en charge le Wi-Fi 5, tandis que le Galaxy S23 FE et le Pixel 8a supportent le Wi-Fi 6E, offrant de meilleures vitesses et une latence réduite, un atout pour les voyageurs connectés. Aucun des trois ne dispose de prise jack audio. Le Honor Magic7 Lite possède un émetteur infrarouge, pratique pour remplacer une télécommande, tandis que les deux autres en sont dépourvus. Pour la sécurité, tous intègrent un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, une solution pratique pour un déverrouillage rapide même en extérieur.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Lorsqu’il s'agit d'autonomie, un facteur déterminant pour les longues randonnées ou les séjours en camping sans accès fréquent à une prise, la capacité des batteries est primordiale. Le Honor Magic7 Lite intègre une batterie de 4800 mAh, le Galaxy S23 FE une batterie de 4500 mAh, et le Pixel 8a propose une capacité de 4492 mAh.

Sur le papier, le Magic7 Lite offre la plus grande capacité, promettant une autonomie confortable pour une journée entière, voire plus, en utilisation modérée. Cependant, il faut noter que l’autonomie réelle dépendra fortement de l’optimisation logicielle et du processeur : à ce titre, le Pixel 8a est reconnu pour son excellente gestion énergétique.

Pour la recharge, le Honor Magic7 Lite supporte une charge rapide de 66 W (filaire), mais il ne propose pas la charge sans fil. Le Galaxy S23 FE permet une recharge rapide à 25 W et est compatible avec la charge sans fil jusqu'à 15 W. Enfin, le Pixel 8a est limité à 18 W en filaire et à 7,5 W en sans fil. Ainsi, si la rapidité est votre priorité, le Magic7 Lite est à privilégier. En revanche, pour la polyvalence d’une recharge sans fil lors de déplacements, le Galaxy S23 FE se montre plus pratique.