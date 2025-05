Les meilleurs smartphones qui ne surchauffent pas, même en plein été

Les trois smartphones que nous comparons ici présentent des choix esthétiques différents, tant dans l'agencement des capteurs photo que dans le design global. Le Samsung Galaxy S24 adopte un style épuré avec trois capteurs arrière positionnés verticalement en colonne, directement incrustés dans la coque sans îlot saillant. Ce choix de design confère à l’appareil une allure sobre et minimaliste. Le Pixel 8a, quant à lui, reste fidèle à l'identité visuelle de Google avec une barre horizontale logeant les capteurs photo à l’arrière, une signature esthétique propre à la série Pixel. Le OnePlus 12 opte pour un module circulaire imposant centré sur la partie arrière, qui accueille les capteurs dans une disposition symétrique. Cela confère un aspect plus massif et technologique.

Sur le plan du format, le Galaxy S24 présente des bords plats et une prise en main compacte. Le Pixel 8a, également au format plat, adopte des coins arrondis qui facilitent l’ergonomie. Le OnePlus 12 se distingue par un profil incurvé, tant à l’avant qu’à l’arrière, ce qui lui donne un aspect plus premium mais moins pratique pour certains usages, notamment à une main. Concernant les couleurs, le Galaxy S24 est disponible en Noir, Gris, Violet et Jaune. Le Pixel 8a se décline en Noir, Porcelaine, Aloe (vert) et Bleu. Le OnePlus 12 est proposé en Noir et Vert.

En termes de gabarit, le Pixel 8a est le plus petit avec une diagonale d’écran de 6,1 pouces, suivi du Galaxy S24 avec ses 6,2 pouces, tandis que le OnePlus 12 est le plus grand avec 6,82 pouces. Il est également le plus lourd (220 g), comparé aux 167 g du Galaxy S24 et aux 188 g du Pixel 8a, qui est ainsi le plus léger. Côté résistance à l’eau et à la poussière, le Galaxy S24 et le Pixel 8a disposent d’une certification IP68, offrant une bonne étanchéité. Le OnePlus 12, lui, se contente d’une certification IP65, moins protectrice, notamment contre l’immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du côté des performances, chacun des trois smartphones embarque une puce différente qui définit ses capacités. Le Samsung Galaxy S24 est animé par le Samsung Exynos 2400, une puce gravée en 4 nm, couplée à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Le Pixel 8a utilise le Google Tensor G3, également gravé en 4 nm, avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Quant au OnePlus 12, il est équipé du Snapdragon 8 Gen 3, le SoC le plus récent de Qualcomm, épaulé par 12 ou 16 Go de RAM selon les configurations, et 256 ou 512 Go de stockage.

Aucun de ces modèles ne propose de lecteur de carte microSD : le stockage n’est donc pas extensible. En termes de puissance brute, le OnePlus 12 se place en tête grâce à son Snapdragon 8 Gen 3, qui surclasse les deux autres en calcul CPU et GPU. Il est suivi du Galaxy S24 avec l’Exynos 2400, qui montre de bonnes performances générales, mais reste en retrait face au Snapdragon. Le Pixel 8a, bien que fluide pour un usage courant, est le moins performant des trois en raison du positionnement plus modeste de la puce Tensor G3.

Concernant l’écran, des différences notables apparaissent également. Le Galaxy S24 propose une dalle AMOLED FHD+ de 6,2 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits. L’écran est plat. Le Pixel 8a offre une dalle OLED FHD+ de 6,1 pouces, avec un rafraîchissement de 60 à 120 Hz, et une luminosité maximale de 1 400 nits, également avec un écran plat. Le OnePlus 12 surpasse ses concurrents avec une dalle AMOLED LTPO 6,82 pouces, rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, et une luminosité maximale de 4 500 nits. De plus, son écran est légèrement incurvé.

En somme, pour la qualité d’affichage, le OnePlus 12 prend l’avantage, grâce à sa grande diagonale, sa dalle LTPO performante et sa luminosité record. Il est suivi par le Galaxy S24, très équilibré avec un excellent taux de rafraîchissement et une bonne luminosité. Le Pixel 8a ferme la marche, avec une dalle correcte mais en retrait sur la luminosité et les technologies employées.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le volet photographique distingue également les trois modèles. Le Samsung Galaxy S24 est doté d’un triple capteur arrière : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Pour les selfies, il propose un capteur de 12 mégapixels. Le Pixel 8a mise sur la simplicité avec deux capteurs : un principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le capteur frontal affiche 13 mégapixels. Le OnePlus 12, pour sa part, dispose d’un module triple signé Hasselblad : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, et un téléobjectif périscopique x3 de 64 mégapixels. En façade, on retrouve un capteur selfie de 32 mégapixels.

En termes de polyvalence et de capacité optique, le OnePlus 12 domine, grâce à son téléobjectif périscopique de haute résolution et à la qualité des clichés issus du partenariat avec Hasselblad. Le Galaxy S24 suit avec une configuration équilibrée et un zoom optique convaincant. Le Pixel 8a, bien que performant en photographie de jour grâce à ses algorithmes, reste en retrait par l’absence de téléobjectif et la plus faible polyvalence de son module.

Concernant la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G. Le Galaxy S24 prend en charge le Wi-Fi 6E, tout comme le Pixel 8a. Le OnePlus 12 va plus loin avec une compatibilité Wi-Fi 7, plus rapide et à plus faible latence. Aucun de ces modèles ne dispose de prise jack audio. L’émetteur infrarouge est uniquement présent sur le OnePlus 12. Le lecteur d’empreintes digitales est sous l’écran pour les trois modèles, ce qui est pratique et moderne.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, la question de l’autonomie et de la recharge est cruciale, surtout en été où les smartphones peuvent chauffer en usage intensif. Le OnePlus 12 intègre une batterie de 5 400 mAh, la plus généreuse du lot. Le Pixel 8a se contente d’une batterie de 4 492 mAh, tandis que le Galaxy S24 propose une capacité de 4 000 mAh. En théorie, le OnePlus 12 devrait offrir la meilleure autonomie, notamment grâce à sa gestion énergétique du Snapdragon 8 Gen 3 et à son écran LTPO. Toutefois, l’autonomie réelle varie selon les usages et les optimisations logicielles.

Côté recharge, les écarts sont marqués : le Galaxy S24 supporte une charge rapide de 25 W en filaire, le Pixel 8a plafonne à 18 W, tandis que le OnePlus 12 propose une charge ultra-rapide de 100 W, permettant une recharge complète en moins de 30 minutes. En matière de recharge sans fil, le OnePlus 12 prend encore une fois l’avantage avec une puissance de 50 W, contre 15 W pour le Galaxy S24. Le Pixel 8a, lui, n’est pas compatible avec la charge sans fil.