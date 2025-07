Les meilleurs smartphones résistants et endurants pour l’extérieur

Sur le terrain du design, chacun des trois modèles adopte une philosophie différente. Le Samsung Galaxy A35 se distingue par une construction au profil plat, avec un cadre en plastique et une face arrière en verre Gorilla Glass Victus+, ce qui lui confère un aspect plus solide. Ses trois modules photo sont alignés verticalement et indépendamment, dans un style sobre et épuré. Il est proposé en plusieurs couleurs : Bleu Arctique, Lilas, Citron Vert et Noir.

Le Honor Magic7 Lite opte pour un design aux lignes légèrement incurvées. Son module photo circulaire centré à l’arrière attire immédiatement l’œil : il regroupe tous les capteurs dans une même structure circulaire, ce qui rappelle certains designs de smartphones premium. Le châssis est métallique avec un dos en plastique brillant. Il est décliné en trois coloris : Bleu Cristal, Noir Minuit et Vert Émeraude.

Le realme C75 5G affiche quant à lui un design plat et anguleux, avec un module photo vertical regroupant deux capteurs et un flash, placé en haut à gauche au dos de l'appareil. Son style est plus fonctionnel mais soigné. Il est disponible en deux coloris : Bleu Éclatant et Vert Étoilé.

En ce qui concerne les dimensions, le smartphone le plus grand est le Honor Magic7 Lite, avec 163,6 mm de hauteur. Le realme C75 5G le suit de près avec 165,6 mm, mais il est plus fin, à 7,89 mm d’épaisseur. Le plus petit en hauteur est le Galaxy A35, mesurant 161,7 mm, mais il est aussi le plus épais avec 8,2 mm. Côté poids, le plus léger est le Honor Magic7 Lite, avec 175 g, suivi du realme C75 (189 g) et du Galaxy A35, nettement plus lourd avec 209 g.

Concernant la résistance à l’eau et à la poussière, seul le Galaxy A35 bénéficie d’une certification IP67, lui permettant une immersion temporaire dans l’eau et une protection totale contre la poussière. Ni le Honor Magic7 Lite, ni le realme C75 5G ne disposent d’une certification officielle d’étanchéité, ce qui les rend plus vulnérables en conditions extérieures difficiles.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, les trois modèles se positionnent sur des gammes techniques distinctes. Le Galaxy A35 est équipé d’un processeur Samsung Exynos 1380, gravé en 5 nm, qui combine quatre cœurs Cortex-A78 à 2,4 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 à 2 GHz. Il est accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensibles via carte microSD.

Le Honor Magic7 Lite repose sur un Qualcomm Snapdragon 695 5G, gravé en 6 nm, avec deux cœurs Cortex-A78 à 2,2 GHz et six cœurs Cortex-A55 à 1,8 GHz. Il est proposé avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, mais sans possibilité d’extension via microSD.

Le realme C75 5G embarque un MediaTek Dimensity 6100+, une puce d’entrée de gamme gravée en 6 nm. Elle est moins performante, avec une configuration basée sur deux cœurs Cortex-A76 à 2,2 GHz et six cœurs Cortex-A55 à 2 GHz. Ce modèle dispose de 4 ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via microSD.

En termes de puissance brute et d’efficacité globale, le Galaxy A35 s’impose comme le plus performant, suivi par le Honor Magic7 Lite, puis par le realme C75 5G, dont la puce reste suffisante pour des usages simples mais limitée pour des tâches exigeantes.

Du côté de l’écran, le Galaxy A35 est équipé d’une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces, affichant une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il atteint une luminosité maximale de 1000 cd/m², idéale en plein soleil. Son écran est plat et protégé par du verre Gorilla Glass Victus+.

Le Honor Magic7 Lite propose un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces, également Full HD+, avec une fréquence de 120 Hz, mais une luminosité moindre de 600 cd/m². L’effet incurvé donne un aspect plus premium mais peut nuire à la lisibilité en extérieur.

Le realme C75 5G est équipé d’un écran LCD IPS de 6,72 pouces, Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz également. Sa luminosité maximale atteint 680 cd/m², ce qui est légèrement supérieur au Honor mais inférieur au Galaxy A35. L’écran est totalement plat.

En termes de qualité d’affichage, le classement est clair : en premier le Galaxy A35 pour sa dalle AMOLED lumineuse et protégée, en second le Honor Magic7 Lite pour son écran AMOLED incurvé, et en troisième le realme C75 5G, qui conserve un bon taux de rafraîchissement mais avec une dalle IPS moins contrastée.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La configuration photo varie fortement entre ces modèles. Le Galaxy A35 dispose d’un triple capteur : un module principal de 50 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 MP, et un capteur macro de 5 MP. À l’avant, il propose un capteur selfie de 13 MP.

Le Honor Magic7 Lite intègre un double capteur : un capteur principal de 64 MP sans stabilisation optique, et un capteur de profondeur de 2 MP. Le capteur frontal est un module de 16 MP, logé dans un poinçon central.

Le realme C75 5G est plus modeste avec un capteur principal de 50 MP, accompagné d’un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les selfies, on retrouve un capteur de 8 MP.

Sur le terrain de la photographie, le Galaxy A35 propose la configuration la plus complète et la plus performante, grâce à la stabilisation optique et à la présence d’un ultra grand-angle. Il est suivi par le Honor Magic7 Lite, dont la définition est plus élevée mais qui manque de polyvalence. Le realme C75 5G, avec sa configuration plus simple, conviendra à des besoins basiques.

Pour la connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G. Le Galaxy A35 est le seul à intégrer le Wi-Fi 6, tandis que le Honor Magic7 Lite et le realme C75 5G se limitent au Wi-Fi 5. Le Galaxy A35 dispose du Bluetooth 5.3, contre Bluetooth 5.2 pour le Honor et Bluetooth 5.3 pour le realme. Aucun des trois smartphones ne propose de prise audio jack ni d’émetteur infrarouge.

Les lecteurs d’empreintes digitales sont placés sous l’écran pour le Galaxy A35 et le Honor Magic7 Lite, tandis qu’il est latéral sur le bouton d’alimentation pour le realme C75.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Tous les modèles embarquent une batterie de 5000 mAh, ce qui garantit une autonomie confortable dans des conditions d’utilisation variées. Toutefois, les différences d’optimisation et de consommation énergétique influencent les performances réelles.

Le Honor Magic7 Lite, avec son processeur économe et un écran AMOLED peu lumineux, devrait offrir la meilleure autonomie en usage modéré. Le realme C75 5G, bien que doté d’un écran LCD plus énergivore, bénéficie d’une puce moins puissante, ce qui peut compenser en partie. Le Galaxy A35, malgré une puce performante et un écran lumineux, reste relativement économe grâce à sa gravure en 5 nm, mais pourrait consommer davantage en usage intensif.

En matière de recharge, le Honor Magic7 Lite est le plus rapide, avec une charge filaire de 35 W. Le Galaxy A35 suit avec 25 W, et le realme C75 5G est en retrait avec une charge de 18 W. Aucun des trois modèles ne prend en charge la recharge sans fil, ni la recharge inversée.

Ainsi, pour ceux qui privilégient la recharge rapide et une bonne endurance en mobilité, le Honor Magic7 Lite offre un bon compromis. Le Galaxy A35 reste équilibré, tandis que le realme C75 5G, plus lent à recharger, conviendra surtout à un usage quotidien sans sollicitations excessives.