Les meilleurs smartphones Xiaomi à moins de 300€

Au cours de ces dernières années, Xiaomi a lancé une flopée de smartphones, inondant ainsi le marché de modèles aux caractéristiques souvent très proches les unes des autres. A travers ses gammes POCO et REDMI, le fabricant chinois a notamment accentué ses efforts sur l’entrée de gamme et le milieu de gamme très accessible. Sur ces segments, il propose aujourd’hui une bonne dizaine de smartphones aux rapports performances/prix exceptionnels. Voici les 5 meilleurs d’entre eux !

Redmi Note 11

Sous son design minimaliste, le Redmi Note 11 cache d’intéressants atouts. Equipé d’une puce Snapdragon 680 4G couplée à 4 ou 6 Go de RAM, ce smartphone marque des points avec son écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces rafraîchi à 90 Hz. La qualité de l’affichage va donc bien au-delà des attentes d’un modèle d’entrée de gamme classique. Pour la photo, 4 capteurs sont disposés à l’arrière : 50+8+2+2 mégapixels.

Sur le plan de l’autonomie, le Xiaomi Redmi Note 11 ne fait pas non plus dans la dentelle, avec sa batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 33W.

Prix hors promo : à partir de 199,90 € (4/64 Go)

POCO M4 Pro

Autre modèle d’entrée de gamme à la fiche technique suroptimisée, le POCO M4 Pro démarre à peine sur le marché. Sa version 4G est animée par une puce MediaTek Helio G96 associée à 6 ou 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 ou 256 Go qu’il est possible d’étendre jusqu’à 1 To avec une carte micro SD.

Pour ce qui est de l’écran, le fabricant chinois nous gratifie d’une superbe dalle AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces qui bénéficie d’un taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 90 Hz. Côté photo, il faut composer avec un triple module arrière, dont un capteur grand-angle de 64 mégapixels. Enfin, pour la batterie, Xiaomi reprend la formule 5000 mAh et charge rapide 33W.

Prix hors promo : à partir de 199,90 € (6/128 Go)

Redmi Note 10 Pro

Disponible sur le marché depuis mars 2021, le Redmi Note 10 Pro s’illustre notamment par son écran Super AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz ! En plus d’une qualité d’affichage impeccable, ce modèle milieu de gamme mise gros sur la partie photo, avec un capteur grand-angle de 108 mégapixels associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

De quoi prendre des clichés très détaillés et enregistrer des vidéos pro en 4K (30 fps).

Sous le capot, le Redmi Note 10 Pro est animé par une puce Snapdragon 732G avec 6 ou 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne extensible. Une grosse batterie de 5020 mAh compatible charge rapide 33W assure l’autonomie de cet appareil.

Prix hors promo : à partir de 299 € (6/64 Go)

POCO X4 Pro

Annoncé officiellement fin février 2022, le POCO X4 Pro est un smartphone 5G animé par un SoC Snapdragon 695 épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne extensible. Il bénéficie d’un bel écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour la photo, le triptyque arrière de 108+8+2 mégapixels promet des prises très nettes.

Pour ce qui est de la batterie, le bloc de 5000 mAh qui alimente l’appareil est compatible avec la charge turbo à 67 W. 41 minutes suffisent pour en faire le plein intégralement.

Prix : en précommande à partir de 269,90 €, puis 299,90 € (6/128 Go)

Redmi Note 10

Avec le Redmi Note 10, Xiaomi propose l’un des meilleurs rapports performance/prix du marché, tout segment confondu. Ce smartphone s’illustre notamment par son écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces rafraîchi à 90 Hz. Sa puce MediaTek Helio G88 est couplée à 4 ou 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de mémoire interne extensible via micro SD.

Pour la photo, 4 capteurs sont présents au dos de l’appareil : 50+8+2+2 mégapixels. L’ensemble est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 18W et la recharge inversée (9W).

Prix hors promo : à partir de 179,99 € (4/64 Go)