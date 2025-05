Les smartphones avec la meilleure autonomie en 2025 : pour tenir 2 jours sans recharge

Les trois smartphones sélectionnés arborent des designs distincts qui reflètent leur positionnement respectif. Le Honor Magic7 Lite 5G affiche une esthétique travaillée, avec un bloc photo arrière circulaire imposant, inspiré de l'horlogerie, et des bords crénelés qui apportent une certaine sophistication. Les capteurs sont intégrés dans ce cercle central au dos, tandis que la surface arrière, bien que très glissante, résiste aux traces de doigts. Ses bords sont incurvés, de même que son écran, et l’ensemble se distingue par une épaisseur contenue de 8 mm. Ce modèle est disponible en noir et en violet.

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G, de son côté, opte pour un design plus sobre avec un agencement des capteurs photo en coin supérieur gauche. On retrouve trois capteurs répartis dans des cercles légèrement saillants posés sur une plaque qui dépasse discrètement du châssis. Ses profils sont plats, ce qui lui confère une prise en main plus anguleuse. Il est proposé en noir, vert et violet.

Quant au Asus ROG Phone 9, il adopte un style résolument futuriste avec des finitions mêlant mat et brillant, ainsi qu’une texture cristallisée qui facilite la préhension. L’arrière présente un agencement horizontal des capteurs photo, dans le coin supérieur gauche, bien intégré dans la coque. Ce modèle se distingue par des détails pensés pour les joueurs, tels que les boutons AirTrigger. Ses bords sont plats, et il se décline en deux coloris : Noir Fantôme et Blanc Tempête.

En matière de gabarit, le ROG Phone 9 est le plus imposant : 163,8 mm de hauteur, 77 mm de largeur et un poids de 227 g. Il est suivi de près par le Honor Magic7 Lite 5G (162,8 mm de hauteur, 75,5 mm de largeur pour 189 g) et enfin le Redmi Note 14 5G, plus léger à 190 g, avec des dimensions proches (162,4 mm x 75,7 mm). Le ROG Phone 9 est donc le plus lourd et le plus épais, tandis que le Honor Magic7 Lite est le plus fin.

Concernant l’étanchéité, seuls deux modèles disposent d’une certification. Le plus résistant est sans conteste le ROG Phone 9, certifié IP68, qui garantit une immersion prolongée. Le Redmi Note 14 5G propose une protection plus limitée avec une certification IP64. Le Honor Magic7 Lite 5G, quant à lui, se contente d’une certification IP53, suffisante pour les éclaboussures légères, mais insuffisante pour affronter des conditions plus extrêmes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

D’un point de vue technique, les processeurs intégrés varient significativement entre les modèles. Le Asus ROG Phone 9 domine largement cette catégorie en embarquant un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, une puce haut de gamme cadencée à 4,3 GHz, accompagnée d’un GPU Adreno 830. Il est couplé à 12 Go de RAM LPDDR5X et propose deux configurations de stockage (256 Go ou 512 Go) en UFS 4.0, sans extension possible via carte microSD.

Le Honor Magic7 Lite 5G, pour sa part, repose sur un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, moins performant, épaulé par 8 Go de RAM, extensible virtuellement de 8 Go supplémentaires. Il propose un stockage de 256 Go non extensible, dont environ 32 Go sont occupés par le système et les applications préinstallées.

Le Redmi Note 14 5G est quant à lui propulsé par un MediaTek Dimensity 7025-Ultra. Il existe en versions avec 6 ou 8 Go de RAM, et trois options de stockage : 128, 256 ou 512 Go. L’atout de ce modèle réside dans la possibilité d’ajouter une carte mémoire microSD, ce qui offre plus de flexibilité pour les utilisateurs ayant besoin de beaucoup d’espace.

En comparant les performances globales, le ROG Phone 9 est de loin le plus puissant, conçu pour les usages intensifs, y compris les jeux. Il est suivi par le Redmi Note 14 5G, plus polyvalent mais moins performant que le ROG Phone 9. Le Honor Magic7 Lite 5G ferme la marche, bien qu’il reste adapté pour une utilisation quotidienne fluide.

S’agissant des écrans, tous les modèles sélectionnés sont équipés de dalles AMOLED, mais leurs caractéristiques techniques diffèrent. Le ROG Phone 9 propose un écran de 6,78 pouces, plat, avec une fréquence de rafraîchissement de 185 Hz, une luminosité maximale de 2500 cd/m², et une définition de 1080 x 2400 pixels. Il est compatible HDR10+ et protégé par un Corning Gorilla Glass Victus 2.

Le Honor Magic7 Lite 5G, également doté d’un écran de 6,78 pouces, se distingue par une luminosité exceptionnelle allant jusqu’à 4000 cd/m² sous certaines conditions, une fréquence de 120 Hz et une définition légèrement supérieure (1200 x 2652 pixels). L’écran est incurvé et bénéficie d’une technologie de protection spécifique : Honor Ultra-Bounce Anti-Drop.

Enfin, le Redmi Note 14 5G dispose d’un écran plat de 6,67 pouces, avec une luminosité maximale de 2100 cd/m², une fréquence de 120 Hz, une définition de 1080 x 2400 pixels et la prise en charge du HDR10. Il est protégé par un Corning Gorilla Glass 5.

En résumé, le Honor Magic7 Lite 5G se démarque par sa luminosité très élevée, utile en extérieur. Le ROG Phone 9 prend l’avantage pour la fluidité grâce à sa fréquence de 185 Hz, tandis que le Redmi Note 14 5G offre un bon compromis, bien qu’un peu en retrait sur la taille et la technologie de protection.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le ROG Phone 9 propose un trio de capteurs photo : un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, et un capteur macro de 5 mégapixels. À l’avant, il embarque un capteur selfie de 32 mégapixels, de quoi offrir une bonne qualité pour les autoportraits.

Le Honor Magic7 Lite 5G s’équipe également de trois capteurs à l’arrière : un capteur principal de 108 mégapixels, stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, mais il ne possède pas de capteur macro. En façade, on trouve un capteur selfie de 16 mégapixels, suffisant pour la plupart des usages.

Le Redmi Note 14 5G, lui, est plus complet sur le papier avec un module principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Il surclasse le Honor sur le capteur ultra grand-angle, mais son capteur principal ne dispose pas de stabilisation optique. En face avant, le capteur selfie de 20 mégapixels assure une bonne restitution.

Sur le terrain de la qualité photographique, le ROG Phone 9, grâce à la présence du capteur Sony IMX890 et de la stabilisation optique, l’emporte en matière de rendu et de précision, notamment en basse lumière. Il est suivi de près par le Honor Magic7 Lite, dont le capteur principal stabilisé de 108 mégapixels produit de belles images. Le Redmi Note 14 5G, malgré ses trois capteurs, souffre de l’absence de stabilisation optique, ce qui peut limiter les performances en photo, surtout en condition de faible luminosité.

Concernant la connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G et Bluetooth. Le ROG Phone 9 propose la dernière version Bluetooth 5.4, contre 5.3 pour le Redmi Note 14 5G, et 5.1 pour le Honor Magic7 Lite 5G. En matière de Wi-Fi, le ROG se distingue encore avec la compatibilité Wi-Fi 7, contre Wi-Fi 6 pour le Honor et seulement Wi-Fi 5 pour le Redmi.

La technologie NFC est présente sur tous les modèles. Le Redmi Note 14 5G est le seul à proposer un émetteur infrarouge, ce qui peut être pratique pour piloter des appareils domestiques. Le port jack est présent sur le Honor et le Redmi, mais absent sur le ROG Phone 9, orienté vers une connectique plus moderne. Tous disposent d’un lecteur d’empreinte sous l’écran, avec une mention particulière pour celui du Honor, légèrement bas mais réactif.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est au cœur de cette sélection. Le Honor Magic7 Lite 5G intègre une batterie massive de 6600 mAh, de loin la plus généreuse parmi les trois, ce qui lui permet potentiellement de dépasser les deux jours d’usage, selon le type d’utilisation. Ce modèle prend en charge une charge rapide de 66 watts, bien au-dessus de la concurrence, ce qui permet de regagner une charge complète en moins d'une heure. En revanche, il ne propose pas de recharge sans fil.

Le ROG Phone 9, avec ses 5800 mAh, offre également une très bonne endurance, renforcée par une optimisation logicielle poussée pour le gaming. Il prend en charge la recharge rapide, sans mention précise de la puissance exacte, mais inclut en plus la recharge sans fil jusqu’à 15 watts et la charge inversée, un atout non négligeable pour les accessoires.

Le Redmi Note 14 5G, plus modeste, embarque une batterie de 5110 mAh, ce qui reste suffisant pour une journée et demie d’utilisation. Il prend en charge une charge rapide à 45 watts, ce qui est correct, mais inférieur aux deux autres. Il ne propose ni recharge sans fil, ni charge inversée.

Ainsi, en matière d’autonomie, le Honor Magic7 Lite 5G s’impose grâce à sa capacité exceptionnelle et sa vitesse de charge. Il est suivi par le ROG Phone 9, plus équilibré grâce à ses options de recharge avancées. Le Redmi Note 14 5G, bien qu’efficace, reste en retrait sur ce critère.