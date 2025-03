Les smartphones gaming ne sont plus réservés aux gamers : voici pourquoi !

Le design de ces deux smartphones illustre parfaitement leur orientation gaming, avec des choix esthétiques et techniques affirmés. Le Red Magic 10 Pro adopte un format monolithe rectangulaire avec des profils très plats. Il se distingue par son dos en verre semi-transparent qui dévoile certaines composantes internes, notamment le ventilateur agrémenté de LED multicolores.

Ses capteurs photo, parfaitement intégrés à l’arrière, ne dépassent pas de la surface, un élément rare dans l’univers des smartphones actuels. Trois couleurs sont proposées : noir, blanc et transparent. Le téléphone dispose également de gâchettes tactiles et d’un bouton physique permettant de passer en mode "gaming", ce qui accentue encore son positionnement.

De son côté, l’Asus ROG Phone 9 adopte un style également marqué, avec un dos plus classique mais au sein duquel les capteurs photo sont logés dans un module légèrement saillant, placé dans le coin supérieur gauche.

Ce modèle intègre lui aussi des boutons dédiés aux jeux et un système de refroidissement avancé. Il est proposé en deux coloris : Noir Fantôme (Phantom Black) et Blanc Tempête (Storm White). Ses lignes sont également plutôt anguleuses, avec une bonne prise en main malgré son gabarit imposant.

En termes de dimensions, les deux appareils sont proches. Le Red Magic 10 Pro mesure 163,4 mm de hauteur pour 76,1 mm de largeur et pèse 229 grammes. L’Asus ROG Phone 9 est légèrement plus haut (163,8 mm), un peu plus large (77 mm), mais un peu plus léger avec 227 grammes. L’épaisseur est identique (8,9 mm). Ainsi, le Red Magic 10 Pro est le plus compact en taille mais aussi le plus lourd.

Concernant l’étanchéité, les deux smartphones ne se valent pas. Le Red Magic 10 Pro n’est pas certifié, ce qui peut représenter un point de vigilance pour certains utilisateurs. À l’inverse, l’Asus ROG Phone 9 bénéficie d’une certification IP68, ce qui signifie qu’il est protégé contre la poussière et l’immersion temporaire dans l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous leur coque orientée gaming, ces deux smartphones embarquent des composants de tout premier plan. Le Red Magic 10 Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, couplé à un système de refroidissement particulièrement ambitieux, baptisé ICE X.

Ce dernier repose sur l’utilisation de métal liquide, une première sur un smartphone, et sur un ventilateur capable de tourner jusqu’à 23 000 tours par minute.

Il est épaulé par 16 Go de mémoire vive, extensibles virtuellement de 12 Go supplémentaires, et 512 Go de stockage interne. En revanche, il n’est pas possible d’ajouter une carte micro SD.

L’Asus ROG Phone 9 intègre également un Snapdragon 8 Elite. Selon les versions, il dispose de 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X, également extensibles virtuellement. Le stockage est de 256 Go ou 512 Go en UFS 4.0, sans slot micro SD. Même si les deux modèles reposent sur le même processeur, le système de refroidissement du Red Magic 10 Pro permet une meilleure gestion thermique, offrant des performances constantes sur la durée. En outre, le mode "gaming" activable par bouton permet un boost ciblé des performances.

En ce qui concerne l’écran, les deux modèles misent sur des dalles AMOLED, mais avec quelques différences notables. Le Red Magic 10 Pro offre une diagonale de 6,85 pouces, avec une définition de 1216x2688 pixels, une compatibilité HDR10 et une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz.

Sa luminosité peut atteindre un pic de 2000 cd/m², ce qui garantit une bonne lisibilité en toutes circonstances. L’écran est plat et protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5. Notez qu’il propose un capteur à selfie dessous, invisible ce qui permet de profiter d’aucune gêne.

L’Asus ROG Phone 9 propose un écran légèrement plus petit (6,78 pouces), également AMOLED mais de type LTPO, ce qui lui permet d’adapter dynamiquement la fréquence de rafraîchissement. Cette dernière peut monter jusqu’à 185 Hz en mode jeu, bien que limitée à 165 Hz dans les réglages système standards. La définition est de 1080x2400 pixels avec compatibilité HDR10+.

La luminosité maximale n’est pas précisée dans les données techniques disponibles.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Malgré leur positionnement orienté performance, les deux smartphones ne négligent pas la partie photo. Le Red Magic 10 Pro dispose de trois capteurs arrière : un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle également de 50 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels.

Pour les selfies, on trouve un capteur de 16 mégapixels logé sous l’écran, ce qui permet une expérience visuelle sans encoche ni poinçon. L’Asus ROG Phone 9 propose une configuration similaire avec trois capteurs arrière également : un principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de type Gimbal (plus avancée), un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels.

Le capteur à selfie atteint 32 mégapixels, placé classiquement en haut de l’écran.

Ainsi, en matière de photographie, l’Asus ROG Phone 9 prend l’avantage grâce à une stabilisation plus sophistiquée sur le capteur principal, une meilleure caméra frontale et une résolution supérieure sur le capteur macro. Le Red Magic 10 Pro se distingue toutefois par l’intégration discrète du capteur frontal et une définition élevée de son ultra grand-angle.

En termes de connectivité, les deux modèles assurent l’essentiel. Le Red Magic 10 Pro prend en charge la 5G, le Wi-Fi 6 triple bande, le Bluetooth 5.4, le NFC et dispose d’un port jack 3,5 mm. Il propose également un émetteur infrarouge. L’Asus ROG Phone 9, de son côté, monte encore en gamme avec une compatibilité Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, le NFC et également une prise jack.

Il ne propose cependant pas d’émetteur infrarouge.

Quant au lecteur d’empreinte digitale, il est placé sous l’écran dans les deux cas. Le modèle de Red Magic utilise une technologie à ultrasons réputée pour sa rapidité et sa précision, ce qui constitue un atout ergonomique indéniable.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Sur le volet de l’autonomie, les deux smartphones présentent des propositions robustes. Le Red Magic 10 Pro embarque une batterie imposante de 7050 mAh, soit l’une des plus grandes du marché. L’Asus ROG Phone 9, de son côté, se contente d’un accumulateur de 5800 mAh, ce qui reste très conséquent.

En théorie, et bien que l’autonomie dépende toujours fortement des usages, le Red Magic 10 Pro est susceptible d’offrir une endurance supérieure, notamment en lecture vidéo ou en usage mixte.

En matière de recharge, le Red Magic 10 Pro prend aussi l’avantage avec une puissance de charge filaire supportée de 100 W. Cela lui permet de regagner une charge complète en un temps très court, ce qui est particulièrement appréciable pour les utilisateurs intensifs.

Il ne propose cependant ni recharge sans fil, ni recharge inversée. L’Asus ROG Phone 9 offre une recharge rapide et il est compatible avec la recharge sans fil jusqu’à 15 W. En revanche, la recharge inversée n’est pas prise en charge.

Ainsi, si la recharge filaire rapide et la capacité de la batterie sont vos priorités, le Red Magic 10 Pro est à privilégier. Si vous accordez de l’importance à la recharge sans fil, même limitée, l’Asus ROG Phone 9 se montre plus complet sur ce point.