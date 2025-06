Les smartphones les plus doués pour les portraits photo en 2025

Les trois modèles que nous avons sélectionnés présentent des approches très distinctes en matière de design, tant dans leurs lignes générales que dans l’intégration de leurs modules photo. Le Honor Magic6 Pro arbore un dos en verre légèrement incurvé, avec un imposant bloc photo circulaire centré, qui rappelle une lentille d’appareil photo professionnel. Les capteurs sont bien visibles et soulignés par un cerclage métallique.

Le Xiaomi 15, de son côté, présente un design plus minimaliste, avec des lignes droites et un profil plat. Son module photo est positionné dans le coin supérieur gauche et adopte une forme rectangulaire assez épurée. Quant à l’iPhone 16, il conserve un style fidèle aux codes d’Apple : dos en verre mat, bords plats en aluminium ou titane selon les versions, et un bloc photo en diagonale dans le coin supérieur gauche, intégrant deux ou trois capteurs selon les versions.

Quelles configurations pour les photos ?

Sur le volet photographique, les trois smartphones rivalisent d’innovations pour offrir des portraits d’une qualité remarquable. Le Honor Magic6 Pro est doté d’un capteur principal de 180 mégapixels, assisté par une intelligence artificielle avancée pour la détection de sujet, la profondeur de champ et la mise au point ultra-précise. Son bokeh est particulièrement naturel, et le traitement logiciel permet d’obtenir des effets de flou très réussis autour du sujet. Le capteur ultra grand-angle est de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels est également présent, permettant un zoom optique x2,5 à x5 très utile pour les portraits à distance. Le capteur selfie est de 50 mégapixels, avec autofocus et mode portrait.

L’iPhone 16, quant à lui, mise davantage sur l’optimisation logicielle et les algorithmes Apple. Le mode portrait est désormais activé automatiquement dès qu’un visage est détecté, même a posteriori dans l’album photo. Le capteur principal est de 48 mégapixels, et un second capteur téléobjectif de 12 mégapixels assure des portraits détaillés avec un bon détachement du sujet. Le capteur frontal est de 12 mégapixels, avec un excellent rendu des tons chair et une bonne gestion du contre-jour.

Le Xiaomi 15, développé en partenariat avec Leica, utilise un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels également. Le traitement d’image signé Leica met l’accent sur la fidélité des couleurs, le contraste naturel et la profondeur, ce qui se traduit par des portraits au rendu très photographique, avec un bokeh subtil et un excellent sens du détail. Le capteur selfie est de 32 mégapixels.

En conclusion, en matière de portrait, le Honor Magic6 Pro se distingue par sa définition extrême et son IA dédiée au bokeh. L’iPhone 16 séduit par son rendu naturel et automatisé, idéal pour les utilisateurs qui veulent des résultats constants sans réglages. Le Xiaomi 15, quant à lui, propose une approche artistique et authentique grâce à la collaboration avec Leica.