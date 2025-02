Les smartphones que nous avons les mieux notés depuis le début d’année sont…

Le OnePlus 13 et le Honor Magic7 Pro affichent des lignes modernes, mais avec des approches esthétiques distinctes. Le OnePlus 13 adopte un design sobre avec un châssis en aluminium et un dos en verre pour ses versions noir et blanc, tandis que la finition bleue propose un revêtement en similicuir doux. Ses capteurs photo sont regroupés dans un cercle situé dans le coin supérieur gauche du dos du téléphone. Sur la version noire, ce cercle est totalement noir, alors que sur les versions blanche et bleue, son centre est blanc. De son côté, le Honor Magic7 Pro opte pour un dos en verre avec un module photo circulaire, mais placé au centre de l’appareil. Ce cercle est légèrement surélevé, offrant une intégration fluide dans le design général.

Côté prise en main, le OnePlus 13 affiche un profil plat, ce qui lui confère un aspect plus tranché, alors que le Honor Magic7 Pro possède des bordures légèrement arrondies pour un toucher plus doux. En termes de coloris, le OnePlus 13 se décline en noir, blanc et bleu, tandis que le Honor Magic7 Pro est proposé en noir ou argent.

Concernant les dimensions, les deux smartphones sont relativement proches, mais le Honor Magic7 Pro est légèrement plus large et plus épais. En revanche, le OnePlus 13 est plus léger, avec un poids de 210 ou 213 grammes selon la version, contre 223 grammes pour le Honor Magic7 Pro.

Enfin, en matière d’étanchéité, l’Honor Magic7 Pro prend l’avantage avec une certification IP68 et IP69, garantissant une protection avancée contre l’eau et la poussière, tandis que le OnePlus 13 se limite à une certification IP65, ce qui le protège uniquement contre les projections d’eau et la poussière, mais pas contre l’immersion.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Honor Magic7 Pro se démarque nettement grâce à son capteur principal de 200 mégapixels, stabilisé optiquement et numériquement, offrant des clichés extrêmement détaillés. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels qui sert aussi pour les prises en mode macro, et d’un téléobjectif 3x stabilisé de 50 mégapixels. À l’avant, le capteur selfie de 50 mégapixels, couplé à un capteur 3D ToF, améliore la profondeur de champ et le mode portrait.

De son côté, le OnePlus 13 propose un triple capteur de 50 mégapixels chacun : un capteur principal stabilisé optiquement, un ultra grand-angle et un téléobjectif 3x avec stabilisation optique. Le capteur à selfie est de 32 mégapixels.

Pour la connectivité, les deux smartphones sont compatibles 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et NFC. Cependant, aucun des deux ne dispose de prise jack. Tous deux possèdent un émetteur infrarouge, utile pour transformer le smartphone en télécommande. Enfin, le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran pour les deux modèles, avec un positionnement spécifique sur le Honor Magic7 Pro à 4 cm du bord inférieur.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les deux smartphones sont équipés du Snapdragon 8 Elite, un processeur haut de gamme qui garantit d’excellentes performances. Toutefois, le OnePlus 13 se distingue en proposant deux configurations de mémoire vive : 12 Go ou 16 Go de RAM, contre 12 Go uniquement pour le Honor Magic7 Pro. En ce qui concerne le stockage, le Honor Magic7 Pro offre uniquement 512 Go, tandis que le OnePlus 13 propose 256 Go ou 512 Go. Aucun des deux modèles ne permet d’ajouter une carte microSD. En termes de puissance brute, le OnePlus 13 avec 16 Go de RAM se positionne légèrement devant le Honor Magic7 Pro, bien que les différences restent minimes dans une utilisation quotidienne.

Du côté de l’écran, les deux modèles adoptent la technologie AMOLED, mais avec des caractéristiques distinctes. Le OnePlus 13 dispose d’un écran de 6,82 pouces avec une définition 1440x3168 pixels, tandis que le Honor Magic7 Pro propose un écran légèrement plus petit de 6,8 pouces avec une définition 1280x2800 pixels. Les deux écrans sont compatibles HDR10+ et Dolby Vision et offrent un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale.

Concernant la luminosité, le Honor Magic7 Pro prend l’avantage avec un pic atteignant 5000 cd/m² dans certaines conditions, contre 4500 cd/m² pour le OnePlus 13. Néanmoins, en utilisation standard, les deux affichent une luminosité maximale similaire de 1600 cd/m². Côté protection, le OnePlus 13 mise sur une technologie Ceramic Guard, tandis que le Honor Magic7 Pro intègre un verre renforcé avec la technologie Ultra-Bounce Anti-Drop.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le OnePlus 13 embarque une batterie de 6000 mAh, contre 5270 mAh pour le Honor Magic7 Pro. Sur le papier, le OnePlus 13 devrait offrir une autonomie plus confortable, bien que cela dépende également de l’optimisation logicielle et de l’utilisation quotidienne.

En termes de recharge, les deux smartphones supportent une charge rapide filaire de 100 watts, garantissant une recharge complète en un temps réduit. Toutefois, le Honor Magic7 Pro prend l’avantage avec une charge sans fil de 80 watts, contre 50 watts pour le OnePlus 13. De plus, il intègre la charge inversée, permettant de recharger d’autres appareils sans fil, une fonctionnalité également présente sur le OnePlus 13 mais limitée à 10 watts.

Conclusion : quel smartphone choisir ?

Le OnePlus 13 se distingue par sa batterie plus grande, ses options de RAM plus élevées et son écran à plus haute définition. Il conviendra aux utilisateurs recherchant une grande autonomie et une excellente fluidité d'affichage. En revanche, le Honor Magic7 Pro séduira ceux qui privilégient la photographie grâce à son capteur principal de 200 mégapixels, sa luminosité d’écran exceptionnelle et sa recharge sans fil plus rapide.