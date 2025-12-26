Les vacances sont chargées ? Vous auriez aimé avoir l'un de ces trois smartphones : voici pourquoi

Le design est le premier élément de différenciation entre les Honor Magic7 Lite, Honor 400 Smart et Honor Magic6 Pro. À l’arrière, le Honor Magic7 Lite adopte un module photo circulaire centré, intégrant ses capteurs de manière symétrique, ce qui lui confère une identité visuelle marquée et immédiatement reconnaissable. Son châssis présente des bords légèrement arrondis, favorisant une bonne prise en main.

Le Honor 400 Smart, pour sa part, se montre plus sobre avec un bloc photo rectangulaire positionné dans l’angle supérieur gauche, où les capteurs sont disposés verticalement, dans un ensemble discret et fonctionnel. Ses profils sont plutôt plats, traduisant une approche pragmatique du design.

En revanche, le Honor Magic6 Pro propose une finition plus élaborée, avec un large module photo circulaire également centré, mais plus imposant, et des courbes prononcées tant sur les flancs que sur la face avant.

En termes de dimensions, le Honor Magic6 Pro est le plus grand et aussi le plus lourd des trois, tandis que le Honor Magic7 Lite se révèle plus léger. Le Honor 400 Smart, quant à lui, s’intercale entre les deux. Concernant la résistance à l’eau, seul le Honor Magic6 Pro bénéficie d’une certification IP68, attestant d’une protection avancée contre l’eau et la poussière, alors que le Magic7 Lite est IP64 donc pas résistant à l’immersion, ce qui est également le cas pour le 400 Smart.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Pour éviter d’avoir à recharger le smartphone trop régulièrement, Honor a doté ses modèles de batterie particulièrement durable. Ainsi, le Honor Magic7 Lite embarque une batterie de très grande capacité de 6600 mAh, ce qui lui permet d’envisager sereinement deux journées complètes d’utilisation, voire davantage selon les usages. Le Honor 400 Smart n’est pas en reste avec une batterie de 6500 mAh, également orientée vers l’endurance, et susceptible d’offrir une autonomie similaire dans des conditions comparables. Le Honor Magic6 Pro, bien que plus puissant, dispose d’une batterie de 5600 mAh, suffisante pour une journée et demie d’utilisation, mais moins endurante que les deux autres modèles.

En revanche, il compense par une recharge filaire rapide de 80 watts et une recharge sans fil de 66 watts. Le Honor Magic7 Lite se limite à une recharge filaire de 66 watts, tandis que le Honor 400 Smart propose une recharge plus lente, autour de 35 watts, et ne prend pas en charge la recharge sans fil. Ainsi, en termes d’autonomie pure, le Honor Magic7 Lite apparaît comme le plus endurant, suivi de très près par le Honor 400 Smart, tandis que le Honor Magic6 Pro mise davantage sur la rapidité et la polyvalence de la recharge.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les différences entre ces trois smartphones apparaissent nettement. Le Honor Magic6 Pro, modèle haut de gamme, s’appuie sur un processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, conçu pour offrir une puissance de calcul élevée et une excellente efficacité énergétique. Il est associé à 12 ou 16 Go de mémoire vive selon les configurations, ainsi qu’à un stockage interne allant jusqu’à 512 Go, sans possibilité d’extension par carte micro SD. Le Honor Magic7 Lite repose sur un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, plus modeste mais adapté à un usage quotidien fluide. Il embarque généralement 8 Go de mémoire vive et jusqu’à 256 Go de stockage interne, également non extensible.

Enfin, le Honor 400 Smart utilise un processeur MediaTek de milieu de gamme, pensé pour l’efficacité énergétique avant tout, accompagné de 8 Go de mémoire vive et d’un stockage interne de 256 Go, sans emplacement pour carte micro SD. Ainsi, en termes de puissance pure, le Honor Magic6 Pro se place clairement en tête, capable de gérer les applications les plus exigeantes.

Le Honor Magic7 Lite occupe une position intermédiaire, offrant un compromis équilibré, tandis que le Honor 400 Smart privilégie la sobriété énergétique au détriment de performances élevées.

En matière d’affichage, le Honor Magic6 Pro est équipé d’un écran OLED incurvé de 6,8 pouces, affichant une définition élevée, une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale très élevée, adaptée à une utilisation en plein soleil. Le Honor Magic7 Lite dispose quant à lui d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces, également compatible avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais avec une luminosité maximale plus contenue et un écran aux bords légèrement incurvés.

Le Honor 400 Smart, en revanche, se contente d’un écran LCD de 6,7 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais une luminosité inférieure et un contraste moins marqué. Son écran est plat, ce qui peut séduire certains utilisateurs.

En comparant ces écrans, le Honor Magic6 Pro est donc la référence en matière de qualité d’affichage pour ce comparatif, tant pour la finesse que pour la lisibilité. Le Honor Magic7 Lite arrive ensuite, offrant une expérience visuelle solide, tandis que le Honor 400 Smart se positionne en retrait, bien que suffisant pour un usage courant.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, le Honor Magic6 Pro embarque une configuration particulièrement complète, digne de son rang. Il intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 180 mégapixels, offrant une grande polyvalence. À l’avant, un capteur à selfie de 50 mégapixels est accompagné d’un module de profondeur.

Le Honor Magic7 Lite adopte une approche plus simple avec un capteur principal de 108 mégapixels, épaulé par un capteur secondaire de faible définition dédié à la profondeur, ainsi qu’un capteur frontal de 16 mégapixels.

Le Honor 400 Smart se montre encore plus minimaliste, avec un capteur principal de 50 mégapixels à l’arrière et un capteur à selfie de 8 mégapixels. En comparaison, le Honor Magic6 Pro est celui qui permet de capturer les images les plus détaillées et les plus polyvalentes.

Enfin, en matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G et le Wi-Fi, le Honor Magic6 Pro prenant en charge le Wi-Fi 7, tandis que les deux autres se limitent au Wi-Fi 5 ou 6. Aucun ne propose de prise audio jack. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran sur le Magic6 Pro et le Magic7 Lite, tandis qu’il est intégré au bouton de mise en veille sur le Honor 400 Smart.

