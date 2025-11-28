Ne les ratez pas : les trois meilleures promos smartphone Black Friday, c'est ici !

Mais avant toute choses, sachez que vous pourrez suivre toutes les mises à jour en temps réel, sur notre page dédiée au Black Friday sur LesMobiles, qui sera enrichie tout au long de la journée.

1. L’iPhone 17 : le meilleur de la gamme 2025… enfin en forte promo

L’iPhone 17 c'est tout simplement l’iPhone « standard » le plus avancé jamais lancé par Apple. Son écran 120 Hz (enfin !) fait une énorme différence par rapport à la génération précédente, tout comme son stockage de base de 256 Go, beaucoup plus confortable pour les photos, vidéos et applications.

Aujourd’hui, son prix chute de manière spectaculaire pour le Black Friday. C’est l’une des rares occasions d’obtenir le dernier iPhone à un tarif qui change vraiment la donne. Une promotion qui devrait intéresser autant les utilisateurs d’iPhone anciens que ceux qui n’ont pas sauté le pas avec le 16.

2. Galaxy S25 Ultra : un modèle habituellement à 1 500 €, repéré à moins de 770 €

Le Galaxy S25 Ultra n'est pas l’un des meilleurs smartphones Android du marché, c'est LE meilleur : écran AMOLED spectaculaire, téléobjectif périscopique, performances de très haut niveau et autonomie solide. Son prix officiel le place autour des 1500 €… mais pour ce Black Friday, nous l’avons repéré près de la moitié moins cher.

Un tarif rarissime pour un modèle Ultra, encore plus quand il s’agit du S25, l’un des appareils les plus complets jamais conçus par Samsung. Si vous recherchiez un véritable haut de gamme pour plusieurs années, difficile de trouver mieux aujourd’hui.

3. Xiaomi Redmi Note 14 Pro : la star du milieu de gamme encore moins chère

Déjà considéré comme l’un des meilleurs smartphones pas cher de 2025, le Redmi Note 14 Pro devient encore plus intéressant ce matin. Écran AMOLED 120 Hz, très bonne autonomie, charge rapide et performances largement suffisantes pour le quotidien : il offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année.

Avec la remise Black Friday, il passe dans une catégorie imbattable pour celles et ceux qui veulent un smartphone complet sous la barre des 300 €. Une offre idéale pour un premier achat, un renouvellement ou un cadeau de Noël utile pour votre ado.

Pour toutes les autres réductions en cours, suivez notre page Black Friday. Elle sera actualisée toute la journée avec les nouveaux bons plans dès leur apparition.

Le Black Friday 2025 démarre très fort, et ces trois offres sont celles que nous recommandons en priorité ce matin. Mais attention : les stocks fluctuent vite. Les meilleures réductions seront mises à jour en continu sur notre page Black Friday LesMobiles. N’hésitez pas à la garder sous la main.