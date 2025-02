Notre sélection de smartphones pour les étudiants en février 2025

Les trois smartphones se distinguent par des approches esthétiques bien différentes. Le Google Pixel 8a arbore un design reconnaissable avec ses capteurs photo intégrés dans une barre horizontale qui occupe toute la largeur de l’appareil. Ses profils sont légèrement arrondis et il est disponible en quatre couleurs : bleu, vert, noir et blanc.

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G, quant à lui, adopte une esthétique plus classique avec trois capteurs photo positionnés dans des cercles distincts, dont deux légèrement plus grands. Ils sont placés sur une plaque qui dépasse subtilement de la coque. Les profils sont plats, et le modèle se décline en noir, vert et violet. Le Samsung Galaxy A16 5G, pour sa part, mise sur la sobriété avec un design minimaliste : ses trois capteurs photo semblent simplement posés sur la coque, chacun entouré par un cercle discret. Les profils sont plats avec des coins arrondis. Il est proposé en gris, turquoise et bleu nuit avec une finition brillante.

En termes de dimensions, le Google Pixel 8a est le plus compact et aussi le plus léger avec 188 grammes. À l’inverse, le Samsung Galaxy A16 5G est le plus grand et le plus lourd avec 200 grammes.

Côté étanchéité, le Google Pixel 8a bénéficie de la meilleure protection avec une certification IP67, le rendant résistant à l’immersion temporaire. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G, avec sa certification IP64, est protégé contre les projections d’eau mais non contre l’immersion. Enfin, le Samsung Galaxy A16 5G, certifié IP54, résiste uniquement aux éclaboussures et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, les processeurs diffèrent nettement. Le Google Pixel 8a embarque la puce Tensor G3, développée par Google, avec 8 Go de RAM et un stockage de 128 ou 256 Go, mais sans possibilité d’extension via carte micro SD. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G fonctionne avec le processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra, couplé à 6 ou 8 Go de RAM. Il propose des variantes de stockage plus flexibles (128, 256 ou 512 Go), avec la possibilité d’ajouter une carte micro SD.

Enfin, le Samsung Galaxy A16 5G utilise la puce Samsung Exynos 1330, accompagnée de 4 Go de RAM et de 4 Go de RAM virtuelle. Son stockage est limité à 128 Go, mais extensible via microSD.

En termes de puissance, le Google Pixel 8a, avec son Tensor G3 et 8 Go de RAM, prend l’avantage. Il est suivi par le Xiaomi Redmi Note 14 5G, plus polyvalent avec son stockage extensible. Le Samsung Galaxy A16 5G, avec sa RAM plus faible, est en retrait, mais reste correct pour un usage étudiant.

Côté écrans, tous trois proposent des dalles AMOLED, mais avec des différences notables. Le Samsung Galaxy A16 5G possède le plus grand écran (6,7 pouces) mais avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, inférieure à celle de ses concurrents. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G, avec ses 6,67 pouces, offre une fréquence de 120 Hz, un pic de luminosité très élevé à 2100 cd/m² et la compatibilité HDR10, garantissant une excellente qualité visuelle.

Le Google Pixel 8a, avec son écran plus compact de 6,1 pouces, atteint également une fréquence de 120 Hz, mais avec une luminosité maximale de 1400 cd/m², inférieure à celle du Xiaomi.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, les différences sont marquées. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G se distingue par son capteur principal de 108 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, il dispose d’un capteur de 20 mégapixels, le plus défini des trois modèles. Le Google Pixel 8a, bien que doté d’un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique, compense par la qualité logicielle de Google. Il intègre également un ultra grand-angle/macro de 13 mégapixels, ainsi qu’un capteur selfie de 13 mégapixels.

Le Samsung Galaxy A16 5G, avec son capteur principal de 50 mégapixels, complète son module avec un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Sa caméra selfie est de 13 mégapixels.

En termes de qualité photographique, le Xiaomi Redmi Note 14 5G domine avec sa haute résolution et son capteur selfie performant. Le Google Pixel 8a, grâce aux algorithmes de traitement photo de Google, rivalise malgré une résolution plus faible. Le Samsung Galaxy A16 5G, plus modeste, reste un choix correct mais en retrait.

Pour la connectivité, seul le Xiaomi Redmi Note 14 5G dispose encore d’une prise jack. Les Google Pixel 8a et Samsung Galaxy A16 5G en sont dépourvus. Concernant le Wi-Fi, le Pixel 8a est plus moderne avec du Wi-Fi 6E, tandis que les deux autres se limitent au Wi-Fi 5.

Côté biométrie, le Pixel 8a et le Redmi Note 14 5G intègrent le lecteur d’empreintes sous l’écran, tandis que celui du Galaxy A16 5G est sur le bouton de mise en veille. Enfin, seul le Xiaomi Redmi Note 14 5G propose un émetteur infrarouge, utile pour contrôler certains appareils.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère crucial pour les étudiants. Avec sa batterie de 5110 mAh, le Xiaomi Redmi Note 14 5G promet la plus longue durée d’utilisation. Le Samsung Galaxy A16 5G, avec 5000 mAh, devrait également offrir une très bonne autonomie. Le Google Pixel 8a, avec sa batterie de 4500 mAh, sera probablement légèrement en retrait, bien que l’optimisation logicielle de Google puisse compenser.

Concernant la recharge, le Xiaomi Redmi Note 14 5G se distingue avec une puissance de 45 watts, permettant une recharge rapide. Le Samsung Galaxy A16 5G, avec 25 watts, offre une recharge correcte mais plus lente. Le Google Pixel 8a, avec seulement 20 watts, est le plus lent, mais il prend l’avantage avec la charge sans fil (18 watts), fonctionnalité absente chez ses concurrents.